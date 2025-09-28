৫০০০ কোটি ডলারে ভিডিও গেম কোম্পানি কিনছে ট্রাম্পের জামাতা ও সৌদি আরব

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্ববিখ্যাত ভিডিও গেম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রনিক আর্টস (ইএ)–কে কিনে নেবে এক বিনিয়োগকারী দল। এই অধিগ্রহণের চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত। বিনিয়োগকারী এই দলের মধ্যে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার এবং সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (পিআইএফ)।
এক প্রতিবেদনে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানায়, ইএ–র এই অধিগ্রহনের মূল্য হতে পারে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার বা ৫ হাজার কোটি ডলার। এটি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় লিভারেজড বাইআউট হতে চলেছে। এই চুক্তির ফলে ইএ প্রাইভেট কোম্পানিতে রূপান্তরিত হবে।
উল্লেখ্য, লিভারেজড বাইআউট এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোনো বিনিয়োগকারী অন্য একটি কোম্পানি কেনার জন্য মূলত ঋণ নেয়।
এ বিনিয়োগের নেতৃত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রাইভেট ইকুইটি প্রতিষ্ঠান সিলভার লেক। অংশীদার হিসেবে রয়েছেন কুশনার প্রতিষ্ঠিত অ্যাফিনিটি পার্টনারস। উল্লেখযোগ্যভাবে, অ্যাফিনিটি পার্টনারস–এর অধিকাংশ অর্থ জোগান দেয় সৌদি পিআইএফ।
২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী সৌদি আরবের এই সরকারি বিনিয়োগ তহবিল ইতিমধ্যে ইএ-র প্রায় ১০ শতাংশ শেয়ার কিনে রেখেছে। ফলে চূড়ান্ত চুক্তিতে তাদের অংশগ্রহণ ইএ-র মালিকানায় সরাসরি বড় ধরনের রদবদল আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
গত কয়েক বছর ধরেই গেমিং খাতে বড় ধরনের বিনিয়োগ করছে সৌদি আরব। তেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং প্রযুক্তি ও গেমিং শিল্পে প্রভাব বিস্তারের জন্য এসব বিনিয়োগ করছে দেশটি। ২০২১ সালে স্যাভি গেমস গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে সৌদি। এই গ্রুপের চেয়ারম্যান সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান নিজে।
ইএ ছাড়াও পিআইএফ এর মালিকানায় রয়েছে অ্যাক্টিভিশন ব্লিজার্ড (কল অব ডিউটি ও ওয়ার্ল্ড অব ওয়ারক্রাফট গেমের নির্মাতা), টেক–টু ইন্টারঅ্যাকটিভ (গ্র্যান্ড থেফট অটো ও বডারল্যান্ডস গেমের নির্মাতা) এবং নিনটেন্ডো–র উল্লেখযোগ্য শেয়ার। যদিও ২০২৪ সালে নিনটেন্ডোতে তাদের শেয়ার কিছুটা কমানো হয়েছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, এই চুক্তির মাধ্যমে ইএ মতো গেমিং জায়ান্ট একটি নতুন মালিকানার ছায়ায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এটি বৈশ্বিক গেমিং ইন্ডাস্ট্রিতে শক্ত অবস্থান তৈরিতে সৌদি আরবকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।
তথ্যসূত্র: ম্যাশাবল
