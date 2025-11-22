Ajker Patrika
প্রযুক্তি

কুষ্টিয়ায় শেষ হলো উইকিমিডিয়া প্রশিক্ষণ

প্রতিনিধি, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া 
কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়া উইকিমিডিয়া কমন্স কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ও আয়োজকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়া উইকিমিডিয়া কমন্স কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ও আয়োজকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ায় দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল উইকিমিডিয়া প্রশিক্ষণ কর্মশালা। এতে বাংলা উইকিপিডিয়া, উইকি সংকলন এবং উইকিমিডিয়া কমন্সে যুক্ত হওয়া ও অবদান রাখার প্রক্রিয়া শেখানো হয় অংশগ্রহণকারীদের। শহরের ঈদগাহ পাড়ায় উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ ও অশ্রু আর্কাইভের যৌথ আয়োজন ছিল এটি। গত শুক্রবার সমাপনী দি‌নে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদ ও উইকিপিডিয়া স্যুভে‌নির তুলে দেওয়া হয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার দুই দিনাব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। এতে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা ২৫ জন লেখক, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ মুক্ত জ্ঞানচর্চায় আগ্রহীরা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ সেশনে উইকিপিডিয়ায় অবদান রাখার প্রক্রিয়া, নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ব্যবহার, মুক্ত জ্ঞানচর্চা, কপিরাইট নীতি, স্থানীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির ডিজিটাল সংরক্ষণ, গবেষণার মৌলিক কাঠামো, উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়ার সার্বিক ধারণা দেওয়াসহ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ছাড়া কর্মশালায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় উইকিপিডিয়ার অবদান নিয়ে বিশেষ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অংশগ্রহণকারীদের জানা‌নো হয় কীভাবে মুক্ত জ্ঞানভান্ডার হিসেবে উইকিপিডিয়া বিশ্বব্যাপী এআই প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ডেটা সমৃদ্ধকরণ এবং দায়িত্বশীল তথ্য ব্যবহার নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি গবেষণার ‘হালচাল’ ও ‘অন্দর বাহির’ বিষয়ে কার্যকর দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন উইকিপিডিয়ার প্রশাসক মাসুম আল হাসান রকি, উইকিপিডিয়া ও উইকিমিডিয়া কমন্সের প্রশাসক মহীন রীয়াদ এবং অশ্রু আর্কাইভের প্রতিষ্ঠাতা, শিল্পী, লেখক ও গবেষক শাওন আকন্দ।

শিল্পী শাওন আকন্দ বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে কুষ্টিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ডিজিটালভাবে সংরক্ষণে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। কর্মশালায় বিভিন্ন বয়সের মানুষ, বিশেষ করে বয়োজ্যেষ্ঠদের আগ্রহ এবং শেখার উদ্দীপনা উইকিমিডিয়া আন্দোলনের অন্তর্ভুক্তিমূলক চেতনার প্রতি নতুন করে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

উইকিপিডিয়া ও উইকিমিডিয়া কমন্সের প্রশাসক মহীন রীয়াদ ব‌লেন, এই প্রশিক্ষণ কুষ্টিয়া বিভাগের নতুন অবদানকারীদের সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং স্থানীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি মুক্ত জ্ঞানের পরিসরে তুলে ধরতে উৎসাহ জোগাবে।

বিষয়:

কর্মশালাকুষ্টিয়া সদরগুগলউইকিপিডিয়াপ্রযুক্তিপণ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দ্বিতীয় ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বাড্ডা এলাকায়: আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঢাকায় ভূমিকম্পের গভীরতা ১০ কিলোমিটার কেন

মহাখালীতে চলন্ত বাসে দেওয়া হয় আগুন, হুড়োহুড়ি করে নেমে প্রাণে বাঁচলেন যাত্রীরা

রোলেক্স ঘড়ি ব্যবসার নামে ৪৫ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা

ভূমিকম্প আতঙ্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, হল ছাড়ার নির্দেশ

এলাকার খবর
Loading...