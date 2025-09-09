Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

এআইয়ের মতো করে কথা বলছে মানুষ, সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে উঠছে ‘ফেক’: অল্টম্যান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এই প্রবণতার পেছনে কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করেছেন স্যাম অল্টম্যান। ছবি: এএফপি
এই প্রবণতার পেছনে কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করেছেন স্যাম অল্টম্যান। ছবি: এএফপি

মানুষ এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ভাষার ধাঁচ রপ্ত করে ফেলেছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই বড় ভাষা মডেলের (এলএলএম) মতো কথা বলছে বলে দাবি করেন ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম অল্টম্যান। গত সোমবার এক্সের (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।

অল্টম্যান লিখেছেন, ওপেনএআইয়ের নতুন ডেভেলপার টুল ‘কোডেক্স’ নিয়ে বিভিন্ন অনলাইন ফোরামে মানুষের প্রতিক্রিয়া পড়ে তিনি ‘সবচেয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতার’ সম্মুখীন হয়েছেন।

উল্লেখ্য, কোডেক্স হলো ওপেনএআইয়ের তৈরি একটি এআই মডেল, যা মানুষের ভাষা থেকে প্রোগ্রামিং কোড লিখতে পারে। এটা ডেভেলপারদের কোড লেখায় সাহায্য করে এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষায় কাজ করতে সক্ষম।

অল্টম্যান বলেন, ‘আমি প্রথমে ভাবছিলাম এসব পোস্ট সবই ভুয়া বা বটের তৈরি, তবে জানি কোডেক্সের ব্যবহার খুব দ্রুত বাড়ছে এবং এই প্রবণতাও আসলেই সত্য।’

এই প্রবণতার পেছনে কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করেছেন স্যাম অল্টম্যান। তিনি বলেন, অনেক ‘বাস্তব’ মানুষ এখন এলএলএমের মতো লেখার ভঙ্গি অবলম্বন করছে। আবার অনলাইনে যারা অত্যন্ত সক্রিয়, তাদের মধ্যে লেখার ধরনে মিল থাকাটাও স্বাভাবিক বলে মত দেন তিনি।

অল্টম্যান আরও বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ার ‘এনগেজমেন্ট বাড়ানোর চাপ’ এবং ‘ক্রিয়েটর মনিটাইজেশন’-এর পদ্ধতির কারণে মানুষ এখন এমনভাবে কনটেন্ট তৈরি করছে, যা খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়, তবে তা খাঁটি নয়। এর ফলে এআই টুইটার বা এআই রেডিট এখন এমনভাবে কৃত্রিম মনে হয়, যেটা এক বা দুই বছর আগেও ছিল না।

এর আগেও এক্সে দেওয়া আরেকটি পোস্টে তিনি বলেন, ‘আমি কখনোই “ডেড ইন্টারনেট থিওরি” খুব গুরুত্বসহকারে নিইনি, তবে এখন মনে হচ্ছে সত্যিই অনেক টুইটার অ্যাকাউন্ট চলছে এলএলএমের মাধ্যমে।’

স্টার্টআপ ইনকিউবেটর ওয়াই কমবিনেটরের সহপ্রতিষ্ঠাতা পল গ্রাহাম অল্টম্যানের এই পর্যবেক্ষণে একমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, এসব এআই-কনটেন্ট শুধু ‘জনমত প্রভাবিত করতে চাওয়া দেশ বা গোষ্ঠীর ফেক অ্যাকাউন্ট’ থেকেই আসছে না, বরং অনেক ব্যক্তি যাঁরা প্রভাবশালী হতে চান, তাঁরাও এসব কনটেন্ট তৈরি করছেন।

এদিকে ‘এআই স্লপ’ অর্থাৎ, খুব কম পরিশ্রমে তৈরি নিম্নমানের এআই কনটেন্ট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সাবস্ট্যাকের সিইও ক্রিস বেস্টও।

তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘আমরা এমন এক জগতে যাচ্ছি, যেখানে এআই তৈরির কনটেন্ট দিয়ে সাধারণ মানুষকে ক্লিক করাতে বাধ্য করা হবে।’

অল্টম্যান, গ্রাহাম ও বেস্ট—তিনজনই সোশ্যাল মিডিয়ার বাস্তবতা নিয়ে একধরনের শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, এআই-নির্ভর কম মানের কনটেন্ট ইন্টারনেটকে করছে কৃত্রিম ও বিভ্রান্তিকর।

তথ্যসূত্র: বিজনেস ইনসাইডার ও টেকক্রাঞ্চ

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাএআইওপেনএআইস্যাম অল্টম্যান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

এআইয়ের মতো করে কথা বলছে মানুষ, সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে উঠছে ‘ফেক’: অল্টম্যান

এআইয়ের মতো করে কথা বলছে মানুষ, সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে উঠছে ‘ফেক’: অল্টম্যান

আজকের পর যে ৮টি পণ্য বিক্রি বন্ধ করবে অ্যাপল

আজকের পর যে ৮টি পণ্য বিক্রি বন্ধ করবে অ্যাপল

হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েবে স্ক্রলিং সমস্যা, ভোগান্তিতে ব্যবহারকারীরা

হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েবে স্ক্রলিং সমস্যা, ভোগান্তিতে ব্যবহারকারীরা