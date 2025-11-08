‘কখনো ভাবিনি বিশ্বকাপে দেশকে নেতৃত্ব দেব’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুনিয়র এশিয়া কাপে তাঁর কাঁধে ছিল নেতৃত্বের ভার। সেই ব্যাটনটা আর বদলায়নি। ভারতে অনুষ্ঠেয় জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে মেহরাব হাসান সামিনের অধিনায়কত্বেই খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ দল।
হকিতে যেকোনো পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বকাপের অধিনায়ক তিনি। মনে কাজ করছে রোমাঞ্চ। গত জুলাই থেকে চলছে অনূর্ধ্ব-২১ দলের প্রস্তুতি। কয়েক দিন আগেও সামিন অধিনায়ক হওয়ার ব্যাপারে জানতেন না কিছুই।
আজ মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘সত্যি বলতে আমি যে অধিনায়ক হব—এটা ভাবিনি। কাল যখন ঘোষণা হয়েছে আমি অনেক শকড হয়েছি। এত বড় মঞ্চে অধিনায়ক হওয়ার প্রত্যাশা সেভাবে রাখিনি। কারণ হচ্ছে, এখানে কোচ আছেন, অফিশিয়াল আছেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন।’
খুলনার খালিশপুর থেকে উঠে আসা সামিনের খেলার মাঠে পরিচয় ডিফেন্ডার হিসেবে। অধিনায়কত্ব না পেলে খুব একটা আশাহত হতেন না তিনি, ‘আমার একটাই প্রত্যাশা ছিল, আমি যদি ক্যাপ্টেন হই তবুও আমাকে খেলতে হবে, আর যদি না হই, তবুও আমাকে খেলতে হবে।’
গত বছর ওমানে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে পঞ্চম হয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপে চাপ থাকলেও প্রস্তুতি নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সামিন, ‘একটা মানসিক চাপ তো থাকবেই। কারণ, এত বড় পর্যায়ে এর আগে আমরা কোয়ালিফাই করিনি। আমাদের যতটুকু প্রস্তুতি নেওয়া দরকার, সেটা আমরা নিয়েছি।’
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের গ্রুপে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও দক্ষিণ কোরিয়া। ২৯ নভেম্বর চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে একবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার। পরের দিন কোরিয়া ও ২ ডিসেম্বর শেষ ম্যাচে প্রতিপক্ষ গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স।
আন্ডারডগ তকমা নিয়ে চমক দেখানোর অপেক্ষায় সামিন, ‘এশিয়া কাপে অনেক দল আমাদের দুর্বল ভেবেছিল। তবে দেখেন মালয়েশিয়া আমাদের চেয়ে শক্তিশালী দল, তাদের বিপক্ষে আমরা ড্র করেছি। চীন যতবারই আমাদের সঙ্গে খেলেছে, সেটা সিঙ্গাপুর হোক কিংবা ওমানে হোক, সব জায়গাতেই আমরা লড়াই করেছি।’
বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের রাস্তাটা বাংলাদেশের জন্য সহজ হবে যদি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। গ্রুপ রানার্সআপ হলেও সুযোগ আছে। সে ক্ষেত্রে ৬ গ্রুপ রানার্সআপের মধ্যে সেরা দুইয়ে থাকতে হবে। সামিন বলেন, ‘আমাদের যে প্রস্তুতি আছে, আমরা লড়াই করতে পারব তাদের সঙ্গে। আমাদের একটা লক্ষ্য কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত যেন যেতে পারি। জুনিয়র লেভেলে সবাই প্রায় কাছাকাছি পর্যায়ের। অস্ট্রেলিয়া-ফ্রান্স অনেক ভালো দল। তবুও আমরা চেষ্টা করব তাদের বিপক্ষে ভালো করার।’
১৮ নভেম্বর চেন্নাই উদ্দেশে রওনা দেবে বাংলাদেশ দল।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
১৬ বছর কাজ করার পর বিসিবি থেকে বিদায় নিলেন লঙ্কান কিউরেটর গামিনি ডি সিলভা। আজ শেষ দিন ছিল তাঁর দায়িত্বের। বিসিবিও তাঁকে দিয়েছে বিদায়ী সংবর্ধনা।
মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের মাঠকর্মীরাও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন গামিনিকে বিদায় জানাতে গিয়ে। দীর্ঘদিন যে তাঁদের ‘বস’ হয়ে ছিলেন তিনি। তাঁকে নিয়ে বিতর্কও তো কম ছিল না। মিরপুরের উইকেটে পান থেকে চুন খসলেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হতো এই কিউরেটরকে। সেই সমালোচনার জেরেই মিরপুরের প্রধান কিউরেটরের পদ থেকে সরিয়ে রাজশাহীর শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামে বদলি হন তিনি। মিরপুরের দায়িত্ব দেওয়া হয় অস্ট্রেলিয়ান কিউরেটর টনি হেমিংয়ের হাতে। চলতি বছরের জুলাইয়ে গামিনির সঙ্গে নতুন করে এক বছরের চুক্তি করেছিল বিসিবি। তবে সেই চুক্তির ৯ মাস বাকি থাকতেই তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন।
২০০৯ সালে বিসিবিতে যোগ দেন গামিনি। এর আগে আইসিসির আন্তর্জাতিক প্যানেলের আম্পায়ার ছিলেন তিনি। খেলেছেন শ্রীলঙ্কার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটও। বিসিবির কিউরেটর হিসেবে ৩২ টেস্ট, ১০৬ ওয়ানডে এবং ৬৮ টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের উইকেট বানানো হয়েছে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী। ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ, তিনটি এশিয়া কাপ এবং ১১টি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।
আজ শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মিরপুরে কিউরেটর ও মাঠকর্মীদের উপস্থিতিতে গামিনির জন্য একটি আবেগঘন বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এরপর বিসিবির পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম এবং গ্রাউন্ড ও ফ্যাসিলিটি কমিটি সদস্যরা আলাদা অনুষ্ঠানে গামিনির প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজ খেলতে আজ ঢাকায় আসছে পাকিস্তান হকি দল। গুরুত্বপূর্ণ এই সিরিজের আগে অপ্রত্যাশিত এক ধাক্কা খেয়েছে তারা। ফেডারেশনের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে দলের সঙ্গে আসছেন না প্রধান কোচ তাহির জামান।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম টেলিকম এশিয়া। সূত্রের বরাত দিয়ে তারা জানায়, দলের ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতির ধরন নিয়ে অসন্তুষ্ট তাহির। তাই পদত্যাগ করার ব্যাপারেও ভাবছেন তিনি। পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের এক কর্মকর্তা বিষয়টি অস্বীকার করে জানান, মেয়ের বিয়ের কাজে ব্যস্ত থাকায় ঢাকায় আসতে পারবেন না তাহির।
আজ দিবাগত রাত প্রায় ২টার দিকে ঢাকায় আসার কথা পাকিস্তান দলের। তাহির না থাকা ম্যানেজার মোহাম্মদ ওসমানকে দেখা যাবে কোচের ভূমিকায়। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নাম লেখাতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের প্লে অফ সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে ম্যাচ তিনটি হবে ১৩,১৪ ও ১৬ নভেম্বর। এই সিরিজে বাংলাদেশের কোচ হিসেবে থাকছেন সিগফ্রাইড আইকম্যান ও মশিউর রহমান বিপ্লব।
গত আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ভারতের বিহারে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে খেলার কথা ছিল পাকিস্তানের। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয় তারা। তাদের পরিবর্ত খেলার সুযোগ পায় বাংলাদেশ। সেরা পাঁচে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করতে না পারায় সরাসরি নাম লেখাতে পারেনি বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। এশিয়া কাপ না খেলা পাকিস্তানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার সুযোগ করে দিতে প্লে-অফ সিরিজ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও প্রতিপক্ষ ভারত বলে কথা। যেখানে ভক্তদের মধ্যে কাজ আলাদা রোমাঞ্চ ও উন্মাদনা। এর সুবিধা নিয়ে তাই টিকিটের দাম ১০০ টাকা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। সাধারাণ গ্যালারির টিকিট পাওয়া যাবে ৫০০ টাকায়। আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাফুফের কম্পিটিশন কমিটির সদস্য তাজওয়ার আউয়াল।