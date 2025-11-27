৭০০ মেগাহার্জের তরঙ্গ বরাদ্দের নিলাম ১৪ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশে প্রথমবার ৭০০ মেগাহার্জের তরঙ্গ বরাদ্দের নিলাম আগামী বছরের ১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। আজ বৃহস্পতিবার বিটিআরসি এ-সংক্রান্ত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি নিলাম নির্দেশনা জারি করেছে।
তরঙ্গ ব্যবহার করে মোবাইল অপারেটরগুলো টেলিকম সেবা দিয়ে থাকে। গ্রাহকসেবার মান উন্নত করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মোবাইল অপারেটরদের জন্য নিলামের মাধ্যমে তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়।
সর্বশেষ তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠিত হয় ২০২২ সালের ৩১ মার্চ। ওই দিন রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সব মোবাইল অপারেটরের অংশগ্রহণে ২ দশমিক ৩ গিগাহার্জ ও ২ দশমিক ৬ গিগাহার্জ ব্যান্ডের তরঙ্গের নিলাম অনুষ্ঠিত হয়।
৭০০ মেগাহার্জের তরঙ্গ বরাদ্দের নিলামের বিষয়টিকে ‘সুখবর’ অভিহিত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
ফয়েজ আহমদ লিখেছেন, ‘বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৭০০ মেগাহার্জের তরঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক অকশনের (নিলাম) মাধ্যমে বরাদ্দের ঘোষণা এসেছে। বিটিআরসি আজ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অকশন নির্দেশনা জারি করেছে। ২০২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি বাণিজ্যিকভাবে অপারেটরদের মধ্যে অকশন আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশের ৭০০ মেগাহার্জ তরঙ্গ নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। বেজ প্রাইস ধরে রাষ্ট্রের অন্তত ১১ হাজার কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে।’
বিশেষ সহকারী আরও লেখেন, ‘দুর্বৃত্তদের সব ষড়যন্ত্র পেছনে ফেলে এই অকশন আয়োজন করতে বিটিআরসি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং অর্থ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে একযোগে কাজ করেছে। আমি সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।’
ফয়েজ আহমদ মনে করেন, ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ ৭০০ মেগাহার্জ তরঙ্গ ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে ফোরজি ও ফাইভজি নেটওয়ার্ক পরিষেবার মান ভালো করতে এবং শহর ও গ্রামে নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করতে ভূমিকা রাখবে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যেখানে একটি আইএমইআই (ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি) নম্বরের বিপরীতে একটি মোবাইল হ্যান্ডসেট থাকার কথা সেখানে বাংলাদেশে মাত্র ৫টি আইএমইআই নম্বরের বিপরীতে পাওয়া গেছে প্রায় ৫০ লাখ হ্যান্ডসেট। অর্থাৎ একটি আইএমইআই-এর বিপরীতে ১০ লাখ করে মোবাইল হ্যান্ডসেট।
আজ বৃহস্পতিবার ‘বৈধ ও নিরাপদ হ্যান্ডসেট ব্যবহারে এনইআইআরের গুরুত্ব’ শীর্ষক সেমিনারে এ তথ্য প্রকাশ করেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আমিনুল হক। টেলিকম অ্যান্ড টেকনোলজি রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ (টিআরএনবি)-এর উদ্যোগে রাজধানীর রাওয়া কমপ্লেক্সে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
আইএমইআই হলো ১৫ সংখ্যার একটি অনন্য কোড, যা প্রতিটি মোবাইল ফোনকে শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ফোন চুরি হলে ট্র্যাক করতে, বৈধতা যাচাই করতে এবং নেটওয়ার্ক নিবন্ধনের কাজে লাগে।
