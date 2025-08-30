Ajker Patrika
টিকটক মেসেজে এল ভয়েস নোট ও ছবি-ভিডিও পাঠানোর সুবিধা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গত বছর গ্রুপ চ্যাটের ফিচার চালু করেছিল টিকটক। ছবি: সংগৃহীত
ব্যবহারকারীদের যোগাযোগের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে নতুন ফিচার চালু করেছে টিকটক। গতকাল শুক্রবার টিকটক জানিয়েছে, তারা তাদের ডাইরেক্ট মেসেজ (ডিএম) ফিচারে নতুন দুটি ফিচার যুক্ত করেছে। ফিচারগুলোর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা এখন একক চ্যাট বা গ্রুপ চ্যাটে ভয়েস নোট এবং সর্বাধিক ৯টি ছবি বা ভিডিও শেয়ার করতে পারবেন।

এই নতুন ফিচারগুলোর মাধ্যমে টিকটক এখন বিনোদনমূলক প্ল্যাটফর্মের চেয়ে অনেক বেশি কিছু হতে চায়। এটি এমন একটি জায়গা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করছে, যেখানে ব্যবহারকারীরা শুধু টিকটক ভিডিও শেয়ার না করে, একে অপরের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ করতে পারবেন।

ভয়েস নোট ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ৬০ সেকেন্ড পর্যন্ত অডিও মেসেজ পাঠাতে পারবেন। হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম এবং অ্যাপলের মেসেজেসসহ অন্য সেবাগুলোতে অনেক আগে থেকে ভয়েস নোট পাঠানোর সুবিধা চালু করা হয়েছে। ফিচারটি আগামী কয়েক সপ্তাহে চালু হবে বলে জানিয়েছে টিকটক।

এ ছাড়া ব্যবহারকারীরা তাঁদের ক্যামেরা দিয়ে ছবি বা ভিডিও তুলে বা ফোনের গ্যালারি থেকে পছন্দের ছবি বা ভিডিও নির্বাচন করে অন্যদের পাঠাতে পারবেন। এ ছাড়া, পাঠানোর আগে তাঁরা কনটেন্টটি এডিট করার সুযোগ পাবেন।

ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্য, তবে প্রথমবার কাউকে মেসেজ পাঠানোর সময় ছবি বা ভিডিও পাঠানো যাবে না। অর্থাৎ, যদি কেউ প্রথমবারের মতো আপনাকে মেসেজ পাঠান, তাঁরা শুধু টিকটকে পূর্বেই থাকা কনটেন্ট শেয়ার করতে পারবেন, তাঁরা নিজের তোলা ছবি বা ভিডিও পাঠাতে পারবেন না।

এ ছাড়া, যখন কেউ ছবি বা ভিডিও পাঠাতে চাইবেন, তখন সেই কনটেন্ট কাকে পাঠাচ্ছেন, তা সম্পর্কে সচেতন হতে মনে করিয়ে দেবে টিকটক।

টিকটকে ১৬ বছরের নিচে ব্যবহারকারীদের জন্য ডিএম বন্ধ থাকে। এরপরও মেসেজিং সিস্টেম কিশোর বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য আরও নিরাপদ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে কোম্পানিটি। তাই ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো আরও কঠোর হবে। যেমন—টিকটক তাদের অটোমেটিক সিস্টেমের মাধ্যমে ন্যুডিটি বা অশ্লীল ছবি শনাক্ত করে তা ব্লক করে দেবে। এর ফলে, সেই ছবি পাঠানোর চেষ্টা করা ব্যবহারকারী ব্লক হয়ে যাবে এবং প্রাপকও সেই ছবি দেখতে পাবে না। ১৮ বছরের বেশি বয়সী ব্যবহারকারীরা এই সুরক্ষা ফিচারটি অ্যাপের সেটিংস থেকে চালু বা বন্ধ করতে পারবেন।

গত বছর গ্রুপ চ্যাটের ফিচার চালু করেছিল টিকটক, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা একসঙ্গে ৩২ জন পর্যন্ত কথা বলতে পারবেন। সম্প্রতি, তারা নির্মাতা এবং তাদের অনুসরণকারীদের মধ্যে আরও গভীর সংযোগ তৈরি করতে ‘ক্রিয়েটর চ্যাট রুম’ নামক একটি নতুন ফিচার চালু করেছে।

