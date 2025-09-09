Ajker Patrika
গুগলকে ৫১ হাজার কোটি টাকা জরিমানা

আমাদের প্রতিটি দিনের বড় একটি অংশ দখল করে রেখেছে গুগল। ক্রোম, জিমেইল, ম্যাপ বা ইউটিউব থেকে শুরু করে ইন্টারনেট ব্যবহারের অনেক প্রয়োজনীয়তা মেটায় এই প্ল্যাটফর্মগুলো। এ কারণে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নিয়ে সমালোচনায় পড়তে হয়েছে গুগলকে। সম্প্রতি এমন এক ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে।

অভিযোগ উঠেছে, ব্যবহারকারীরা যখন গুগলে ট্র্যাকিং বন্ধ রাখত, তখনো তাদের মোবাইল ফোন ডিভাইস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হতো। গুগল শুধু নিজের অ্যাপেই নয়; উবার, লিফট, আলিবাবা, আমাজন, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মতো অন্যান্য অ্যাপ থেকেও ব্যবহারকারীর তথ্য সংগ্রহ করত। এ কারণে ২০২০ সালে প্রায় ৯ কোটি ৮০ লাখ ব্যবহারকারী এবং ১৭ কোটি ৪০ লাখ ডিভাইসের পক্ষ থেকে গুগলের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

এই মামলায় সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত গুগলকে ৪২৫ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৫১ হাজার কোটি টাকা) জরিমানা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যবহারকারীদের পক্ষের আইনজীবী বলছেন, এতে তাঁদের প্রায় ১১ হাজার ডলার বিজ্ঞাপনের খরচ নষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া অনেক ক্লায়েন্টও তাঁরা হারিয়েছেন।

গুগল অবশ্য জানিয়েছে, তারা এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, ‘আমাদের প্রাইভেসি টুল ব্যবহারকারীদের নিয়ন্ত্রণে। যখন ব্যবহারকারী এর ব্যবহার বন্ধ করে, সেখান থেকে কোনো তথ্য আমরা রাখি না।’ আদালতের জুরি গুগলকে তিনটি অভিযোগের মধ্যে দুটির ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। তবে রায়ে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, গুগল কোনো ধরনের খারাপ উদ্দেশ্যে এ কাজ করেনি।

একই সময়ে প্রতিযোগিতাসংক্রান্ত একটি মামলাও চলছে গুগলের বিরুদ্ধে। আদালত বলেছেন, গুগলকে ক্রোম ব্রাউজার বিক্রি করতে হবে না; তবে একচেটিয়াভাবে তারা কোনো চুক্তি করতে পারবে না। এ ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ডেটা শেয়ার করতে হবে। বিজ্ঞাপন প্রযুক্তিতে গুগলের একচেটিয়া আধিপত্য নিয়ে নতুন মামলার শুনানি চলতি মাসেই শুরু হবে।

এ ঘটনায় একটি দিক বিশেষভাবে উঠে আসে, সেটি হলো বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা যত বড় হোক, ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা ও আস্থা রক্ষা করা তাদের প্রধান দায়িত্ব। ডেটা যতটা নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ব্যবহারকারীর আস্থা তত বেশি টেকসই হবে।

সূত্র: বিবিসি

