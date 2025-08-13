৩৪ বিলিয়ন ডলারে ক্রোম ব্রাউজার কেনার প্রস্তাব, কী বলল গুগল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গুগলের জনপ্রিয় ইন্টারনেট ব্রাউজার ক্রোম কিনতে চায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) স্টার্টআপ পারপ্লেক্সিটি। এর জন্য একটি আকর্ষনীয় প্রস্তাব দিয়েছে তারা। ক্রোম কেনার জন্য ৩৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রস্তাব করেছে তারা!
পারপ্লেক্সিটি তাদের প্রস্তাবে বলেছে, ক্রোমকে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অধীনে এনে ব্যবহারকারীর সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে তা জনগণের জন্য উপকারী হবে।
বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পারপ্লেক্সিটি তাদের প্রস্তাবটি গুগলের মূল সংস্থা অ্যালফাবেটের প্রধান সুন্দর পিচাইয়ের কাছে একটি চিঠির মাধ্যমে পাঠিয়েছে। তবে প্রযুক্তি খাতের একজন বিনিয়োগকারী এই প্রস্তাবটিকে ‘পাবলিসিটি স্টান্ট’ বা প্রচারণামূলক কৌশল হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারণ তাদের প্রস্তাবিত মূল্য ক্রোমের প্রকৃত মূল্যের তুলনায় অনেক কম। এ ছাড়া গুগল এই ব্রাউজার বিক্রির জন্য প্রস্তুত কিনা, সেটিও স্পষ্ট নয়।
ক্রোম বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার। এটির ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩ বিলিয়নের বেশি। পারপ্লেক্সিটির প্রস্তাবের বিসয়ে গুগল এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। ক্রোম বিক্রির কোনো পরিকল্পনাও তারা ঘোষণা করেনি।
গুগলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সার্চ ইঞ্জিন এবং অনলাইন বিজ্ঞাপনের বাজারে একাধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আদালত চলতি মাসেই একটি রায় দিতে পারে, যেখানে গুগলকে তার সার্চ ব্যবসাকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। গুগল জানিয়েছে, তারা এমন রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে। গুগলের দাবি, ক্রোমকে আলাদা করা হলে তা গ্রাহক ও নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর হবে।
প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ চুক্তির অংশ হিসেবে, পারপ্লেক্সিটি জানিয়েছে যে গুগল ক্রোমের ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিন হিসেবে থাকবে, তবে ব্যবহারকারীরা তাঁদের সেটিংস পরিবর্তন করতে পারবেন। তারা আরও বলেছে, তারা ক্রোমিয়াম-এর সমর্থনও অব্যাহত রাখবে। ক্রোমিয়াম একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম। মাইক্রোসফটের এজ এবং অপেরা-এর মতো ব্রাউজারগুলো এই প্ল্যাটফর্মের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি।
পারপ্লেক্সিটি কীভাবে এই চুক্তিটির অর্থায়ন করবে, সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। গত জুলাই মাসে, ওই কোম্পানির আনুমানিক বাজার মূল্য ছিল ১৮ বিলিয়ন ডলার।
বিনিয়োগকারী হিথ আহরেন্স এই প্রস্তাবকে ‘ক্রোমের প্রকৃত মূল্যের কাছাকাছিও নয়’ বলে মন্তব্য করেছেন।
গত মাসে, পারপ্লেক্সিটি ‘কমেট’ নামে একটি এআই-চালিত ব্রাউজার চালু করেছে। চলতি বছরের শুরুতে এই প্রতিষ্ঠানটি টিকটকের আমেরিকান সংস্করণ কেনার আগ্রহ প্রকাশ করে শিরোনামে এসেছিল।
গুগলের জনপ্রিয় ইন্টারনেট ব্রাউজার ক্রোম কিনতে চায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) স্টার্টআপ পারপ্লেক্সিটি। এর জন্য একটি আকর্ষনীয় প্রস্তাব দিয়েছে তারা। ক্রোম কেনার জন্য ৩৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রস্তাব করেছে তারা!
