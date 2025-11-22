কুষ্টিয়ায় শেষ হলো উইকিমিডিয়া প্রশিক্ষণ

প্রতিনিধি, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
কুষ্টিয়ায় দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল উইকিমিডিয়া প্রশিক্ষণ কর্মশালা। এতে বাংলা উইকিপিডিয়া, উইকি সংকলন এবং উইকিমিডিয়া কমন্সে যুক্ত হওয়া ও অবদান রাখার প্রক্রিয়া শেখানো হয় অংশগ্রহণকারীদের। শহরের ঈদগাহ পাড়ায় উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ ও অশ্রু আর্কাইভের যৌথ আয়োজন ছিল এটি। গত শুক্রবার সমাপনী দিনে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদ ও উইকিপিডিয়া স্যুভেনির তুলে দেওয়া হয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার দুই দিনাব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। এতে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা ২৫ জন লেখক, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ মুক্ত জ্ঞানচর্চায় আগ্রহীরা অংশগ্রহণ করেন।
প্রশিক্ষণ সেশনে উইকিপিডিয়ায় অবদান রাখার প্রক্রিয়া, নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ব্যবহার, মুক্ত জ্ঞানচর্চা, কপিরাইট নীতি, স্থানীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির ডিজিটাল সংরক্ষণ, গবেষণার মৌলিক কাঠামো, উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়ার সার্বিক ধারণা দেওয়াসহ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ছাড়া কর্মশালায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় উইকিপিডিয়ার অবদান নিয়ে বিশেষ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অংশগ্রহণকারীদের জানানো হয় কীভাবে মুক্ত জ্ঞানভান্ডার হিসেবে উইকিপিডিয়া বিশ্বব্যাপী এআই প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ডেটা সমৃদ্ধকরণ এবং দায়িত্বশীল তথ্য ব্যবহার নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি গবেষণার ‘হালচাল’ ও ‘অন্দর বাহির’ বিষয়ে কার্যকর দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন উইকিপিডিয়ার প্রশাসক মাসুম আল হাসান রকি, উইকিপিডিয়া ও উইকিমিডিয়া কমন্সের প্রশাসক মহীন রীয়াদ এবং অশ্রু আর্কাইভের প্রতিষ্ঠাতা, শিল্পী, লেখক ও গবেষক শাওন আকন্দ।
শিল্পী শাওন আকন্দ বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে কুষ্টিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ডিজিটালভাবে সংরক্ষণে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। কর্মশালায় বিভিন্ন বয়সের মানুষ, বিশেষ করে বয়োজ্যেষ্ঠদের আগ্রহ এবং শেখার উদ্দীপনা উইকিমিডিয়া আন্দোলনের অন্তর্ভুক্তিমূলক চেতনার প্রতি নতুন করে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে বলে মনে করেন তিনি।
