হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হলো ৪ ফিচার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা কিংবা যোগাযোগগুলো এখন আর শুধু মুঠোফোনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। ড্রয়িংরুমের সোফায় শুয়ে আইপ্যাডে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া, বাড়ি ফেরার পথে পরিবারের খোঁজখবর নেওয়া কিংবা কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের নানা অ্যাপের মধ্যে দ্রুত সুইচ করা, বর্তমান ব্যস্ত জীবনযাত্রার স্বাভাবিক চিত্রে পরিণত হয়েছে। ব্যবহারকারীদের এই গতিশীল জীবনযাপনের কথা বিবেচনায় রেখে হোয়াটসঅ্যাপ তাদের সেবাকে আরও বেশি ডিভাইস-বান্ধব ও সহজলভ্য করে তুলছে। তাই এতে যুক্ত করা হয়েছে নতুন চারটি ফিচার।
সূত্র: মেটা
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