Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

ওপেনএআই মাইক্রোসফটকে গিলে খাবে: নাদেলাকে মাস্কের সতর্কবার্তা

অনলাইন ডেস্ক
আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ৪০
ধনকুবের ইলন মাস্ক ও মাইক্রোসফটের প্রধান সত্য নাদেলা। ছবি: সংগৃহীত
ধনকুবের ইলন মাস্ক ও মাইক্রোসফটের প্রধান সত্য নাদেলা। ছবি: সংগৃহীত

ওপেনএআই মাইক্রোসফটকে গিলে খাবে—মাইক্রোসফটের প্রধান সত্য নাদেলাকে এভাবেই সতর্ক করেছেন টেক জায়ান্ট ইলন মাস্ক। মাইক্রোসফটের সব প্ল্যাটফর্মে ওপেনএআইয়ের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ‘জিপিটি-৫’ বিনা মূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা—এমন ঘোষণার পরই এল ইলন মাস্কের এই সতর্কবার্তা। নিজ মালিকানাধীন সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে এ সতর্কবার্তা দিয়েছেন মাস্ক।

গতকাল বৃহস্পতিবার মাইক্রোসফটের সব প্ল্যাটফর্মে জিপিটি-৫ যুক্ত করার ঘোষণা দেন নাদেলা। এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আজ জিপিটি-৫ আমাদের সব প্ল্যাটফর্মে চালু হচ্ছে। মাইক্রোসফট ৩৬৫ কোপাইলট, কোপাইলট, গিটহাব কোপাইলটসহ প্রায় সব প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীরাই জিপিটি-৫ পাবেন। আমাদের অংশীদার ওপেনএআইয়ের তৈরি এই মডেল সবচেয়ে সক্ষম, যা যুক্তিপ্রয়োগ, কোডিং ও কথোপকথনে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এটি অ্যাজিউরে প্রশিক্ষিত।’

পোস্টটিতে তিনি উল্লেখ করেন, মাত্র আড়াই বছর আগে রেডমন্ডে জিপিটি-৪ উন্মোচনে স্যাম অল্টম্যান তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং এর পর থেকে যে অগ্রগতি হয়েছে, তা ‘অবিশ্বাস্য’। নাদেলার ভাষায়, ‘খুব দ্রুতগতিতে অগ্রগতি হচ্ছে। ডেভেলপার, প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ ব্যবহারকারীরা এই সাফল্যের মাধ্যমে কী তৈরি করেন, তা দেখতে মুখিয়ে আছি আমি।’

এই পোস্টের জবাবেই রিটুইট করে মাস্ক লিখেছেন, ‘ওপেনএআই মাইক্রোসফটকে জ্যান্ত গিলে খাবে।’

বহুল প্রতীক্ষিত জিপিটি-৫ বিনা মূল্যে পাবেন উইন্ডোজ ১১ ব্যবহারকারীরাবহুল প্রতীক্ষিত জিপিটি-৫ বিনা মূল্যে পাবেন উইন্ডোজ ১১ ব্যবহারকারীরা

নাদেলা বেশ কৌতুকের ছলে মাস্কের এই মন্তব্যের জবাবে বলেন, ‘মানুষ ৫০ বছর ধরে চেষ্টা করছে, আর সেটাই তো মজার! প্রতিদিন নতুন কিছু শেখা, উদ্ভাবন, অংশীদারি ও প্রতিযোগিতা—সবই এই মজার অংশ। আমি অ্যাজিউরে গ্রোক-৪ নিয়ে উচ্ছ্বসিত এবং গ্রোক ৫-এর অপেক্ষায়।’

এদিকে ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোডভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সমর্থিত কোড এডিটর ‘কার্সর এআই’ জানিয়েছে, তারা এখন জিপিটি-৫ ব্যবহার করছে। তারা বলছে, তাদের পরীক্ষিত সবচেয়ে স্মার্ট কোডিং মডেল হচ্ছে জিপিটি-৫।

তবে মাস্কের দাবি—এখনো গ্রোক-৪ই বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এআই।

বিষয়:

মাইক্রোসফটকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাএআইওপেনএআইইলন মাস্ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

রেস্তোরাঁয় পিস্তল হাতে যুগলের খুনসুটি, ভিডিও ভাইরাল

ভারতে পোশাকের অর্ডার স্থগিত করছে মার্কিন ক্রেতারা, বাংলাদেশ-ভিয়েতনামে কারখানা স্থানান্তরের পরামর্শ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

সম্পর্কিত

ওপেনএআই মাইক্রোসফটকে গিলে খাবে: নাদেলাকে মাস্কের সতর্কবার্তা

ওপেনএআই মাইক্রোসফটকে গিলে খাবে: নাদেলাকে মাস্কের সতর্কবার্তা

বহুল প্রতীক্ষিত জিপিটি-৫ বিনা মূল্যে পাবেন উইন্ডোজ ১১ ব্যবহারকারীরা

বহুল প্রতীক্ষিত জিপিটি-৫ বিনা মূল্যে পাবেন উইন্ডোজ ১১ ব্যবহারকারীরা

ইউটিউব ভিডিওতে সঠিক ট্যাগ দেবেন যেভাবে

ইউটিউব ভিডিওতে সঠিক ট্যাগ দেবেন যেভাবে

আইফোনের ক্যামেরা সেন্সর তৈরি হবে যুক্তরাষ্ট্রে, বানাবে স্যামসাং

আইফোনের ক্যামেরা সেন্সর তৈরি হবে যুক্তরাষ্ট্রে, বানাবে স্যামসাং