মহাপরিচালক আমিনুল হক বলেন, আইএমইআই ক্লোন (নকল) করে অবৈধ ফোনগুলো দেশের বাজারে ছাড়া হয়। ২০১৮ সালে যখন এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার) চালুর কথা ভাবা হয়েছিল, তখনই এটা চালু করা গেলে পরিস্থিতি এখন এতটা জটিল হয়ে উঠত না। মোবাইল ব্যবহার করে আর্থিক অপরাধ অনেক ক্ষেত্রে ক্লোন হ্যান্ডসেটের সঙ্গে সম্পর্কিত। নিরাপত্তার স্বার্থে এই ক্লোন হ্যান্ডসেট বন্ধ করা উচিত।
টিআরএনবির সভাপতি সমীর কুমার দের সঞ্চালনায় সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন টিআরএনবি সাংগঠনিক সম্পাদক আল আমিন দেওয়ান। বিটিআরসির তথ্য তুলে ধরে তিনি জানান, কয়েক মাস আগের হিসাব অনুযায়ী দেশের চার মোবাইল ফোন অপারেটরের নেটওয়ার্কে আইফোন সচলের সংখ্যা ১৯ লাখ ৭৬ হাজার। এর মধ্যে ১৯ লাখ ৫৫ হাজার ফোনই বিটিআরসির ‘নক অটোমেশন অ্যান্ড আইএমইআই ডেটাবেইজ’ (এনএআইডি) সিস্টেমে দেশের বৈধ আমদানিকারক থেকে বা বৈধ পথে আসা হিসেবে নিবন্ধিত নয়, মানে অবৈধ।
সাম্প্রতিক হিসাবে এটি ২১ লাখের কাছাকাছি হতে পারে বলে জানান আল আমিন দেওয়ান। তিনি বলেন, দেশের চার মোবাইল ফোন অপারেটরের নেটওয়ার্কে স্যামসাং ব্র্যান্ডের মোবাইল হ্যান্ডসেট সচল রয়েছে ২ কোটি ৩১ লাখ ২৯ হাজার। এরমধ্যে ১ কোটি ৪৯ লাখ ২৬ হাজারই অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিটিআরসি।
তবে বর্তমানে দেশে বৈধ-অবৈধের পার্থক্যের অনুপাত আগের মতোই।
১৬ ডিসেম্বর এনইআইআর চালু হলে এসব ফোন বন্ধ হবে না বলে আশ্বস্ত করেন বিটিআরসির কমিশনার মাহমুদ হোসাইন। তিনি বলেন, ১৬ ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত যে ফোনগুলো নেটওয়ার্কে ব্যবহার হবে, সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হবে এবং সচল থাকবে।
এনইআইআর চালু হলে দেশে মোবাইল ফোনের দাম যেন না বাড়ে সে বিষয়ে বিটিআরসি সতর্ক রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, বাজারে কোন স্মার্টফোনের বাজারদর কত, তা দেখে রাখা হচ্ছে। যাতে ভবিষ্যতে কেউ হ্যান্ডসেটের দাম বাড়াতে না পারে।
সেমিনারে বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত উপপরিচালক জাহিদুল ইসলাম বলেন, দেশে চুরি বা ছিনতাই হওয়া মোবাইল সেটগুলো আখাউড়া, বটুলি, বেনাপোল ও দর্শনা সীমান্ত হয়ে ভারতে নেওয়া হচ্ছে। আর ভারতের চুরি হওয়া ফোন বাংলাদেশে আসে। এছাড়াও পুরোনো ফোনের যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে সেকেন্ডহ্যান্ড ফোনের বাজার বেড়েছে। এতে করে হারানো সেট উদ্ধার কঠিন হয়ে পড়ছে।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ফার্স্ট সেক্রেটারি মু. রইচ উদ্দিন খান জানান, সাধারণ যাত্রীদের ক্ষেত্রে আগে প্রতিবার বিদেশ থেকে দেশে আসার সময় একটি নতুন ফোন শুল্ক ছাড়াই আনা যেত। বর্তমানে এই নিয়মে পরিবর্তন এসেছে। বছরে একবার বিদেশ থেকে দেশে আসার সময় একটি নতুন ফোন শুল্ক ছাড়াই আনা যাচ্ছে।
মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওনার্স অব বাংলাদেশ (এমআইওবি) সভাপতি জাকারিয়া শহীদ জানান, আইফোন ও মটোরোলার মতো দু-একটি ব্র্যান্ড ছাড়া প্রায় সব মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্র্যান্ডের বাংলাদেশে কারখানা রয়েছে। যদি চাহিদা বাড়ে, তাহলে হয়তো আইফোনও বাংলাদেশে কারখানা করতে বাধ্য হবে। তখন দেশের বাজারে আইফোনের দামও কমবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
