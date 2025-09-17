হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জেমিনির নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) ছবি এডিটিং মডেল ‘ন্যানো ব্যানানা’ উন্মোচনের পর অ্যাপটির ডাউনলোডের সংখ্যা বেড়েই চলছে। আগস্টে চালু হওয়া এই মডেল ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে। কারণ ছবির জটিল এডিটগুলো সহজেই এই অ্যাপ দিয়ে করা যাচ্ছে।
অ্যাপ বিশ্লেষণ সংস্থা অ্যাপফিগারস জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরের প্রথম ১৫ দিনেই অ্যাপটি ডাউনলোডের পরিমাণ বেড়েছে ৪৫ শতাংশ। গত আগস্টে যেখানে ডাউনলোডের সংখ্যা ছিল ৮৭ লাখ, সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধেই তা বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ২৬ লাখ।
চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপ স্টোরে সর্বোচ্চ তৃতীয় অবস্থানে উঠেছিল জেমিনি। তবে ‘ন্যানো ব্যানানা’ চালুর পরপরই গত ৮ সেপ্টেম্বর অ্যাপটি দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে যায় এবং ১২ সেপ্টেম্বর থেকে অ্যাপ স্টোরের শীর্ষস্থানটি দখল করে নেয়। বর্তমানে এটি যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপ স্টোরের শীর্ষ অ্যাপ, আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি। বর্তমানে অ্যাপ স্টোরের শীর্ষ দশে অন্য কোনো এআই অ্যাপ নেই।
অ্যাপফিগারসের তথ্যমতে, জেমিনি বর্তমানে বিশ্বের ১০৮টি দেশের মধ্যে আইফোনের শীর্ষ পাঁচ অ্যাপের তালিকায় রয়েছে।
অন্যদিকে, গুগল প্লে স্টোরেও জেমিনির উত্থান চোখে পড়ার মতো। গত ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যেখানে এটি যুক্তরাষ্ট্রে ২৬তম অবস্থানে ছিল, সেখানে সোমবারের মধ্যে এটি দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। যদিও অ্যান্ড্রয়েড গুগলের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম হওয়া সত্ত্বেও এখনো শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে চ্যাটজিপিটি।
জেমিনির এই সাফল্য নিয়ে গুগলও সরব। গুগল জেমিনি ও গুগল ল্যাবসের ভাইস প্রেসিডেন্ট জশ উডওয়ার্ড ৮ সেপ্টেম্বর এক্সে (পূর্বের টুইটার) পোস্ট করে জানান, ‘ন্যানো ব্যানানা’ চালুর পর থেকে অ্যাপটিতে ২ কোটি ৩০ লাখ নতুন ব্যবহারকারী যুক্ত হয়েছেন এবং তাঁরা এর মাধ্যমে ৫০ কোটির বেশি ছবি শেয়ার করেছেন।
এই দ্রুত উত্থান অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যয়েও বড় প্রভাব ফেলেছে। অ্যাপফিগারসের হিসাব অনুযায়ী, শুধু আইওএস প্ল্যাটফর্মে এ বছর জেমিনি ৬৩ লাখ ডলার আয় করেছে, যার মধ্যে আগস্টে এসেছে ১৬ লাখ ডলার। মূলত ‘ন্যানো ব্যানানা’ মডেল চালুর পর আগস্টে এই আয় হয়েছে। এটি জানুয়ারির আয়ের (১ লাখ ১৫ হাজার ডলার) তুলনায় ১ হাজার ২৯১ শতাংশ বেশি।
সেপ্টেম্বরে এখন পর্যন্ত অ্যাপটি ৭ লাখ ৯২ হাজার ডলার আয় করেছে, যা আগস্টের মোট আয়ের প্রায় অর্ধেক। তবে মাসটি শেষ হতে এখনো অনেক দিন বাকি।
২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে অ্যান্ড্রয়েডে চালু হওয়ার পর থেকে এবং পরে আইওএসে বিস্তারের মাধ্যমে জেমিনি অ্যাপটি এ পর্যন্ত মোট ১৮ কোটি ৫৪ লাখ বার ডাউনলোড হয়েছে। শুধু ২০২৫ সালেই ডাউনলোড হয়েছে ১০ কোটি ৩৭ লাখ বার।
তথ্যসূত্র: টেকক্রাঞ্চ
জেমিনির নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) ছবি এডিটিং মডেল ‘ন্যানো ব্যানানা’ উন্মোচনের পর অ্যাপটির ডাউনলোডের সংখ্যা বেড়েই চলছে। আগস্টে চালু হওয়া এই মডেল ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে। কারণ ছবির জটিল এডিটগুলো সহজেই এই অ্যাপ দিয়ে করা যাচ্ছে।
অ্যাপ বিশ্লেষণ সংস্থা অ্যাপফিগারস জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরের প্রথম ১৫ দিনেই অ্যাপটি ডাউনলোডের পরিমাণ বেড়েছে ৪৫ শতাংশ। গত আগস্টে যেখানে ডাউনলোডের সংখ্যা ছিল ৮৭ লাখ, সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধেই তা বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ২৬ লাখ।
চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপ স্টোরে সর্বোচ্চ তৃতীয় অবস্থানে উঠেছিল জেমিনি। তবে ‘ন্যানো ব্যানানা’ চালুর পরপরই গত ৮ সেপ্টেম্বর অ্যাপটি দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে যায় এবং ১২ সেপ্টেম্বর থেকে অ্যাপ স্টোরের শীর্ষস্থানটি দখল করে নেয়। বর্তমানে এটি যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপ স্টোরের শীর্ষ অ্যাপ, আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি। বর্তমানে অ্যাপ স্টোরের শীর্ষ দশে অন্য কোনো এআই অ্যাপ নেই।
অ্যাপফিগারসের তথ্যমতে, জেমিনি বর্তমানে বিশ্বের ১০৮টি দেশের মধ্যে আইফোনের শীর্ষ পাঁচ অ্যাপের তালিকায় রয়েছে।
অন্যদিকে, গুগল প্লে স্টোরেও জেমিনির উত্থান চোখে পড়ার মতো। গত ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যেখানে এটি যুক্তরাষ্ট্রে ২৬তম অবস্থানে ছিল, সেখানে সোমবারের মধ্যে এটি দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। যদিও অ্যান্ড্রয়েড গুগলের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম হওয়া সত্ত্বেও এখনো শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে চ্যাটজিপিটি।
জেমিনির এই সাফল্য নিয়ে গুগলও সরব। গুগল জেমিনি ও গুগল ল্যাবসের ভাইস প্রেসিডেন্ট জশ উডওয়ার্ড ৮ সেপ্টেম্বর এক্সে (পূর্বের টুইটার) পোস্ট করে জানান, ‘ন্যানো ব্যানানা’ চালুর পর থেকে অ্যাপটিতে ২ কোটি ৩০ লাখ নতুন ব্যবহারকারী যুক্ত হয়েছেন এবং তাঁরা এর মাধ্যমে ৫০ কোটির বেশি ছবি শেয়ার করেছেন।
এই দ্রুত উত্থান অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যয়েও বড় প্রভাব ফেলেছে। অ্যাপফিগারসের হিসাব অনুযায়ী, শুধু আইওএস প্ল্যাটফর্মে এ বছর জেমিনি ৬৩ লাখ ডলার আয় করেছে, যার মধ্যে আগস্টে এসেছে ১৬ লাখ ডলার। মূলত ‘ন্যানো ব্যানানা’ মডেল চালুর পর আগস্টে এই আয় হয়েছে। এটি জানুয়ারির আয়ের (১ লাখ ১৫ হাজার ডলার) তুলনায় ১ হাজার ২৯১ শতাংশ বেশি।
সেপ্টেম্বরে এখন পর্যন্ত অ্যাপটি ৭ লাখ ৯২ হাজার ডলার আয় করেছে, যা আগস্টের মোট আয়ের প্রায় অর্ধেক। তবে মাসটি শেষ হতে এখনো অনেক দিন বাকি।
২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে অ্যান্ড্রয়েডে চালু হওয়ার পর থেকে এবং পরে আইওএসে বিস্তারের মাধ্যমে জেমিনি অ্যাপটি এ পর্যন্ত মোট ১৮ কোটি ৫৪ লাখ বার ডাউনলোড হয়েছে। শুধু ২০২৫ সালেই ডাউনলোড হয়েছে ১০ কোটি ৩৭ লাখ বার।
তথ্যসূত্র: টেকক্রাঞ্চ
মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট মেটার বার্ষিক ডেভেলপার সম্মলেন ‘মেটা কানেক্ট ২০২৫’ শুরু হবে আগামীকাল। ক্যালিফোর্নিয়ার মেনলো পার্কে কোম্পানিটির প্রধান কার্যালয়ে চলবে এই আয়োজন।২৩ মিনিট আগে
ব্যাপক ছাঁটাই ও নেতৃত্ব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ইলন মাস্কের এক্সএআইয়ের ডেটা অ্যানোটেশন দল। এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ‘গ্রোক’ প্রশিক্ষণ দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে মাত্র আট মাস আগে যোগ দেওয়া এক কলেজছাত্রের হাতে।৪২ মিনিট আগে
চীনের টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান চায়না ইউনিকম দেশীয়ভাবে তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চিপ ব্যবহার করে একটি বৃহৎ ডেটা সেন্টার নির্মাণ করেছে। চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সংস্থা সিসিটিভি (সিসিটিভি) গতকাল মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি নিষেধাজ্ঞার মুখে চীন এখন স্বনির্ভরতার৩ ঘণ্টা আগে
অনলাইনে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে এক বিরক্তিকর পপ-আপ। সেখানে লেখা থাকে ‘অল অ্যাকসেপ্ট’ না ‘অল রিজেক্ট’—কুকিজ গ্রহণ করবেন কি করবেন না। অনেকেই একে সামান্য অসুবিধা মনে করে এড়িয়ে যান। তবে এই ছোট ফাইলগুলোর প্রভাব আপনার অনলাইন গোপনীয়তার ওপর বড় ধরনের ছাপ ফেলতে পারে।৫ ঘণ্টা আগে