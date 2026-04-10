রিশাদের দল জিতবে কবে

এবারের পিএসএলে নবাগত দুই দল রাওয়ালপিন্ডিজ, হায়দরাবাদ কিংসমেন এখনো জয়ের দেখা পায়নি। চার ম্যাচ খেলে চারটিতেই হেরে দল দুটি। যার মধ্যে পিন্ডিজের হয়ে খেলছেন রিশাদ হোসেন। তিনি নিজেও নেই ছন্দে চার ম্যাচে বোলিং করে ১১.০৭ ইকোনমিতে নিয়েছেন ২ উইকেট। আজ নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে খেলতে নামবে রাওয়ালপিন্ডিজ। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স-রাওয়ালপিন্ডি ম্যাচ।
বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে এবারের পিএসএলে সবচেয়ে কম ৫.২৮ ইকোনমি নাহিদ রানার। তিনি খেলছেন পেশোয়ার জালমির হয়ে। আর লাহোর কালান্দার্সের প্রতিনিধিত্ব করা মোস্তাফিজের ইকোনমি ৭.০৭। লাহোর ও পেশোয়ারের পয়েন্ট ৪ ও ৭। আজ পঞ্চম ম্যাচে রিশাদের দল জয়ের দেখা পায় কি না সেটা সময়ই বলে দেবে। পিএসএলের পাশাপাশি আইপিএল, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরও ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
|সরাসরি সম্প্রচার
|পিএসএল
|কোয়েটা-রাওয়ালপিন্ডি
|রাত ৮টা
|টি স্পোর্টস
|আইপিএল
|রাজস্থান-বেঙ্গালুরু
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
|ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
|ওয়েস্ট হাম-উলভারহ্যাম্পটন
|রাত ১টা
|স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