সেমিনারে আরও ছিলেন—মোবাইল ফোন ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল্লাহ আল হারুন রাজু, স্মার্ট টেকনোলজিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জহিরুল ইসলাম, সিনেসিস আইটির সিএসও (চিফ সলিউশন্স অফিসার) আমিনুল বারী সৌরভ, নগদের ভাইস প্রেসিডেন্ট জাহিদুল ইসলাম সজল প্রমুখ।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর যখন হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন ও অসহায়, ঠিক তখনই একটি মহলের পক্ষ থেকে বস্তির জায়গায় হাই-টেক পার্ক নির্মাণের কথা তোলা হয়েছে। সফটওয়্যার খাতের বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এ ধরনের ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
আজ বুধবার বিকেলের দিকে ফেসবুক পোস্টে ফয়েজ আহমদ বলেন, বেসরকারি উদ্যোক্তা আলমাস কবির মৌখিক ও লিখিতভাবে কড়াইল বস্তির জায়গায় হাই-টেক পার্ক নির্মাণের প্রস্তাব দিচ্ছিলেন। তবে সরকার এই প্রস্তাব আমলে নেয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, বর্তমানে কড়াইল বস্তির জায়গায় কোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণের কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই।
ফয়েজ আহমদ জানান, কড়াইল বস্তির প্রায় ৪৩ একর জায়গা বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের হলেও এটি নিয়ে জটিলতা রয়েছে। অতীতে এই জায়গাটির মালিকানা ছিল টিঅ্যান্ডটির (বর্তমান বিটিসিএল)। আদালতের মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কখনোই এই জায়গা বুঝে পায়নি এবং দখলের চেষ্টাও করেনি।
ফেসবুক পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, কড়াইল বস্তিতে অবকাঠামো নির্মাণের কোনো পরিকল্পনা না থাকলেও সফটওয়্যার শিল্পের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বিকল্প খোঁজা হচ্ছে। কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ারে যে সফটওয়্যার পার্কটি ছিল, সেটির ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় মেরামতের কাজ শুরু করতে হয়েছে এবং কোম্পানিগুলোকে অস্থায়ীভাবে সরানো হয়েছে।
এই প্রেক্ষাপটে সরকার গণপূর্ত এবং রাজউককে আলাদাভাবে চিঠি দিয়েছে, যাতে ঢাকার আগারগাঁও, পূর্বাচল কিংবা অন্যান্য এলাকায় সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণের জন্য জমি প্রদান করা হয়। এর অংশ হিসেবে: হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আগারগাঁওয়ের একটি প্লট বরাদ্দ নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এই প্লটে সফটওয়্যার পার্ক এবং হাই-টেক পার্কের প্রধান অফিসসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য একটি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে, যাতে গণপূর্ত বিভাগ সায় দিয়েছে। গত বছরের শেষের দিকে বনানী কর্নারের যে অংশে কোনো বস্তি নেই, তার ছোট অংশে একটি সফটওয়্যার পার্ক ভবন নির্মাণের কথা উঠলেও মানবাধিকার কর্মীদের পরামর্শক্রমে সেই পরিকল্পনা থেকেও আইসিটি বিভাগ বিরত থাকে।
ফয়েজ আহমদ বলেছেন, ‘সরকারের পরিকল্পনার সঙ্গে আদৌ সংশ্লিষ্ট নয়, এমন বক্তব্য প্রদানে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সচেতন ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানাই।’
হাজার হাজার মানুষ যখন আগুনে বিপর্যস্ত হয়ে নিরাপত্তাহীন অসহায় পরিস্থিতিতে রয়েছে, তখন হাই-টেক পার্ক স্থাপনের ‘আজগুবি’ বিষয় সামনে এনে ‘সরকারকে বিব্রত করার এমন অপচেষ্টার নিন্দা’ জানিয়েছেন ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়ায় শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আইন জারি করা হয়েছিল। আইনে বলা হয়েছিল, আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৬ বছরের কম বয়সী কোনো শিশু যেন অ্যাকাউন্ট খুলতে না পারে এই বিষয়টি মেটা, টিকটক ও ইউটিউবসহ সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করতে হবে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছে ১৫ বছর বয়সী দুই কিশোর-কিশোরী।
