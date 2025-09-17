Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সেপ্টেম্বরের প্রথম ১৫ দিনেই অ্যাপটি ডাউনলোডের পরিমাণ বেড়েছে ৪৫ শতাংশ। ছবি: জেমিনি
সেপ্টেম্বরের প্রথম ১৫ দিনেই অ্যাপটি ডাউনলোডের পরিমাণ বেড়েছে ৪৫ শতাংশ। ছবি: জেমিনি

জেমিনির নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) ছবি এডিটিং মডেল ‘ন্যানো ব্যানানা’ উন্মোচনের পর অ্যাপটির ডাউনলোডের সংখ্যা বেড়েই চলছে। আগস্টে চালু হওয়া এই মডেল ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে। কারণ ছবির জটিল এডিটগুলো সহজেই এই অ্যাপ দিয়ে করা যাচ্ছে।

অ্যাপ বিশ্লেষণ সংস্থা অ্যাপফিগারস জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরের প্রথম ১৫ দিনেই অ্যাপটি ডাউনলোডের পরিমাণ বেড়েছে ৪৫ শতাংশ। গত আগস্টে যেখানে ডাউনলোডের সংখ্যা ছিল ৮৭ লাখ, সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধেই তা বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ২৬ লাখ।

চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপ স্টোরে সর্বোচ্চ তৃতীয় অবস্থানে উঠেছিল জেমিনি। তবে ‘ন্যানো ব্যানানা’ চালুর পরপরই গত ৮ সেপ্টেম্বর অ্যাপটি দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে যায় এবং ১২ সেপ্টেম্বর থেকে অ্যাপ স্টোরের শীর্ষস্থানটি দখল করে নেয়। বর্তমানে এটি যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপ স্টোরের শীর্ষ অ্যাপ, আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি। বর্তমানে অ্যাপ স্টোরের শীর্ষ দশে অন্য কোনো এআই অ্যাপ নেই।

অ্যাপফিগারসের তথ্যমতে, জেমিনি বর্তমানে বিশ্বের ১০৮টি দেশের মধ্যে আইফোনের শীর্ষ পাঁচ অ্যাপের তালিকায় রয়েছে।

অন্যদিকে, গুগল প্লে স্টোরেও জেমিনির উত্থান চোখে পড়ার মতো। গত ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যেখানে এটি যুক্তরাষ্ট্রে ২৬তম অবস্থানে ছিল, সেখানে সোমবারের মধ্যে এটি দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। যদিও অ্যান্ড্রয়েড গুগলের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম হওয়া সত্ত্বেও এখনো শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে চ্যাটজিপিটি।

জেমিনির এই সাফল্য নিয়ে গুগলও সরব। গুগল জেমিনি ও গুগল ল্যাবসের ভাইস প্রেসিডেন্ট জশ উডওয়ার্ড ৮ সেপ্টেম্বর এক্সে (পূর্বের টুইটার) পোস্ট করে জানান, ‘ন্যানো ব্যানানা’ চালুর পর থেকে অ্যাপটিতে ২ কোটি ৩০ লাখ নতুন ব্যবহারকারী যুক্ত হয়েছেন এবং তাঁরা এর মাধ্যমে ৫০ কোটির বেশি ছবি শেয়ার করেছেন।

এই দ্রুত উত্থান অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যয়েও বড় প্রভাব ফেলেছে। অ্যাপফিগারসের হিসাব অনুযায়ী, শুধু আইওএস প্ল্যাটফর্মে এ বছর জেমিনি ৬৩ লাখ ডলার আয় করেছে, যার মধ্যে আগস্টে এসেছে ১৬ লাখ ডলার। মূলত ‘ন্যানো ব্যানানা’ মডেল চালুর পর আগস্টে এই আয় হয়েছে। এটি জানুয়ারির আয়ের (১ লাখ ১৫ হাজার ডলার) তুলনায় ১ হাজার ২৯১ শতাংশ বেশি।

সেপ্টেম্বরে এখন পর্যন্ত অ্যাপটি ৭ লাখ ৯২ হাজার ডলার আয় করেছে, যা আগস্টের মোট আয়ের প্রায় অর্ধেক। তবে মাসটি শেষ হতে এখনো অনেক দিন বাকি।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে অ্যান্ড্রয়েডে চালু হওয়ার পর থেকে এবং পরে আইওএসে বিস্তারের মাধ্যমে জেমিনি অ্যাপটি এ পর্যন্ত মোট ১৮ কোটি ৫৪ লাখ বার ডাউনলোড হয়েছে। শুধু ২০২৫ সালেই ডাউনলোড হয়েছে ১০ কোটি ৩৭ লাখ বার।

তথ্যসূত্র: টেকক্রাঞ্চ

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচ্যাটজিপিটিএআই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে আসিফ নজরুলের পুরোনো ফেসবুক পোস্ট নতুন করে ভাইরাল করলেন হাসনাত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

‘সোহরাব-রুস্তম’ সিনেমায় ইলিয়াস কাঞ্চনের নায়িকার জীবনের করুণ অবসান!

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ, ভরি ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা ছুঁই ছুঁই

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

মেটা কানেক্ট সম্মেলন কাল, যেসব পণ্যের ঘোষণা দেবেন জাকারবার্গ

মেটা কানেক্ট সম্মেলন কাল, যেসব পণ্যের ঘোষণা দেবেন জাকারবার্গ

কলেজছাত্রের হাতে গ্রোক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন মাস্কের এক্সএআই

কলেজছাত্রের হাতে গ্রোক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন মাস্কের এক্সএআই

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

নিজস্ব চিপে বিশাল এআই ডেটা সেন্টার বানাল চীন

নিজস্ব চিপে বিশাল এআই ডেটা সেন্টার বানাল চীন