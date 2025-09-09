ইন্টেলের শীর্ষপর্যায়ে রদবদল, প্রধান পণ্য কর্মকর্তার পদত্যাগ

Ajker Patrika
ইন্টেলের শীর্ষপর্যায়ে রদবদল, প্রধান পণ্য কর্মকর্তার পদত্যাগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সেই সঙ্গে ব্যয় কমাতে কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে ইন্টেলের। ছবি: সংগৃহীত
সেই সঙ্গে ব্যয় কমাতে কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে ইন্টেলের। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টেল একাধিক শীর্ষ নির্বাহী পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে। গতকাল সোমবার ঘোষণায় জানানো হয়, প্রতিষ্ঠানটির পণ্যের প্রধান মিশেল জনস্টন হলথাউস পদত্যাগ করছেন।

তিন দশকের বেশি সময় ধরে ইন্টেলে কর্মরত থাকা হলথাউস একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। সাবেক প্রধান নির্বাহী প্যাট গেলসিঙ্গারকে সরিয়ে দেওয়ার পর তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সহপ্রধান নির্বাহীর দায়িত্বও পালন করেন। তবে তিনি আগামী কয়েক মাস ইন্টেলের স্ট্র্যাটেজিক উপদেষ্টা হিসেবে যুক্ত থাকবেন।

চলতি বছরই বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে জানায়, ইন্টেলের বর্তমান প্রধান নির্বাহী লিপ-বু তান কোম্পানির নেতৃত্বকাঠামো সরল করতে চান। এ জন্য প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ চিপ বিভাগগুলো সরাসরি তাঁর কাছে রিপোর্ট করবে। সেই সঙ্গে ব্যয় কমাতে কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে।

একই দিনে ইন্টেল আরও জানায়, কেভর্ক কেচিচিয়ান প্রতিষ্ঠানটির ডেটা সেন্টার গ্রুপের নির্বাহী সহসভাপতি ও মহাব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। কেচিচিয়ান চিপ ইন্ডাস্ট্রির অভিজ্ঞ এক পেশাজীবী। তিনি এর আগে আর্মে নির্বাহী সহসভাপতি (ইঞ্জিনিয়ারিং) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়া এনএক্সপিআই সেমিকন্ডাক্টরস ও কোয়ালকমে কাজ করেছেন।

নতুন কাঠামোর অংশ হিসেবে ইন্টেল একটি কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ গঠন করছে। এই গ্রুপের নেতৃত্বে থাকবেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীনিবাসন আইয়েঙ্গার। তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি একটি কাস্টম সিলিকন ব্যবসা গড়বে, যা বাইরের গ্রাহকদের জন্য বহুমাত্রিক সেবা প্রদান করবে।

এ ছাড়া, ইন্টেল ফাউন্ড্রির নির্বাহী সহসভাপতি এবং প্রধান প্রযুক্তি ও পরিচালনা কর্মকর্তা নাগা চন্দ্রশেখরন তাঁর দায়িত্বের পরিধি বাড়িয়ে ফাউন্ড্রি সার্ভিসেসকেও অন্তর্ভুক্ত করবেন।

এদিকে জিম জনসনকে ইন্টেলের ক্লায়েন্ট কম্পিউটিং গ্রুপের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এসব পরিবর্তন এমন সময়ে ঘোষণা করা হলো, যখন ইন্টেল অনিশ্চিত এক সময় পার করছে। গত মাসেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন, সরকার ইন্টেলের ১০ শতাংশ শেয়ার গ্রহণ করবে। একই সঙ্গে, লিপ-বু তানের বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ তুলে তাঁর পদত্যাগও দাবি করেন ট্রাম্প।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিপদত্যাগকর্মকর্তা
