অপরিচিত নম্বরের ফোনকল বা মেসেজ থেকে সতর্ক থাকুন

অনলাইন প্রতারকেরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে ‘রং নম্বর’ কৌশলে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের দখল নিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা একে আধুনিক যুগের ‘ভয়ংকর ডিজিটাল মহামারি’ হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন। আগে এ ধরনের প্রতারণায় অনেক সময়ের প্রয়োজন হতো। কিন্তু এখন এআইর মাধ্যমে এটি অনেক সহজ হয়ে গেছে। প্রতারকেরা এআই ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল ঘেঁটে মানুষের পছন্দ-অপছন্দ, পরিবার বা একাকিত্বের সুযোগ নিচ্ছে।
সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ডাস্টিন ব্রুওয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে সেরা উপায় হলো ‘উপেক্ষা করা’। নিরাপত্তার জন্য আরও যা করতে পারেন—
প্রযুক্তির উন্নতির পাশাপাশি প্রতারকদের বুদ্ধিও বাড়ছে। আপনার একটি ছোট্ট অসতর্ক উত্তর আপনার সারা জীবনের সঞ্চয়কে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। তাই অপরিচিত নম্বর থেকে আসা ‘ভুল বার্তা’কে গুরুত্ব না দিয়ে সচেতন থাকাই এখন বাঁচার একমাত্র পথ।
সূত্র: সিএনবিসি
