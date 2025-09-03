Ajker Patrika
জোকোভিচের এমন নাচের কারণ কী

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেছেন নোভাক জোকোভিচ। ছবি: এএফপি
ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেছেন নোভাক জোকোভিচ। ছবি: এএফপি

এ বছরের মে মাসে ৩৮ পেরিয়েছেন নোভাক জোকোভিচ। কিন্তু তাঁকে দেখে কি সেটা বোঝার উপায় আছে! দারুণ ছন্দে তো সার্বিয়ান টেনিস তারকা আছেন। তাঁর চেয়েও বড় কথা ‘বুড়ো’ জোকোভিচ অনেক প্রাণবন্ত। মেয়ের জন্য টেনিস কোর্টেই নাচলেন এই টেনিস কিংবদন্তি।

বাংলাদেশ সময় আজ সকালে ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছেন নোভাক জোকোভিচ ও টেলর ফ্রিটজ। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিটজকে প্রথম দুই সেটে ৬-৩ ও ৭–৫ গেমে হারিয়েছেন জোকোভিচ। তৃতীয় সেট ৬-৩ গেমে জিতে ঘুরে দাঁড়ান ফ্রিটজ। যুক্তরাষ্ট্রের টেনিস তারকার লড়াই বলতে এটুকুই। চতুর্থ সেটে ৬-৪ গেমে জিতে সেমিতে ওঠেন সার্বিয়ান টেনিস কিংবদন্তি জোকোভিচ।

সেমিফাইনালে ওঠার পর আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে নাচলেন জোকোভিচ। ‘কেপপ ডেমন হান্টার্স’ সিনেমার গানকে মনে করাতেই নেচেছেন।মূলত তাঁর মেয়ে তারার জন্মদিন উপলক্ষেই জোকোভিচের এমন নাচ। এই নাচ নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল শেষে সার্বিয়ান টেনিস তারকা বলেন, ‘বিভিন্ন রকম কোরিওগ্রাফি আমরা বাসায় করি। সেটারই একটা ডেমো এটা (কোর্টের নাচ)। সকালে ঘুম থেকে যখন উঠবে, সে হয়তো হাসবে নাচ দেখে।’

জোকোভিচের মেয়ে তারা গতকাল ৮ বছর পূর্ণ করেছে। তারার জন্মদিনে থাকতে না পারায় মেয়ে তাঁর ওপর মন খারাপ করেছে বলে আগেই বলেছিলেন তিনি। কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ের পর এই নাচটা মেয়ের জন্য বড় এক উপহার বলা যেতে পারে। জোকোভিচ যখন জিতেছেন, তখন যুক্তরাষ্ট্রে ২ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত। সকালে উঠে বাবার নাচ দেখলে তারার মনটা যে কী আনন্দে ভরে উঠবে, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে।

ফেদেরারকে ছাড়িয়ে এই রেকর্ড শুধুই এখন জোকোভিচেরফেদেরারকে ছাড়িয়ে এই রেকর্ড শুধুই এখন জোকোভিচের

জার্মানির ইয়ান-লেনার্ড স্ট্রুফকে সরাসরি সেটে (৬-৩, ৬-৩, ৬-২) হারিয়ে পরশু ইউএস ওপেনের শেষ আটে উঠেছিলেন জোকোভিচ। এক মৌসুমে চারটি গ্র্যান্ড স্লামের প্রত্যেকটারই শেষ আটে ওঠা সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় এখন তিনি। এ বছরের ২২ মে ৩৮ পেরোনো জোকোভিচ কতটা ছন্দে আছেন, তাতো বোঝাই যাচ্ছে। ২০২৫ ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ আটে তাঁর প্রতিপক্ষ টেলর ফ্রিটজ। আগামীকাল হবে জোকোভিচ-ফ্রিটজ কোয়ার্টার ফাইনাল।

২০২৩ সালে ইউএস ওপেন জয়ের পর আর কোনো গ্র্যান্ড স্লাম জিততে পারেননি নোভাক জোকোভিচ। গত দুই বছরে নকআউট রাউন্ডে আটকে গেছেন অনেকবার। এবার সেই ডেডলক ভাঙতে পারেন কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে। ২৪ বারের গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী জোকোভিচ সবচেয়ে বেশি ১০ বার জিতেছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শিরোপা। উইম্বলডন জিতেছেন সাতবার। চার ও তিনবার জিতেছেন ইউএস ওপেন ও ফ্রেঞ্চ ওপেনের শিরোপা। এবার ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে জোকোর প্রতিপক্ষ কার্লোস আলকারাজ। শনিবার আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে হবে জোকোভিচ-আলকারাজ সেমিফাইনাল।

বিষয়:

খেলানোভাক জোকোভিচটেনিস
