ধুঁকতে থাকা নোয়াখালী জয়ের দেখা পাবে তো বিপিএলে

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে আসা নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কাছে জয় হয়েছে ‘অমাবশ্যার চাঁদ’। এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে চারটিতেই হেরেছে নোয়াখালী। আজ দলটি নামবে প্রথম জয়ের খোঁজে। সিলেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে ঢাকা ক্যাপিটালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ। সন্ধ্যায় মুখোমুখি হবে সিলেট টাইটান্স-চট্টগ্রাম রয়্যালস। বিপিএলের দুটি ম্যাচই টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি সম্প্রচার করবে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একগাদা ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিপিএল
ঢাকা-নোয়াখালী
বেলা ১টা
সরাসরি
সিলেট-চট্টগ্রাম
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
সিডনি টেস্ট: চতুর্থ দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বিগ ব্যাশ লিগ
পার্থ স্কর্চার্স-মেলবোর্ন রেনেগেডস
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টোয়েন্টি
ডারবান-প্রিটোরিয়া
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বোর্নমাউথ-টটেনহাম
রাত ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুলহাম-চেলসি
রাত ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ম্যানচেস্টার সিটি-ব্রাইটন
রাত ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
বার্নলি-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
রাত ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
