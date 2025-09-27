Ajker Patrika
সিরিকে চ্যাটজিপিটির মতো করে বানাচ্ছে অ্যাপল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আইওএস ১৮ আসার সময় থেকেই নতুন সিরি নিয়ে কাজ শুরু করে অ্যাপল। ছবি: সংগৃহীত
সাধারণ গ্রাহকদের জন্য নয়, অ্যাপল নিজেদের জন্যই তৈরি করছে চ্যাটজিপিটির মতো অভিনব চ্যাটবট। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই গোপন টুল ব্যবহার করে অ্যাপলের প্রকৌশলীরা ভবিষ্যতের সিরি আপডেটের নানা ফিচার পরীক্ষা করছেন। এটি মূলত এক পরীক্ষামূলক অ্যাপ, যা সিরির বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

অ্যাপলের এই চ্যাটবটটির কোডনেম ‘ভেরিটাস’। এটি মূলত একটি উন্নত চ্যাটবট। এটি প্রকৌশলীদের জন্য পরবর্তী প্রজন্মের সিরি নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। ভেরিটাস ব্যক্তিগত তথ্য যেমন ই-মেইল, মিউজিক লাইব্রেরি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করতে পারে। শুধু তা-ই নয়, এটি অ্যাপের ভেতরে কাজ করতে পারে। যেমন—ছবি সম্পাদনা বা সেটিংস পরিবর্তন।

এই চ্যাটবটের ডিজাইন অন্যান্য পরিচিত চ্যাটবট অ্যাপের মতোই। এতে বিভিন্ন বিষয়ে চ্যাট করা যায়, পূর্ববর্তী কথোপকথন মনে রাখতে পারে এবং দীর্ঘ ও প্রাকৃতিক ধরনের কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারে।

ভেরিটাসের পেছনে রয়েছে অ্যাপলের নতুন ফ্রেমওয়ার্ক ‘লিনউড’। এটি অ্যাপলের নিজস্ব এলএলএম (লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল) এবং বাইরের কিছু এআই অংশীদার প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি।

পুরোনো সিরিকে বিদায়, আসছে এলএলএম চালিত সিরি

আইওএস ১৮ আসার সময় থেকেই নতুন সিরি নিয়ে কাজ শুরু করে অ্যাপল। প্রাথমিকভাবে ‘অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স সিরি’ নামে ফিচার চালু করার পরিকল্পনা থাকলেও নির্ধারিত মান পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত অ্যাপল পুরোনো ভিত্তি বাতিল করে একেবারে নতুন কাঠামোতে সিরিকে গড়তে শুরু করে।

নতুন এই সিরি আর শুধু সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেবে না। অ্যাপল এমনভাবে সিরিকে তৈরি করছে, যাতে এটি সহজেই দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে পারে, মানুষের মতো স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দিতে পারে, আর জটিল কাজগুলোও ভালোভাবে বুঝে করতে পারে। অর্থাৎ, একেবারেই নতুন রূপে সিরিকে আনার চেষ্টা করছে অ্যাপল।

এই আপডেট পেতে ব্যবহারকারীদের অপেক্ষা করতে হবে ২০২৬ সালের শুরুর দিকে। আইওএস ২৬ দশমিক ৪ আপডেটের সঙ্গে মার্চে সিরি ২.০ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিকল্পনার এক বছর পরে এটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। কারণ, কোম্পানিটি অপূর্ণাঙ্গ এআই চালু করতে নারাজ।

ভিজ্যুয়াল পরিবর্তনও আসছে

শুধু ফিচার নয়, সিরি ২.০-এ দেখা যেতে পারে নতুন ‘হিউম্যানয়েড’ বা মানবসদৃশ চেহারা। ২০২৫ সালের শেষ দিকে সিরির এই নতুন চেহারা উন্মোচন করতে পারে অ্যাপল। ম্যাকের ‘ফাইন্ডার’ লোগোর মতো একটি আইকনিক ও পরিচিত ডিজাইনের ছাপ থাকতে পারে নতুন সিরির চেহারায়।

এআই ক্ষেত্রে নিজস্ব উদ্ভাবনে জোর দিলেও অ্যাপল এবার ভিন্ন পথে হাঁটছে। ব্লুমবার্গ জানায়, ইতিমধ্যে ওপেনএআই, অ্যানথ্রপিক এবং গুগলের প্রযুক্তি সিরিতে ব্যবহারের জন্য সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছে। এর মানে, ২০২৬ সালের সিরি হয়তো পুরোপুরি অ্যাপলের তৈরি না-ও হতে পারে।

বর্তমানে শুধু অ্যাপলের নিজস্ব প্রকৌশলীরা এই নতুন সিরি ব্যবহার করতে পারছেন।

