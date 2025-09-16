অক্টোবরের পরও উইন্ডোজ ১০-এ আপডেট মিলবে যে কৌশলে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আগামী ১৪ অক্টোবর থেকে উইন্ডোজ ১০ এর জন্য আনুষ্ঠানিক সব সমর্থন বন্ধ করে দেবে মাইক্রোসফট। এই সময়ের পর থেকে অপারেটিং সিস্টেমটি আর নিরাপত্তা আপডেট, মেইনটেন্যান্স, এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা পাবে না। তবে আশার কথা, মাইক্রোসফট ‘এক্সটেন্ডেড সিকিউরিটি আপডেটস (ইএসইউ) ’ নামের একটি প্রোগ্রামের আওতায় উইন্ডোজ ১০ ব্যবহারকারীদের জন্য সীমিত সময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা আপডেট চালু রাখবে।
উল্লেখ্য, উইন্ডোজের কোনো সংস্করণ ‘এন্ড অব লাইফ’-এ পৌঁছালে, এর মানে হচ্ছে মাইক্রোসফট ওই সংস্করণের উন্নয়ন কাজ বন্ধ করে দেয় এবং আর নিরাপত্তা বা মেইনটেন্যান্স আপডেট দেয় না। এছাড়াও বন্ধ হয়ে যায় প্রযুক্তিগত সমর্থন।
তবে এর মানে এই নয় যে, অপারেটিং সিস্টেম কাজ করা বন্ধ করে দেবে। বাস্তবে, উইন্ডোজ ১০ স্বাভাবিকভাবেই চলতে থাকবে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি হ্যাকারদের হামলা ও ম্যালওয়্যারের ঝুঁকিতে পড়বে এবং ধীরে ধীরে অ্যাপ ও হার্ডওয়্যারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যতা দেখা দিতে পারে।
যে কারণে ইএসইউ প্রোগ্রাম জরুরি
যদিও উইন্ডোজ ১১-এ আপগ্রেড করাটাই যৌক্তিক পদক্ষেপ, অনেকেই এখনও পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত নন। আবার অনেক ডিভাইস উইন্ডোজ ১১-এর জন্য নির্ধারিত হার্ডওয়্যার শর্ত পূরণ করে না। এসব কারণেই মাইক্রোসফট সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য ইএসইউ প্রোগ্রাম উন্মুক্ত করেছে, যাতে তারা ২০২৬ সালের ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত নিরাপত্তা আপডেট পেতে পারেন।
এই প্রোগ্রামটি আগে শুধুমাত্র কমার্শিয়াল বা ব্যবসায়িক গ্রাহকদের জন্য সীমিত ছিল। তারা ইএসইউ-এর আওতায় তিন বছর পর্যন্ত পুরোনো উইন্ডোজ সংস্করণ ব্যবহার করতে পারতেন। তবে এবার প্রথমবারের মতো সাধারণ ব্যবহারকারীরাও এতে যুক্ত হতে পারবেন, যদিও সময়সীমা হবে মাত্র এক বছর।
যেসব উপায়ে যুক্ত হওয়া যাবে
মাইক্রোসফট ইএসইউ প্রোগ্রামে যুক্ত হওয়ার জন্য তিনটি পথ দিয়েছে—
বিনামূল্যে–যদি আপনি ওয়ানড্রাইভে ফাইল ব্যাকআপ করছেন, তাহলে আপনি বিনামূল্যেই যুক্ত হতে পারবেন, মাইক্রোসফট ৩৬৫ সাবস্ক্রিপশন থাকুক বা না থাকুক।
মাইক্রোসফট রিওয়ার্ডস–যদি আপনি রিওয়ার্ডস প্রোগ্রামে যুক্ত থাকেন, তাহলে ১ হাজার পয়েন্ট ব্যবহার করে এই প্রোগ্রামে তালিকাভুক্ত হতে পারবেন।
পেইড–যদি ওপরের কোনোটিও না চান, তাহলে ৩০ ডলার পরিশোধ করে তালিকাভুক্ত হতে পারবেন।
একটি মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ১০টি কম্পিউটার তালিকাভুক্ত করা যাবে। তবে অবশ্যই মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করা থাকতে হবে, কারণ তালিকাভুক্ত তথ্য সেই অ্যাকাউন্টেই সংরক্ষিত থাকবে।
এই প্রোগ্রামে ইনরোলের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো হলো—
ইএসইউ প্রোগ্রামে তালিকাভুক্ত করবেন যেভাবে
আপনার উইন্ডোজ ১০ কম্পিউটারকে ইএসইউ প্রোগ্রামে তালিকাভুক্ত করতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন—
১. সেটিংস খুলুন।
২. আপডেট অ্যান্ড সিকিউরিটি এ ক্লিক করুন।
৩. উইন্ডোজ আপডেট–এ যান।
৪. চেক ফর আপডেটস এ ক্লিক করে সর্বশেষ আপডেট ইনস্টল করুন।
৫. এরপর স্ক্রিনে একটি বার্তা দেখাবে যেখানে লেখা থাকবে ‘এন্ড অব সাপোর্ট’। এর নিচে ক্লিক করুন ‘এনরোল নাও’।
৬. এরপর ক্লিক করুন ‘নেক্সট’।
৭. একটি অপশন বেছে নিন—
দ্রষ্টব্য: যদি আপনার সিস্টেম বুঝতে পারে যে আপনি ক্লাউডে ব্যাকআপ নিচ্ছেন, তাহলে সরাসরি ‘তালিকাভুক্ত’ অপশন দেখাবে।
দ্বিতীয় ডিভাইস যোগ করলে ‘অ্যাড ডিভাইস’ অপশন থেকে করতে হবে।
৮. নেক্সট এ ক্লিক করে নির্দেশনা অনুসরণ করুন।
৯. শেষে ক্লিক করুন ‘ডান’।
১০. নিশ্চিত হতে ‘ইউওর পিসি ইজ তালিকাভুক্ত টু গেট এক্সটেন্ড সিকিউরিটি আপডেটস’ বার্তাটি দেখুন উইন্ডোজ আপডেট সেটিংস-এ।
এই ধাপগুলো শেষ করার পর, আপনার কম্পিউটার অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত শুধুমাত্র নিরাপত্তা আপডেট পাবে। তবে মনে রাখতে হবে—
অন্য যে বিষয়গুলো জানা দরকার
মাইক্রোসফট জানিয়েছে, ইএসইউ প্রোগ্রামের অপশন ধাপে ধাপে চালু করা হচ্ছে। তাই কারও কারও জন্য এটি এখন কিছু ডিভাইসে দৃশ্যমান হবে না।
তথ্যসূত্র: উইন্ডোজ সেন্ট্রাল