পারপ্লেক্সিটি তাদের প্রস্তাবে বলেছে, ক্রোমকে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অধীনে এনে ব্যবহারকারীর সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে তা জনগণের জন্য উপকারী হবে।
বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পারপ্লেক্সিটি তাদের প্রস্তাবটি গুগলের মূল সংস্থা অ্যালফাবেটের প্রধান সুন্দর পিচাইয়ের কাছে একটি চিঠির মাধ্যমে পাঠিয়েছে। তবে প্রযুক্তি খাতের একজন বিনিয়োগকারী এই প্রস্তাবটিকে ‘পাবলিসিটি স্টান্ট’ বা প্রচারণামূলক কৌশল হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারণ তাদের প্রস্তাবিত মূল্য ক্রোমের প্রকৃত মূল্যের তুলনায় অনেক কম। এ ছাড়া গুগল এই ব্রাউজার বিক্রির জন্য প্রস্তুত কিনা, সেটিও স্পষ্ট নয়।
ক্রোম বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার। এটির ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩ বিলিয়নের বেশি। পারপ্লেক্সিটির প্রস্তাবের বিসয়ে গুগল এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। ক্রোম বিক্রির কোনো পরিকল্পনাও তারা ঘোষণা করেনি।
গুগলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সার্চ ইঞ্জিন এবং অনলাইন বিজ্ঞাপনের বাজারে একাধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আদালত চলতি মাসেই একটি রায় দিতে পারে, যেখানে গুগলকে তার সার্চ ব্যবসাকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। গুগল জানিয়েছে, তারা এমন রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে। গুগলের দাবি, ক্রোমকে আলাদা করা হলে তা গ্রাহক ও নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর হবে।
প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ চুক্তির অংশ হিসেবে, পারপ্লেক্সিটি জানিয়েছে যে গুগল ক্রোমের ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিন হিসেবে থাকবে, তবে ব্যবহারকারীরা তাঁদের সেটিংস পরিবর্তন করতে পারবেন। তারা আরও বলেছে, তারা ক্রোমিয়াম-এর সমর্থনও অব্যাহত রাখবে। ক্রোমিয়াম একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম। মাইক্রোসফটের এজ এবং অপেরা-এর মতো ব্রাউজারগুলো এই প্ল্যাটফর্মের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি।
পারপ্লেক্সিটি কীভাবে এই চুক্তিটির অর্থায়ন করবে, সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। গত জুলাই মাসে, ওই কোম্পানির আনুমানিক বাজার মূল্য ছিল ১৮ বিলিয়ন ডলার।
বিনিয়োগকারী হিথ আহরেন্স এই প্রস্তাবকে ‘ক্রোমের প্রকৃত মূল্যের কাছাকাছিও নয়’ বলে মন্তব্য করেছেন।
গত মাসে, পারপ্লেক্সিটি ‘কমেট’ নামে একটি এআই-চালিত ব্রাউজার চালু করেছে। চলতি বছরের শুরুতে এই প্রতিষ্ঠানটি টিকটকের আমেরিকান সংস্করণ কেনার আগ্রহ প্রকাশ করে শিরোনামে এসেছিল।
নতুন গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে একের পর এক প্রণোদনা দিচ্ছে বিশ্বজুড়ে উচ্চগতির স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠান স্টারলিংক। এবার যুক্তরাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের জন্য তারা নিয়ে এসেছে তাদের ইতিহাসের অন্যতম বড় ছাড়।২৮ মিনিট আগে
কোড হোস্টের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গিটহাবের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) থমাস ডোমকে পদত্যাগ করেছেন। এই পদত্যাগের মধ্য দিয়ে মাইক্রোসফট গিটহাবকে তাদের কোরএআই দলের অধীনে আরও ঘনিষ্ঠভাবে অন্তর্ভুক্ত করছে। প্রায় চার বছর সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ডোমকে গিটহাব ও মাইক্রোসফট ছেড়ে নতুন একটি স্টার্টআপ শুরু৩ ঘণ্টা আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা স্যাম অল্টম্যান এবার মনোযোগ দিচ্ছেন মস্তিষ্ক-কম্পিউটার সংযোগ প্রযুক্তিতে। তিনি ‘মার্জ ল্যাবস’ নামে একটি নতুন স্টার্টআপ সহ-প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় আছেন। এই স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইলন মাস্কের নিউরালিংকের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নামবে...৩ ঘণ্টা আগে
উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমের সমর্থন সেবা বন্ধ হবে অক্টোবরে। তবে এখনো লাখ লাখ ব্যবহারকারী তাদের পিসি বা ল্যাপটপ উইন্ডোজ ১১ আপগ্রেড করতে চাইছেন না। এমন এক ব্যবহারকারীর ক্ষোভ এখন আদালতে। যুক্তরাষ্ট্রের লরেন্স ক্লেইন নামে এক ব্যক্তি মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, মাইক্রোসফট...৪ ঘণ্টা আগে