উইকিপিডিয়া ও উইকিমিডিয়া কমন্সের প্রশাসক মহীন রীয়াদ বলেন, এই প্রশিক্ষণ কুষ্টিয়া বিভাগের নতুন অবদানকারীদের সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং স্থানীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি মুক্ত জ্ঞানের পরিসরে তুলে ধরতে উৎসাহ জোগাবে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিকতা নিয়ে নিজের অবস্থান বদলে দেওয়া সেই মুহূর্তটি এখনো মনে আছে ক্রিস্টা পাভলোস্কির। অ্যামাজনের মেকানিক্যাল টার্ক প্ল্যাটফর্মে কাজ করা এই এআই কর্মী প্রতিদিনই এআই দিয়ে তৈরি টেক্সট, ছবি ও ভিডিও যাচাই করেন, ভুল ধরেন, তথ্য মিলিয়ে দেখেন। দুই বছর আগে বাড়ির ডাইনিং টেবিলে বসে তিনি একটি কাজ নিয়েছিলেন; টুইটগুলো (বর্তমানে এক্স) বর্ণবাদী কি না, তা চিহ্নিত করা। সেখানে তিনি দেখলেন একটি টুইট, ‘Listen to that mooncricket sing’। প্রথমে ক্রিস্টা ‘না’ বেছে নিতে যাচ্ছিলেন, কারণ শব্দটির অর্থ তিনি জানতেন না। পরে খুঁজে দেখেন, ‘mooncricket’ আসলে কৃষ্ণাঙ্গদের উদ্দেশে ব্যবহৃত অবমাননাকর বর্ণবাদী গালি।
পাভলোস্কি বলেন, ‘আমি স্থবির হয়ে ভাবছিলাম, আগে কতবার এমন ভুল করেছি?’ তাঁর মতো হাজারো কর্মী হয়তো একই ভুল করছেন, আর তাতেই এআইয়ের প্রশিক্ষণে ক্রমাগত ঢুকে যাচ্ছে পক্ষপাত, অপমানজনক ভাষা, ভুল তথ্য; যেটা কেউ টেরও পাচ্ছে না।
বছরের পর বছর এই কাজ করতে করতে পাভলোস্কির মনোভাব পুরো বদলে গেছে। তিনি এখন নিজে কোনো জেনারেটিভ এআই ব্যবহার করেন না, এমনকি তাঁর কিশোরী মেয়েকেও চ্যাটজিপিটির মতো টুল ব্যবহার করতে দেন না। পাভলোস্কি বলেন, ‘আমার বাড়িতে এআইয়ের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ।’
মেকানিক্যাল টার্কে নতুন কাজের তালিকা দেখলেই তিনি ভাবেন, এ কাজ কি মানুষের ক্ষতির কারণ হতে পারে? অনেক সময়ই তাঁর উত্তর আসে, হ্যাঁ।
অ্যামাজনের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্ল্যাটফর্মের কর্মীরা কোন কাজ নেবেন তা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেন এবং কাজের বিস্তারিত দেখার সুযোগ তাদের থাকে। কাজের সময়, পারিশ্রমিক ও নির্দেশনা নির্ধারণ করেন অনুরোধকারী সংস্থা। প্রসঙ্গত, মেকানিক্যাল টার্ক (Mechanical Turk) হল একটি ক্রাউডসোর্সিং ওয়েবসাইট যেখানে মানুষ ছোট ছোট কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারে, যেমন সার্ভে করা বা ডেটা এন্ট্রি করা। এটি অ্যামাজনের একটি পরিষেবা, যেখানে কোম্পানি বা ব্যক্তিরা তাদের কাজগুলো ‘ক্রাউডওয়ার্কারদের’ কাছে জমা দেয় এবং কর্মীরা সেই কাজগুলো সম্পন্ন করে পারিশ্রমিক পায়।
পাভলোস্কি একা নন। গুগলের জেমিনি থেকে ইলন মাস্কের গ্রোক—বহু মডেলে কাজ করা ডজনখানেক এআই রেটার দ্য গার্ডিয়ানকে বলেছেন, এআইয়ের ভেতরের দুর্বলতা দেখে তারা পরিবারের সবাইকে এআই ব্যবহারে সতর্ক করছেন, অনেকে পুরোপুরি বারণ করছেন।
গুগল সার্চের এআই ওভারভিউ-এর রেটিং করা এক কর্মী জানান, চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রশ্নে এআইয়ের মনোভাব তাঁকে আতঙ্কিত করেছে। মেডিকেল প্রশিক্ষণ ছাড়াই কর্মীদের এসব প্রশ্ন যাচাই করতে দেওয়া হচ্ছে। তাই তাঁর ১০ বছরের মেয়েকেও তিনি কোনো চ্যাটবট ব্যবহার করতে দেন না।
এআই রেটারদের বড় অভিযোগ—গতি ও সময়সীমার চাপে মান বজায় রাখা অসম্ভব। মেকানিক্যাল টার্কে কাজ করা ব্রুক হ্যানসেন বলেন, এআই নিজে সন্দেহজনক নয়, কিন্তু কোম্পানিগুলো দায়িত্বের চেয়ে লাভকে গুরুত্ব দেয়।
২০১০ সাল থেকে ডেটাসংক্রান্ত কাজে যুক্ত হ্যানসেন। তিনি বলেন, ‘আমরা যারা এআই মডেল উন্নত করি, আমাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই, নির্দেশনা অস্পষ্ট, সময়সীমাও কম। তাঁর মতে, যেভাবে অগোছালোভাবে এআই প্রশিক্ষণ চলছে, এতে নিরাপত্তা, নির্ভুলতা বা নৈতিকতা কোনোটাই ঠিক রাখা সম্ভব নয়।
