পডকাস্ট ও কনটেন্ট মনিটাইজেশন করুন এআইয়ের সঙ্গে

পল্লব শাহরিয়ার
বর্তমানে ডিজিটাল কনটেন্ট ইন্ডাস্ট্রি বিশাল আকার ধারণ করেছে। ইউটিউব, পডকাস্ট, ব্লগ, টিকটক কিংবা ইনস্টাগ্রাম—সব জায়গায় কনটেন্টের চাহিদা বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমস্যা হলো, সবাই নিয়মিত মানসম্মত কনটেন্ট তৈরি করতে পারে না। এখানেই এআই আসছে গেম চেঞ্জার হিসেবে। তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এটি দিয়ে অডিও রেকর্ডিং, ভয়েস ওভার, স্ক্রিপ্ট লেখা, ভিডিও এডিটিং, এমনকি মনিটাইজেশন প্ল্যান পর্যন্ত করা সম্ভব। বিশেষ করে পডকাস্টিং এমন এক ক্ষেত্র, যেখানে এআই নতুনদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে।
পডকাস্ট কী
পডকাস্ট মূলত অডিও শো বা কথোপকথন, যেখানে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এটি অনেকটা অনলাইন রেডিওর মতো। তবে এগুলো মানুষ নিজের সুবিধামতো সময় শুনতে পারে।
কেন এআই দিয়ে শুরু করবেন
এআইয়ের যে টুলস দরকার হবে
নতুন করে শুরু করার জন্য অনেক টুল আছে। তবে জনপ্রিয় কিছু হলো—
শুরুর ধাপ: শূন্য থেকে এআই পডকাস্ট
ধাপ ১: বিষয় নির্বাচন
প্রথমেই ঠিক করুন, আপনি কী নিয়ে কথা বলবেন। বিষয় এমন হওয়া উচিত, যেটিতে আপনার আগ্রহ আছে। যেমন: টেকনোলজি, ক্যারিয়ার গাইডলাইন, স্বাস্থ্য ও ফিটনেস, গল্প বা ইতিহাস।
ধাপ ২: স্ক্রিপ্ট তৈরি
এআই টুল, যেমন চ্যাটজিপিটি দিয়ে আপনার পছন্দের টপিকের ওপর একটি স্ক্রিপ্ট তৈরি করে নিতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে এ রকম প্রম্পট দিতে পারেন, ‘আমার জন্য ১০ মিনিটের পডকাস্ট স্ক্রিপ্ট তৈরি করো, যেখানে চাকরি খোঁজার টিপস থাকবে।’
ধাপ ৩: ভয়েস রেকর্ডিং
নিজের কণ্ঠ ব্যবহার করতে না চাইলে এলেভেনল্যাবস বা মুর্ফ দিয়ে প্রফেশনাল ভয়েস তৈরি করা যাবে।
ধাপ ৪: এডিটিং
ডিসক্রিপ্ট ব্যবহার করে আপনি অডিও কেটে-ছেঁটে সাজিয়ে নিতে পারবেন। এর বিশেষত্ব হলো, অডিওকে টেক্সট আকারে দেখায়, ফলে ভুল অংশ সহজে মুছে ফেলা যায়।
ধাপ ৫: পাবলিশিং
স্পটিফাই ফর পডকাস্টারস বা বাজস্প্রাউটে আপলোড করুন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যাপল পডকাস্ট ও গুগল পডকাস্টস প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে যাবে।
নতুনের জন্য রোডম্যাপ
সফলতার জন্য টিপস
সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ
এআই এখন শুধু বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতিয়ার নয়, একজন নতুন উদ্যোক্তা বা শিক্ষার্থী চাইলে এর মাধ্যমে নিজস্ব পডকাস্ট ও কনটেন্ট বিজনেস শুরু করতে পারে। সঠিক টুল ব্যবহার করে স্ক্রিপ্ট লেখা থেকে ভয়েস ওভার, এডিটিং থেকে মনিটাইজেশন—সবকিছু এখন সহজ ও দ্রুত।
