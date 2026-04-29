পশ্চিম তীরের ইসরায়েলি নাম মানচিত্র থেকে সরিয়ে ফেলল মাইক্রোসফট

অধিকৃত পশ্চিম তীরের মানচিত্র থেকে ইসরায়েলি নাম মুছে ফেলেছে প্রযুক্তি জায়ান্ট মাইক্রোসফট। একই সঙ্গে ডিজিটাল মানচিত্রে ফিলিস্তিনি ভৌগোলিক নামগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে প্রতিষ্ঠানটি। আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানটি। আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।
এক বিবৃতিতে আরব সেন্টার ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব সোশ্যাল মিডিয়া (হামলেহ) জানিয়েছে, সার্চ ইঞ্জিন ‘বিং’সহ অবস্থানভিত্তিক সেবাগুলোতে (লোকেশন সার্ভিস) এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগে পশ্চিম তীরের বিভিন্ন স্থানকে যেখানে ‘জুডিয়া অ্যান্ড সামারিয়া, ইসরায়েল’ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, সেখানে এখন ‘পশ্চিম তীর’ (ওয়েস্ট ব্যাংক) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
অধিকৃত পশ্চিম তীরের নাম হিসেবে ‘জুডিয়া অ্যান্ড সামারিয়া’ ব্যবহার করত ইসরায়েল। এটি আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী; কারণ, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পূর্ব জেরুজালেমসহ পশ্চিম তীরকে ইসরায়েল কর্তৃক অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উল্লেখ্য, পশ্চিম তীর হলো ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের একটি অন্যতম প্রধান অংশ।
মানচিত্রের এই পরিবর্তনকে একটি ‘প্রয়োজনীয় সংশোধন’ হিসেবে অভিহিত করেছেন ‘হামলেহ’-এর অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার লামা নাজিহ।
প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার এবং ফিলিস্তিনি ভূগোলের ‘ডিজিটাল বিলুপ্তি’তে ভূমিকা না রাখার আহ্বান জানান তিনি।
স্মার্টফোন প্রেমীদের জন্য দুই দিনের ব্যাটারি ব্যাকআপ এখন আর স্বপ্ন নয়। ওয়ানপ্লাস, অনার এবং শাওমির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ব্যাটারি প্রযুক্তির এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যেখানে ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার (mAh) ব্যাটারি খুবই সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।১ দিন আগে
ব্রাজিলিয়ান ফুটবল তারকা রাফিনহাকে গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ঘোষণা করেছে স্মার্টফোন ব্র্যান্ড রিয়েলমি। আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপ ঘিরে বিশ্বজুড়ে যখন ফুটবল উন্মাদনা বাড়ছে, ঠিক সেই সময় এই ঘোষণা দিলো ব্র্যান্ডটি।১ দিন আগে
প্রায় ৪৫৪ কোটি বছরের পুরোনো এই পৃথিবীর বুকে আজ থেকে অন্তত ৭০ লাখ বছর আগে কিছুটা মানুষের মতো একধরনের প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা করা হয়। আর অনেকটাই মানুষের মতো প্রাণীদের পদচারণের চিহ্ন খুঁজতে গিয়ে গবেষকেরা জানিয়েছেন, ‘হোমো’ গণের উদ্ভব ঘটেছিল ৩০ লাখ বছর আগে। এরপর ৮ থেকে ১০টি প্রজাতির মানুষ এই১ দিন আগে
প্রযুক্তি জায়ান্ট মেটার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) স্টার্টআপ ‘মানুস’ অধিগ্রহণ করে চেয়েছিল। তবে সেই উদ্যোগ আটকে দিয়েছে চীন। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র থেকে উদীয়মান প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা চীনা স্টার্টআপে বিনিয়োগে নজরদারি আরও কঠোর করা হলো। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে১ দিন আগে