মডেল যখন উত্তর না জানে, তখনো আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বানানো তথ্য দেয়, ‘বিশেষজ্ঞরা এটাকেই বড় ঝুঁকি হিসেবে দেখছেন’।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান নিউজগার্ডের সাম্প্রতিক রিসার্চ বলছে, ২০২৪ সালে বড় এআই মডেলগুলোর নন-রেসপন্স রেট ছিল ৩১ শতাংশ। কিন্তু ২০২৫ সালে তা নেমে এসেছে শূন্যতে। বিপরীতে ভুল তথ্য পুনরাবৃত্তির হার ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এইআই মডেলগুলো এখনো ভুল তথ্য দেয় কিন্তু ‘উত্তর না দিয়ে থাকা’ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। ভুল হোক আর সঠিক তারা উত্তর একটা দেবেই।
জেমিনি, চ্যাটজিপিটি এবং গ্রোক—সবগুলোতেই কাজ করা এক টিউটর বলেন, ‘আমরা প্রায়শই রসিকতা করে বলি, এআইয়ের সবকিছুই ঠিক হতো, যদি ওদের মিথ্যা বলা বন্ধ করানো যেত।’
আরেকজন বলেন, ২০২৪ সালে গুগলের জন্য তৈরি একটি এআই মডেলকে কঠিন কিছু প্রশ্ন করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। এরপর তিনি ওই এআই মডেলকে কিছু ইতিহাস–সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘ফিলিস্তিনি জনগণের ইতিহাস জানতে চাইলে, সে কোনো উত্তরই দিচ্ছিল না। কিন্তু ইসরায়েলের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করলে বিস্তারিত তালিকা দিচ্ছিল।’ তিনি আরও বলেন, আমি এটা নিয়ে গুগলের কাছেও রিপোর্ট করেছিলাম। কিন্তু তারা কোনো রেসপন্স করেনি।’
তাঁর মতে, প্রশিক্ষণের ইনপুটই যখন খারাপ, তখন আউটপুটও খারাপ হবে। এটিই প্রোগ্রামিংয়ের নীতি ‘garbage in, garbage out’।
এআই নিয়ে সামাজিক আলোচনায় অংশ নিলে হ্যানসেন মানুষকে জানান—এআই কোনো জাদু নয়, বরং বিপুল মানুষের শ্রম, পক্ষপাত, তাড়াহুড়ো, পরিবেশগত ক্ষতি এবং বিপুল খরচের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।
ডিস্ট্রিবিউটেড এআই রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষক আদিও দিনিকা বলেন, ‘যারা এআইয়ের পেছনের শ্রম দেখেছেন, তারা এটাকে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নয়, বরং ভঙ্গুর সিস্টেম হিসেবে দেখেন।’
পাভলোস্কি ও হ্যানসেন সম্প্রতি মিশিগান অ্যাসোসিয়েশন অফ স্কুল বোর্ডের সম্মেলনে স্কুল কর্তৃপক্ষকে এআইয়ের নৈতিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি নিয়ে উপস্থাপনা করেছেন। অনেকেই শুনে বিস্মিত হন—বিশেষ করে এআইয়ের পেছনের মানুষের শ্রম ও পরিবেশগত খরচ সম্পর্কে।
পাভলোস্কির মতে, এআইয়ের নৈতিকতা ঠিক টেক্সটাইল শিল্পের মতো। একটা সময় পর্যন্ত সাধারণ ক্রেতারা জানতেন না যে, এত সস্তা পোশাক কীভাবে তৈরি হচ্ছে। পোশাক তৈরির পেছনে যে শ্রম জড়িত, তা ছিল অদৃশ্য। এটি কারা তৈরি করেছে এবং তাদের কাজের পরিবেশ কেমন, এই সমস্ত তথ্য ক্রেতাদের কাছে পৌঁছাতো না। এআইয়ের ক্ষেত্রেও প্রশ্নটা একই। ডেটা কোথা থেকে আসছে? কপিরাইট ভঙ্গ হয়েছে কি? কর্মীরা কি ন্যায্য মজুরি পেয়েছেন? এখনো সব উত্তর আমরা জানি না। তবে প্রশ্ন করা শুরু করলে পরিবর্তন আসবেই।
দ্য গার্ডিয়ান থেকে সংক্ষেপে অনূদিত
