তিন পারফরম্যান্সে বুয়েটের স্বীকৃতি পেল অপোর ফোন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
তাপ নিঃসারণ (হিট ডিসিপেশন), নেটওয়ার্ক স্থিতিশীলতা ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারিতে শীর্ষ পারফরম্যান্সের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বুয়েটের (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) স্বীকৃতি পেয়েছে আসন্ন অপো এ৬ প্রো ডিভাইসটি। গতকাল এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে অপো।
বুয়েটের পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া গেছে, এ৬ প্রোর কুলিং সিস্টেম পূর্বসূরির তুলনায় আরও উন্নত। ডিভাইসটিতে ৪ হাজার ৩০০ বর্গ মিলিমিটার ভিসি ভেপর চেম্বার ও এক্সপান্ডেড গ্রাফাইট লেয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ফোনটিতে মোট তাপ নিঃসারণের এলাকা ২০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। ফলে ডিভাইসটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করলেও এর তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ে। এর মানে, এখন ব্যবহারকারীরা ডিভাইস অতিরিক্ত গরম হওয়া ছাড়াই আরও দীর্ঘ সময় গেমিং, স্ট্রিমিং বা মাল্টিটাস্কিংয়ের ক্ষেত্রে স্মুথ পারফরম্যান্স পাবেন।
নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টেবিলিটির ক্ষেত্রেও অপো এ৬ প্রো ডিভাইসটি অনেক ভালো কাজ করে। এটি ভিড়যুক্ত এলাকা, বেসমেন্টের দুর্বল সিগন্যাল, সাবওয়ে বা হাইস্পিড রেলের মতো দ্রুতগতির মতো বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে এবং তাতে স্থিতিশীল সংযোগ নিশ্চিত করতে পারে।
ডিভাইসটিতে সুবিশাল ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একবার চার্জে প্রায় তিন দিন চলতে পারে। এতে রয়েছে ৮০ ওয়াট সুপারভুক ফ্ল্যাশ চার্জ, যা স্ট্যান্ডার্ড ফাস্ট চার্জিংয়ের তুলনায়ও চার্জিং সময়কে কমিয়ে আনে। এ৬ প্রোতে নিয়ে রয়েছে রিভার্স চার্জিং।
এর মাধ্যমে এটি পোর্টেবল পাওয়ার ব্যাংক হিসেবে কাজ করতে পারে। এতে করে ব্যবহারকারীরা মিনি ফ্যান, পোর্টেবল লাইট বা এয়ার পিউরিফায়ারের মতো ছোট ইলেকট্রনিকস বা অন্যান্য স্মার্টফোনও চার্জ করতে পারবেন।
এ বিষয়ে বুয়েটের প্রফেসর ড. মাহবুব আলম বলেন, ‘আমাদের পরীক্ষা থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে, তাপ নিঃসারণ, নেটওয়ার্ক নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যাটারির স্থায়িত্ব—এই তিন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে অপো এ৬ প্রো। বাস্তব জগতে এটি চমৎকার ফলাফল দেখিয়েছে, যা এটিকে ব্যবহারকারীদের কাছে আরও বেশি নির্ভরযোগ্য করে তুলবে।’
এ বিষয়ে অপো বাংলাদেশ অথরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং বলেন, ‘বুয়েট কর্তৃক অপো এ৬ প্রোকে শীর্ষ পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি দেওয়ায় আমরা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। এই অর্জন আমাদের চলমান মিশনকে প্রতিফলিত করে; একই সঙ্গে যা ক্রেতাদের জন্য অর্থপূর্ণ উদ্ভাবন নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিশ্রুতি।’
