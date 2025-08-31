Ajker Patrika
অগ্ন্যুৎপাতের এআই ভিডিও ছেড়ে নাগরিকদের কেন ভয় দেখাচ্ছে জাপান সরকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
চলতি সপ্তাহে ভিডিওগুলো প্রকাশ করা হয়েছে। ছবি: জাপান টাইমস
জাপানের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি মাউন্ট ফুজিতে সর্বশেষ অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটে ১৭০৭ সালে। তবে আগ্নেয়গিরির দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষে জাপানি কর্তৃপক্ষ নিল অভিনব পদক্ষেপ। দেশটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যেখানে মাউন্ট ফুজির সম্ভাব্য অগ্ন্যুৎপাতের সিমুলেশন দেখানো হয়েছে।

চলতি সপ্তাহে ভিডিওগুলো প্রকাশ করা হয়েছে। এই ভিডিওগুলোর লক্ষ্য হলো টোকিও মহানগর এলাকা ও আশপাশের ৩ কোটি ৭০ লাখ বাসিন্দাকে সম্ভাব্য দুর্যোগের জন্য প্রস্তুত করা।

টোকিও মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্টের ভিডিওতে সতর্ক করা হয়েছে যে, ‘অগ্ন্যুৎপাত কোনো সতর্কতা ছাড়াই যেকোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে।’ মাউন্ট ফুজি থেকে টোকিও প্রায় ১০০ কিলোমিটার (৬০ মাইল) দূরে অবস্থিত হলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আগ্নেয়গিরির ছাই টোকিও কেন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে ফেলবে। এতে পরিবহনব্যবস্থা স্তব্ধ হবে, খাদ্য ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হবে এবং দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

ভিডিওর শেষাংশে বার্তা দেওয়া হয়েছে—‘আমাদের উচিত তথ্যের সঙ্গে সজ্জিত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে দুর্যোগের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।’ ভিডিওতে একটি পরিবারের প্যান্ট্রি (খাবার রাখার ছোট ঘর বা ক্যাবিনেট) দেখা যায়, যেখানে দুর্যোগের জন্য খাবার ও ফার্স্ট এইড কিট রাখা আছে।

টোকিও সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বর্তমানে ফুজির অগ্ন্যুৎপাতের কোনো লক্ষণ নেই। সিমুলেশনটি তৈরি করা হয়েছে, যাতে বাসিন্দারা সঠিক তথ্য ও প্রস্তুতি সম্পর্কে সচেতন হতে পারে, জরুরি পরিস্থিতিতে করণীয় জানতে পারে।

তবে এই ভিডিওগুলো কিছু বাসিন্দার মধ্যে উদ্বেগ ও বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে।

৫৭ বছর বয়সী হাসপাতালের কর্মী শিনিচিরো কারিয়া প্রশ্ন করলেন, ‘অগ্ন্যুৎপাতের কোনো লক্ষণ কি আসলেই রয়েছে? কেন এখন হঠাৎ “টোকিওতেও ১০ সেন্টিমিটার আগ্নেয়গিরির ছাই পড়তে পারে”–এমন কথা শোনা যাচ্ছে? আমি ভাবছি, এটা হঠাৎ কেন হচ্ছে।’

মিশিমা শহরের বাসিন্দা হিরোমি ওকি বলেন, তিনি জরুরি সামগ্রী কেনার পরিকল্পনা করছেন। তিনি আরও বলেন, প্রকৃতির শক্তি এতটাই বড় যে, হয়তো কিছুটা ভয় পাওয়াই ভালো।

টোকিও মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট এবং জাপানের কেবিনেট অফিস ডিজাস্টার প্রিভেনশন ডিভিশনের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, তারা টোকিওর বাসিন্দাদের কাছ থেকে ভিডিও নিয়ে কোনো অভিযোগ পাননি।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝুঁকি যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নাওয়া সেকিয়া বলেছেন, সরকার বহু বছর ধরে অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের বিভিন্ন পরিস্থিতি মডেল করে আসছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে ফুজিতে শিগগিরই অগ্ন্যুৎপাত ঘটবে এমন কোনো গোপন সংকেত পাওয়া গেছে।

তিনি বলেন, ‘ভিডিও প্রকাশের ক্ষেত্রে সময়ের বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই।’

জাপান তার জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং ভূমিকম্প, টাইফুন, বন্যা, বালিধস ও অগ্ন্যুৎপাতের ব্যাপক পরিকল্পনার জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত।

গত আগস্টে দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রধান দ্বীপ কিউশুর দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার পর প্রথমবারের মতো ‘মেগাকোয়েক সতর্কতা’ জারি করে জাপানের আবহাওয়া সংস্থা।

বিশ্বের প্রায় ১ হাজার ৫০০ সক্রিয় আগ্নেয়গিরির মধ্যে ১১১টি জাপানে রয়েছে, যা প্রশান্ত মহাসাগরীয় ‘রিং অব ফায়ার’-এর অংশ।

জাপানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট ফুজি, যেখানে প্রায় ৩০ বছর অন্তর অন্তর অগ্ন্যুৎপাত হতো। তবে ১৮০০ শতাব্দী থেকে এতে আর অগ্ন্যুৎপাত হয়নি।

তথ্যসূত্র: এপি নিউজ

তথ্যপ্রযুক্তিসরকারকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাএআইজাপান