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অন্তর্বর্তী সরকার গত সেপ্টেম্বরে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং লাইসেন্সিং নীতিমালা অনুমোদন করে। টেলিযোগাযোগ খাতের অংশীজনদের অনেকে মনে করছেন, এই নীতিমালার কিছু ধারা দেশীয় উদ্যোক্তাদের বঞ্চিত করে বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত সুবিধা দেবে। আর রাজনৈতিক নেতারা বলছেন, অনির্বাচিত সরকারের করা এই টেলিকম নীতিমালা গ্রহণযোগ্য নয়। টেলিকম নীতিমালার মতো রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়ের নীতিমালা গণতান্ত্রিক সরকারের করা উচিত; যাদের জনগণের কাছে জবাবদিহি থাকবে।
আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে রাজধানীর হলিডে ইন হোটেলে ‘আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণের চ্যালেঞ্জ: টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দেশীয় উদ্যোক্তাদের ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে রাজনীতিবিদেরা এসব কথা বলেন। টেলিকম অ্যান্ড টেকনোলজি রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ (টিআরএনবি) এই বৈঠকের আয়োজন করে।
সেমিনারে প্রধান অতিথি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী অন্তর্বর্তী সরকার অনুমোদিত টেলিকম নীতিমালাকে ‘ক্রিটিক্যাল (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) হিসেবে অভিহিত করেন।
তিনি বলেন, ‘এটা ক্রিটিক্যাল একটা ইকোনমিক ডিসিশন (অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত)। এ রকম একটা ক্রিটিক্যাল ডিসিশন নিতে গেলে এখানে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট পলিসি (বিনিয়োগ নীতি), টেলিকম এবং আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি) পলিসির একটা বিশদ ব্যাখ্যার দরকার হচ্ছে। স্টেক হোল্ডারদের মতামত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা করতে হবে।’
এ ধরনের নীতিমালা-বিষয়ক সিদ্ধান্ত ‘গণতান্ত্রিক সরকারের নেওয়া উচিত’ বলে মন্তব্য করেন আমীর খসরু।
তিনি বলেন, ‘আমরা একটা ডেমোক্রেটিক অর্ডারের (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা) দিকে যাচ্ছি। এই ১৪-১৫ মাস দেশে কোনো ডেমোক্রেটিক অর্ডার নাই। অনির্বাচিত সরকার আছে। সুতরাং, উনাদের একটা লিমিটেশন (সীমাবদ্ধতা) আছে। সেই লিমিটেশনের মধ্যে থেকে কাজ করার ব্যবস্থা এবং বড় বড় ডিসিশনগুলো দিন শেষে গণতান্ত্রিক অর্ডারের রিপ্রেজেনটেটিভ ক্যারেক্টার—যারা জনগণের কাছে জবাবদিহিতা থাকে—তাদেরই নেওয়া উচিত।’
দেশীয় উদ্যোক্তাদের আশ্বস্ত করে আমীর খসরু বলেন, ‘আমি আপনাদের এটা আশ্বস্ত করতে চাই, ডেমোক্রেটিক অর্ডার ফিরে আসার পর এই বিষয়গুলো রিভিউ (পর্যালোচনা) করা হবে। রিভিউর মাধ্যমে দেশের ইন্টারেস্ট (স্বার্থ), জনগণের ইন্টারেস্ট, ইনভেস্টরের ইন্টারেস্ট সুরক্ষা করা একটি ডেমোক্রেটিক্যালি ইলেক্টেড গভমেন্টের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব আমি নিশ্চিত—আগামী দিনে যারা নির্বাচিত হবে—তারা পালন করবে।’
বৈঠকে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘নীতিমালায় দেখা যাচ্ছে, দেশীয় কোম্পানির হাতে যাতে না থাকে, বিদেশি কোম্পানির হাতে চলে যায়—এমন নীতিমালা করা হয়েছে। আমরা দেখছি, বিদেশিদের হাতে বন্দর তুলে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি নিজস্ব ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চাই। এই খাতের পাঁচ-সাত লাখ লোকের কর্মসংস্থান ঝুঁকির মধ্যে ফেলে নীতিমালা মানা হবে না। এই নীতিমালা গ্রহণযোগ্য হবে না। এই নীতিমালা স্থগিত করা দরকার। সামনে নির্বাচন। কাজেই এই ধরনের তাড়াহুড়ার কোনো নীতিমালার প্রয়োজন নেই।’
গোলটেবিল বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফাইবার অ্যাট হোমের চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার সুমন আহমেদ সাবির। বক্তব্য দেন সাংবাদিক মাসুদ কামাল, টেলিযোগাযোগ খাতের অংশীজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের ব্যবহার রোধ ও টেলিযোগাযোগ খাতে নিরাপত্তা নিশ্চিতে আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে চালু হতে যাওয়া ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) ব্যবস্থার প্রতিবাদে দেশের সব মোবাইল ফোন বিক্রির দোকান বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ (এমবিসিবি)।
রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনি মিলনায়তনে আজ বুধবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেয় মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের সংগঠনটি।
সংবাদ সম্মেলনে এমবিসিবির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শামীম মোল্লা বলেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ পিয়াসকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁকে মুক্তি না দিলে এবং এনইআইআর চালুর বিষয়টি পুনর্বিবেচনা না করলে সারা দেশে কঠোর আন্দোলনে নামবেন মোবাইল ফোন বিক্রেতারা।
এনইআইআর এমন এক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা, যা প্রতিটি হ্যান্ডসেটের আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত আইএমইআই নম্বরকে ব্যবহারকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও ব্যবহৃত সিমের সঙ্গে যুক্ত করে নিবন্ধিত করবে।
অন্তর্বর্তী সরকার আশা করছে, এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে দেশের মোবাইল নেটওয়ার্কে নিবন্ধনবিহীন, চুরি হওয়া বা আমদানি অননুমোদিত ফোনের ব্যবহার বন্ধ হবে।
সংবাদ সম্মেলনে আগামী ১৬ ডিসেম্বর চালু হতে যাওয়া এনইআইআরের বিভিন্ন অসংগতি তুলে ধরেন সংগঠনের নেতারা।
সংগঠনের নেতারা বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি করে এনইআইআর বাস্তবায়ন করলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। এনইআইআর চালু হলে ২০ হাজারের বেশি ব্যবসায়ী এবং প্রায় ২০ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়বে এবং তাঁরা রাস্তায় নেমে আসবেন। প্রবাসীরা কষ্টে অর্জিত রেমিট্যান্স দিয়ে যেসব ফোন দেশে নিয়ে আসেন, তা তাঁদের বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। এনইআইআর চালু হলে তাঁরা এই সুযোগ হারাবেন।
এনইআইআর বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে দেশের মোবাইল বাজারে নতুন সিন্ডিকেট গঠনের চেষ্টা চলছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন এমবিসিবির নেতারা। তাঁদের দাবি, দেশের মোবাইল ব্যবসায়ীর ৬০-৭০ শতাংশকে প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে মাত্র ৩০ শতাংশ প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর স্বার্থরক্ষায় সিন্ডিকেট তৈরি করতে চাইছে একটি চক্র।
