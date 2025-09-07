Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

চাকরি খুঁজে দেবে এআই, লিংকডইনের বিকল্প আনছে ওপেনএআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এই পদক্ষেপে ওপেনএআই সরাসরি লিংকডইনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। ছবি: দ্য আমেরিকান বাজার
এই পদক্ষেপে ওপেনএআই সরাসরি লিংকডইনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। ছবি: দ্য আমেরিকান বাজার

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-নির্ভর চাকরি খোঁজার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে বলে ঘোষণা দিয়েছে চ্যাটজিপিটির নির্মাতা ওপেনএআই। প্ল্যাটফর্মটি এআই ব্যবহার করে উপযোগী চাকরিপ্রার্থী ও কোম্পানির মধ্যে সংযোগ তৈরি করবে। এই সেবার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ওপেনএআই জবস প্ল্যাটফর্ম’। আগামী ২০২৬ সালের মাঝামাঝি এটি চালু হওয়ার কথা।

এক ব্লগ পোস্টে ওপেনএআইয়ের অ্যাপ্লিকেশন বিভাগের সিইও ফিদজি সিমো জানান, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো এআই ব্যবহার করে কোম্পানির চাহিদা এবং কর্মীদের দক্ষতার মধ্যে সঠিক মিল খুঁজে পাওয়া। যেসব ছোট ব্যবসা এবং স্থানীয় সরকারি সংস্থা এআইতে দক্ষ কর্মী খুঁজছে, তাঁদের জন্য প্ল্যাটফর্মটিতে আলাদা একটি বিভাগ থাকবে।

এই পদক্ষেপে ওপেনএআই সরাসরি লিংকডইনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। দীর্ঘদিন ধরে পেশাগত নেটওয়ার্কিং ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান লিংকডইন। আরও চমকপ্রদ বিষয় হলো—লিংকডইনের সহপ্রতিষ্ঠাতা রিড হফম্যান ওপেনএআইয়ের প্রাথমিক বিনিয়োগকারীদের একজন ছিলেন। এ ছাড়া, লিংকডইন মাইক্রোসফটের মালিকানাধীন আর মাইক্রোসফটই ওপেনএআইয়ের প্রধান বিনিয়োগকারী, অর্থাৎ এই নতুন সেবা একই সঙ্গে বড় অংশীদারের একটি কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে।

ওপেনএআই চ্যাটজিপিটির বাইরে তার কার্যক্রম সম্প্রসারণের পথে রয়েছে। ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম অল্টম্যান সম্প্রতি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, চ্যাটবট ছাড়া আরও বেশ কিছু অ্যাপ্লিকেশন পরিচালনা করবেন ফিদজি সিমো । জবস প্ল্যাটফর্ম ছাড়াও একটি ওয়েব ব্রাউজার এবং একটি সামাজিক নেটওয়ার্কিং অ্যাপ নিয়ে কাজ চলছে।

এদিকে, ওপেনএআই কর্মীদের মধ্যে এআই দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ‘ওপেনএআই একাডেমি’ নামক একটি উদ্যোগও শুরু করছে। এখানে বিভিন্ন স্তরের ‘এআই ফ্লুয়েন্সি’ পরিমাপের জন্য সার্টিফিকেশন দেওয়া হবে। ২০২৫ সালের শেষের দিকে এর একটি পাইলট প্রোগ্রাম চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং ওয়ালমার্টের সঙ্গে যৌথভাবে এটি সম্প্রসারণ করা হবে। দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে ১ কোটি আমেরিকানকে এআই দক্ষতায় সার্টিফাই করা।

এসব উদ্যোগ মার্কিন হোয়াইট হাউসের এআই সাক্ষরতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে পরিচিত করা হচ্ছে। অল্টম্যানসহ অন্যান্য প্রযুক্তি নেতারা বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এআইয়ের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করবেন।

অন্যদিকে, এই জবস প্ল্যাটফর্মের সূচনা এমন এক সময়ে হলো, যখন এআইয়ের কারণে চাকরির বাজারে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। অ্যানথ্রোপিকের সিইও দারিও আমোডেই জানিয়েছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এআইয়ের কারণে প্রায় ৫০ শতাংশ এন্ট্রি-লেভেল চাকরি হারানোর ঝুঁকি রয়েছে। ফিদজি সিমো তাঁর ব্লগে স্বীকার করেছেন, পরিবর্তন অনিবার্য হলেও ওপেনএআইয়ের দায়িত্ব হলো মানুষকে নতুন করে অভিযোজনে সাহায্য করা, এআই দক্ষতা শেখানো এবং সেই দক্ষতা উপযুক্ত কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যুক্ত করা।

তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া টুডে ও টেকক্রাঞ্চ

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাএআইওপেনএআইলিংকডইন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

জাকসুর ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল

তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের আয়োজক সুইটি গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

সম্পর্কিত

টেম্পলওএস: ‘ঈশ্বরের আদেশে’ বানানো এক কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম

টেম্পলওএস: ‘ঈশ্বরের আদেশে’ বানানো এক কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম

চাকরি খুঁজে দেবে এআই, লিংকডইনের বিকল্প আনছে ওপেনএআই

চাকরি খুঁজে দেবে এআই, লিংকডইনের বিকল্প আনছে ওপেনএআই

টেসলার লক্ষ্য পূরণ করলেই ১ ট্রিলিয়ন ডলার বেতন প্যাকেজ পাবেন মাস্ক

টেসলার লক্ষ্য পূরণ করলেই ১ ট্রিলিয়ন ডলার বেতন প্যাকেজ পাবেন মাস্ক

টিকটকে স্লাইডশো তৈরি করবেন যেভাবে

টিকটকে স্লাইডশো তৈরি করবেন যেভাবে