নোয়া জোনস ও মেসি নেইল্যান্ড নামে ওই কিশোর-কিশোরীর অভিযোগ, এই আইন মুক্ত যোগাযোগের অধিকারের পরিপন্থী এবং অসাংবিধানিক। এই আইনের প্রতি সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমর্থন থাকলেও এই নিষেধাজ্ঞা শিশুদের অধিকার পুরোপুরি উপেক্ষা করে বলে দাবি করছে তারা। একটি অধিকার সংগঠনের সহায়তায় আদালতে এই যুক্তি তুলে ধরবে নোয়া ও মেসি।
মেসি এক বিবৃতিতে জানায়, ‘আমাদের চুপ করিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এটা যেন অরওয়েলের ১৯৮৪ বইয়ের মতো, আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়।
এ মামলার খবর প্রকাশ্যে আসার পর যোগাযোগমন্ত্রী আনিকা ওয়েলস সংসদে বলেন, সরকার কোনোভাবেই অবস্থান বদলাবে না। তিনি বলেন, ‘আমরা কোনো হুমকিতে নতি স্বীকার করব না। আইনি চ্যালেঞ্জেও ভয় পাব না। বড় প্রযুক্তি কোম্পানির চাপেও নতি স্বীকার করব না। অস্ট্রেলীয় অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আমরা দৃঢ়ভাবে অবস্থান ধরে রাখব।’
মামলাটি অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্টে দাখিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিজিটাল ফ্রিডম প্রজেক্ট (ডিএফপি)। নোয়া ও মেসিকে সহযোগিতা করা এই সংগঠনটি আজ বুধবার তাদের ওয়েবসাইটে বলেছে, কিশোর-কিশোরীরা তথ্য পাওয়া ও যোগাযোগের জন্য মূলত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নির্ভর করে। ফলে এই নিষেধাজ্ঞা দেশের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী, আদিবাসী, প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশু-কিশোর এবং এলজিবিটিআইকিউ+ কিশোর-কিশোরীদের ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে।
নিউ সাউথ ওয়েলসের পার্লামেন্ট সদস্য জন রুডিকের নেতৃত্বাধীন ডিএফপি জানায়, তাদের আইনি চ্যালেঞ্জ মূলত নির্ভর করবে এই নিষেধাজ্ঞা রাজনৈতিক যোগাযোগের ওপর কী প্রভাব ফেলছে এবং আইনটির উদ্দেশ্যের তুলনায় এমন কঠোর পদক্ষেপ কতটা যৌক্তিক তা বিচার করার ওপর।
সংগঠনটি যুক্তি দিয়েছে, অনলাইন নিরাপত্তা বাড়াতে এই নিষেধাজ্ঞার বদলে আরও কার্যকর ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যেমন, ডিজিটাল সাক্ষরতা কর্মসূচি, প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য বয়স-উপযোগী ফিচার বাধ্যতামূলক করা এবং এমন বয়স যাচাই প্রযুক্তি ব্যবহার করা, যেগুলো ব্যক্তিগত গোপনীয়তার জন্য বেশি সুরক্ষা দেয়।
জোন্স অভিযোগ করে বলেন, সরকারের নীতিটা যেন ‘আলসেমি’ করে বানানো। তিনি বলেন, ‘আমরাই সত্যিকারের ডিজিটাল নেটিভ এবং আমরা আমাদের ডিজিটাল দুনিয়ায় শিক্ষিত, শক্তিশালী ও সচেতন হয়ে থাকতে চাই। শিশুদের নীরব করে নয়, সুরক্ষা দিয়ে রক্ষা করা উচিত।’
অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো আগেই জানিয়েছিল, ইউটিউবের মালিক প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগলও এই আইনের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জ আনার বিষয়টি বিবেচনা করছে।
যদিও আইনটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো এর বিরোধিতা করছে। জরিপ বলছে, অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্কই এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে। তবে কিছু মানসিক স্বাস্থ্য–সংশ্লিষ্ট সংগঠনের বক্তব্য, এই আইন শিশুদের সামাজিক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। অন্যদিকে কেউ কেউ বলছেন, নিষেধাজ্ঞার ফলে কিশোর-কিশোরীরা হয়তো ইন্টারনেটের আরও কম নিয়ন্ত্রিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অংশে চলে যেতে পারে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম বাইন্যান্স (Binance) এবং এর প্রতিষ্ঠাতা বিলিয়নিয়ার চ্যাংপেং ঝাওয়ের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মামলা হয়েছে। হামাস, হিজবুল্লাহসহ মার্কিন সরকার ঘোষিত ‘সন্ত্রাসী’ সংগঠনগুলোতে কোটি কোটি ডলার স্থানান্তরে সহায়তা করার অভিযোগ আনা হয়েছে এই মামলায়।
বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন নাগরিক বা তাঁদের পরিবার এই আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
উল্লেখ্য, অর্থ পাচারের অভিযোগে ২০২৩ সালে দোষ স্বীকার করার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঝাওকে ক্ষমা করে দেওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরই এই মামলা হলো। এতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের ওপর নতুন করে নজরদারি বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
নর্থ ডাকোটার ফেডারেল আদালতে দায়ের করা মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে, বাইন্যান্স জেনেশুনে মার্কিন সরকার ঘোষিত বিদেশি সন্ত্রাস সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলোতে ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলারের বেশি অর্থ স্থানান্তর সহজ করেছে।
মামলায় আরও বলা হয়েছে, ৭ অক্টোবরের হামলার পরও এই অ্যাকাউন্টগুলোতে ৫০ মিলিয়ন (৫ কোটি) ডলারের লেনদেন হয়েছে এবং এর মধ্যে অন্তত দুটি লেনদেনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্থ পাঠানো হয়েছিল।
বাইন্যান্স কর্তৃপক্ষ মামলাটি নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে। তবে তারা জানিয়েছে, তারা ‘আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিষেধাজ্ঞামূলক আইনগুলো সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে’।
২০২৩ সালের নভেম্বরে বাইন্যান্স অর্থ পাচার এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগ স্বীকার করে মার্কিন সরকারকে ৪ বিলিয়ন (৪০০ কোটি) ডলারের বেশি জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছিল। সে সময় প্রতিষ্ঠানটি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং নিষেধাজ্ঞা পরিপালন কর্মসূচি উন্নত করার অঙ্গীকার করেছিল।
তবে নতুন মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে, জরিমানার পরও বাইন্যান্স প্ল্যাটফর্মে অর্থ স্থানান্তর করার সময় গ্রাহকদের তহবিলের সন্দেহজনক কার্যকলাপ পরীক্ষা করার নীতি বজায় রেখেছে, কিন্তু প্ল্যাটফর্মে টাকা জমা করার ক্ষেত্রে কোনো নজরদারি করেনি। অভিযোগে বলা হয়, আগত তহবিলগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে পর্যবেক্ষণ না করার কারণে সন্ত্রাসী এবং অন্য অপরাধীরা এই এক্সচেঞ্জে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা ও আদান-প্রদান করতে পারে।
মামলার বাদীরা জুরি ট্রায়ালের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। অন্যদিকে বাইন্যান্স জানিয়েছে, তারা তাদের কমপ্লায়েন্স সিস্টেম উন্নত করেছে এবং প্ল্যাটফর্মে অবৈধ অর্থ প্রবাহ মোট লেনদেনের নগণ্য অংশ।
গত মাসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চ্যাংপেং ঝাওকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর বিতর্ক শুরু হয়েছে। শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাটরা প্রশাসনকে লেখা এক চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এই ক্ষমা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করবে। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, প্রেসিডেন্টের এমন সিদ্ধান্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি নির্বাহী এবং অন্যান্য হোয়াইট কলার অপরাধীদের এই বার্তা দিচ্ছে যে তারা অপরাধ করেও সহজে পার পেয়ে যেতে পারে।