ব্যবসায়ীরা এনইআইআর পুরোপুরি বাতিল চান না; এর পুনর্গঠন চান বলে জানান। এনইআইআর বাস্তবায়নে অন্তত এক বছর সময় বাড়ানো (এ সময়ের মধ্যে বিক্রয় রশিদকে বৈধ নিবন্ধন নথি হিসেবে গণ্য করতে হবে) এবং একটি এনআইডি দিয়ে সর্বোচ্চ ১০টি স্মার্টফোন নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়াসহ ৭টি প্রস্তাব তুলে ধরেন তাঁরা।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সাংবাদিক মিজানুর রহমান সোহেলকে গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আবার সকালে তাঁকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে নিজের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ’- নামে যে সংগঠনের নামে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করার কথা ছিল সেটি একটি ভুঁইফোড় সংগঠন। এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
সাংবাদিক মিজানুর রহমান সোহেল আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, আজ দুপুর ১২টায় বাংলাদেশ মোবাইল বিজনেস কমিউনিটির এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার) বিষয়ক একটি সংবাদ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। তিনি এই সংগঠনের পরামর্শক ছিলেন।
এ নিয়ে একটি ফেসবুক পোস্টে বিস্তারিত জানিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। নিচে তাঁর পোস্টটি হুবহু তুলে ধরা হলো:
একজন সাংবাদিককে ডিবির জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনায় আমাকে জড়িয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে অপপ্রচার চলছে আজ সকাল থেকে। সবার আগে আমি স্পষ্টভাবে এবং জোরালো ভাষায় বলছি—ওই সাংবাদিককে আটক বা জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনায় আমার কোনো ধরনের ভূমিকা নেই। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
এখন কেন হঠাৎ করে এমন প্রচারণা চালানো হচ্ছে—সেই প্রেক্ষাপটটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন।
বিটিআরসি সম্প্রতি অবৈধ মোবাইল ফোন আমদানি, চোরাচালান, চুরি, জালিয়াতি এবং শুল্ক ফাঁকি রোধে এনইআইআর (NEIR) চালুর ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশে বৈধভাবে ফোন উৎপাদনকারী বিনিয়োগকারীরা বহুদিন ধরেই এ উদ্যোগ চেয়ে আসছিলেন। আজ দেশে অ্যাপল ছাড়া প্রায় সব বড় বৈশ্বিক ব্র্যান্ডেরই কারখানা রয়েছে।
এনইআইআর ঘোষণার পরপরই অবৈধ আমদানিকারক ও স্মাগলার সিন্ডিকেট বিভিন্ন মার্কেটে বহিরাগত দিয়ে বিক্ষোভ, দেশীয় ব্র্যান্ডের শোরুমে হামলা, কর্মচারীদের হুমকি—এসব তৎপরতা শুরু করে। তারা NEIR নিয়ে অনেক অপপ্রচারও করছে।
একটি বিষয় স্পষ্টভাবে জানাতে চাই—বর্তমানে যে মোবাইল ফোন আপনি ব্যবহার করছেন—সেটি বৈধভাবে কেনা হোক, অবৈধভাবে কেনা হোক বা বিদেশ থেকে আনা হোক—কোনোটিই বন্ধ হবে না। আপনার ব্যবহৃত চলমান হ্যান্ডসেট বন্ধ হয়ে যাবে—এমন আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভুল।
শুধুমাত্র ১৬ই ডিসেম্বর এর পর থেকে অবৈধ আমদানিকারকদের মাধ্যমে দেশেই চোরাপথে আনা নতুন হ্যান্ডসেটগুলো বাংলাদেশে নেটওয়ার্কে কাজ করবে না। এর বাইরে সাধারণ ব্যবহারকারীর কোনো ফোন বন্ধ হবে না। আপনার কেনা হ্যান্ডসেটটি বৈধ বা অবৈধ কিনা তার যাচাই আপনি শোরুম থেকে জাস্ট একটি এসএমএস এর মাধ্যমে করতে পারবেন
আরেকটি বিষয়—যে কেউ বিদেশ ভ্রমণে নিজের ব্যবহারের ফোনের বাইরে একটি অতিরিক্ত মোবাইল ফোন সাথে আনতে পারবেন।
