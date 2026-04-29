Ajker Patrika
প্রযুক্তি

পশ্চিম তীরের ইসরায়েলি নাম মানচিত্র থেকে সরিয়ে ফেলল মাইক্রোসফট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ৪২
পশ্চিম তীরের ইসরায়েলি নাম মানচিত্র থেকে সরিয়ে ফেলল মাইক্রোসফট
মাইক্রোসফটের সার্চ ইঞ্জিন বিং ম্যাপে ওয়েস্ট ব্যাংক বা পশ্চিম তীর। ছবি: স্ক্রিনশট

অধিকৃত পশ্চিম তীরের মানচিত্র থেকে ইসরায়েলি নাম মুছে ফেলেছে প্রযুক্তি জায়ান্ট মাইক্রোসফট। একই সঙ্গে ডিজিটাল মানচিত্রে ফিলিস্তিনি ভৌগোলিক নামগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে প্রতিষ্ঠানটি। আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানটি। আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

এক বিবৃতিতে আরব সেন্টার ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব সোশ্যাল মিডিয়া (হামলেহ) জানিয়েছে, সার্চ ইঞ্জিন ‘বিং’সহ অবস্থানভিত্তিক সেবাগুলোতে (লোকেশন সার্ভিস) এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগে পশ্চিম তীরের বিভিন্ন স্থানকে যেখানে ‘জুডিয়া অ্যান্ড সামারিয়া, ইসরায়েল’ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, সেখানে এখন ‘পশ্চিম তীর’ (ওয়েস্ট ব্যাংক) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

অধিকৃত পশ্চিম তীরের নাম হিসেবে ‘জুডিয়া অ্যান্ড সামারিয়া’ ব্যবহার করত ইসরায়েল। এটি আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী; কারণ, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পূর্ব জেরুজালেমসহ পশ্চিম তীরকে ইসরায়েল কর্তৃক অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উল্লেখ্য, পশ্চিম তীর হলো ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের একটি অন্যতম প্রধান অংশ।

মানচিত্রের এই পরিবর্তনকে একটি ‘প্রয়োজনীয় সংশোধন’ হিসেবে অভিহিত করেছেন ‘হামলেহ’-এর অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার লামা নাজিহ।

প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার এবং ফিলিস্তিনি ভূগোলের ‘ডিজিটাল বিলুপ্তি’তে ভূমিকা না রাখার আহ্বান জানান তিনি।

বিষয়:

মাইক্রোসফটমানচিত্রপ্রযুক্তিপণ্যপশ্চিমবঙ্গইসরায়েল
