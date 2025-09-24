মেজর লিগ বেসবলে আসছে রোবট আম্পায়ার, যেভাবে কাজ করবে

ক্রীড়া ডেস্ক
মেজর লিগ বেসবলে অনফিল্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক বিতর্কের শেষ নেই। এবার মাঠের সিদ্ধান্ত নিয়ে সকল বিতর্ক দূর করার লক্ষ্যে নতুন নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ।
টেনিসে অটোমেটেড বল স্ট্রাইক সিস্টেমের (এবিএস) ব্যবহার নতুন নয়। যা রোবট আম্পায়ার প্রযুক্তি হিসেবে পরিচিত। গত মঙ্গলবার নিজেদের টুর্নামেন্টে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে মেজর লিগ বেসবল কমিটি।
মাঠে বরাবরের মতো বল এবং স্ট্রাইক কল করবেন মানব আম্পায়ার। কিন্তু রোবট আম্পায়ার নিয়মের অধীনে, মানব আম্পায়ারের কল চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন খেলোয়াড়রা। এরপর হক আই প্রযুক্তি দ্বারা পরিচালিত ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে মানব আম্পায়ারের সেই সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে পুনরায় সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। সেই সিদ্ধানই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
মেজর লিগ বেসবল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২০২৬ সালে প্রতিটি ম্যাচে একটি দল দুই বার মানব আম্পায়ারের কল চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। অতিরিক্ত ইনিংসে থাকছে আরও একবার আপিল করার সুযোগ। শুধুমাত্র একজন পিচার, ক্যাচার বা ব্যাটসম্যান চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ডাগআউটে ম্যানেজার বা খেলোয়াড়দের মতামতের কোনো দরকার হবে না। এমএলবির মতে, খেলোয়াড়দের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ যাচাই করার জন্য গড়ে ১৩.৮ সেকেন্ড সময় লাগবে। যদি কোনও চ্যালেঞ্জ সফল হয়, তবে সংশ্লিষ্ট দলটির জন্য সে চ্যালেঞ্জটি অবশিষ্ট থাকবে।
২০১৯ সাল থেকে মাইনর লিগে রোবট আম্পায়ার সিস্টেমের পরীক্ষামূলক ব্যবহার করছে এমএলবি। এছাড়া ২০২৫ সালের মেজর লিগ প্রি–সিজনেও এই সিস্টেমের পরীক্ষা করা হয়ছে। এরপর থেকেই স্থায়ীভাবে রোবট আম্পায়ার চালুর পরিকল্পনা করে এমএলবি।
এক বিবৃতিতে এমএলবি জানিয়েছে, ‘রোবট আম্প যা প্রতিটি বল এবং স্ট্রাইক কল করতে পারে। মানব আম্পায়ারের কল চ্যালেঞ্জ কোর পর এই সিস্টেমের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত জানা যাবে।’