গত সপ্তাহে এই চক্রের কয়েকজন প্রতিনিধি আমার সাথে দেখা করতে চাইলে আমি খুবই স্পষ্টভাবে দুটি শর্ত দিই—
১. দেশীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের শোরুমে হামলা, বন্ধ করা ও হুমকি বন্ধ করতে হবে।
২. এনইআইআর বিরোধী সব কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।
আমি আরও বলেছিলাম, তারা যদি এই দুই শর্ত মানে, তাহলে বৈধ ফোন আমদানির শুল্ক কমাতে এনবিআরকে চিঠি দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করব। তারা এরপর আর যোগাযোগ
করেনি।
এরপর গতকাল সাংবাদিকদের কাছে প্রেস কনফারেন্সের নিমন্ত্রণের একটি চিঠি আসে—“Addressing Regarding NEIR Implementation” শিরোনামে—যেখানে মোহাম্মদ আসলাম নামে একজন নিজেকে “মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ” নামের একটি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন। কিন্তু এই সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডিওটিতে নিবন্ধিত নয়। পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, অবৈধ আমদানিকারক চক্রই ভুঁইফোঁড় পরিচয়ে নতুন এক সংগঠন বানিয়ে এনইআইআর বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। আসলামের ফোন নাম্বার যে নাম্বার দেয়া হয় সেটি সেই সাংবাদিকের বলে আমাকে অন্তত হাফ ডজন মানুষ কিছুক্ষণ আগে নিশ্চিত করেছেন। এবং সেই সাংবাদিক নিজেই সাংবাদিকদের এর কাছে সেই প্রেস ইনভিটেশনটি পাঠান।
এই অবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠছে:
একজন সাংবাদিক কিভাবে কীভাবে একটি ভুঁইফোঁড় সংগঠনের “সভাপতি” পরিচয়ে ভুয়া টাইটেল, ভুয়া পরিচয় ও নিজের ফোন নম্বর ব্যবহার করে স্মাগলিং-অভিযুক্ত গোষ্ঠীর হয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন?
একজন সাংবাদিক কীভাবে চোরাচালান কারবারিদের মুখপাত্র, পিআর এজেন্ট, পরামর্শক বা বেনেফিশিয়ারি হয়ে কাজ করতে পারেন? এটা কি সাংবাদিকতার নৈতিকতার মধ্যে পড়ে?
সুতরাং, কেউ আইন-এর ঊর্ধ্বে নয়। যে কোনো পেশার মানুষ—যদি নৈতিক সীমার বাইরে গিয়ে কোনো অবৈধ চক্রের সঙ্গে জড়িত হন—তাহলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে পারেন।
তবে আমি মনে করি, এ ধরনের পদক্ষেপ দিনের বেলায়, স্বচ্ছভাবে নেওয়াই সবচেয়ে উপযুক্ত এবং সবার জন্যই নিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি করে।
আর, আমি সবাইকে অনুরোধ করছি—অবৈধ আমদানিকারকদের চক্র যেসব ভিত্তিহীন অভিযোগ ছড়িয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছে, সেগুলোতে কান না দিয়ে সতর্ক থাকুন। মূল ইস্যু হলো—অবৈধ ফোন আমদানিকারকরা এনইআইআর বন্ধ করতে এবং বৈধ বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি করতে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এজন্য তারা অনেক অর্থ ব্যয় করছে। তাই আপনারা দেখবেন আমার ব্যাপারে সোশ্যাল মিডিয়াতে মিথ্যার ছড়াছড়ি।
পাদটীকা: আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই যে এনবিআর মোবাইল আমদানি শুল্ক ও স্থানীয় উৎপাদনের কর কাঠামো যৌক্তিকভাবে পুনর্বিবেচনা করুক, যাতে সাধারণ ভোক্তাদের জন্য হ্যান্ডসেটের দাম আরও কমে আসে। ইতিমধ্যেই আমরা বিটিআরসির মিটিং এ বিষয়টি তুলেছি এবং এনবিআর চেয়ারম্যান মহোদয়কে জানানো হয়েছে।