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে গত জুনে সিঙ্গাপুর ও অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলেছে বাংলাদেশ। ম্যাচ দুটির সাধারণ গ্যালারির টিকিটের মূল্য ৪০০ টাকা রেখেছিল বাফুফে। অনলাইন প্লাটফর্ম কুইকেট ডট মিতে ভারত ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে ১০ নভেম্বর দুপুর ২টা থেকে।
এর আগে জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। সেই ম্যাচের টিকিট ৫ নভেম্বর থেকে ছাড়া হলেও ভাটা পড়েছে বিক্রিতে। সাধারণ গ্যালারি ৩০০ টাকা ও ক্লাব হাউজ ২ গ্যালারি ১০০০ টাকা রাখা হলেও সমর্থকদের মধ্যে তেমন আগ্রহ চোখে পড়ছে না।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৪ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে বাংলাদেশ। মূলপর্বে খেলার দৌড় থেকে ছিটকে গত মাসেই। জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটির কোনো গুরুত্ব না থাকলেও হালকাভাবে নিচ্ছেন না বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।
নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও প্রতিপক্ষ ভারত বলে কথা। যেখানে ভক্তদের মধ্যে কাজ আলাদা রোমাঞ্চ ও উন্মাদনা। এর সুবিধা নিয়ে তাই টিকিটের দাম ১০০ টাকা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। সাধারাণ গ্যালারির টিকিট পাওয়া যাবে ৫০০ টাকায়। আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাফুফের কম্পিটিশন কমিটির সদস্য তাজওয়ার আউয়াল।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে গত জুনে সিঙ্গাপুর ও অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলেছে বাংলাদেশ। ম্যাচ দুটির সাধারণ গ্যালারির টিকিটের মূল্য ৪০০ টাকা রেখেছিল বাফুফে। অনলাইন প্লাটফর্ম কুইকেট ডট মিতে ভারত ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে ১০ নভেম্বর দুপুর ২টা থেকে।
এর আগে জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। সেই ম্যাচের টিকিট ৫ নভেম্বর থেকে ছাড়া হলেও ভাটা পড়েছে বিক্রিতে। সাধারণ গ্যালারি ৩০০ টাকা ও ক্লাব হাউজ ২ গ্যালারি ১০০০ টাকা রাখা হলেও সমর্থকদের মধ্যে তেমন আগ্রহ চোখে পড়ছে না।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৪ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে বাংলাদেশ। মূলপর্বে খেলার দৌড় থেকে ছিটকে গত মাসেই। জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটির কোনো গুরুত্ব না থাকলেও হালকাভাবে নিচ্ছেন না বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।
ক্রীড়া ডেস্ক
ভারত-অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাল্লা দিয়ে খেলেছে বৃষ্টিও। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের এই সিরিজে শুবমান গিল-মিচেল মার্শদের বড় ‘প্রতিপক্ষ’ ছিল এই বৃষ্টি। বেরসিক বৃষ্টি উপকার করল ভারতকেই। আজ পঞ্চম টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল ভারতই।
২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই আজ ব্রিসবেনের গ্যাবায় পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে ভারত খেলতে নামে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ। ৪.৫ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ভারত ৫২ রান করার পর শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। ১৩৪ মিনিট অপেক্ষা করার পর ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা যায়। তাতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ভারত জিতে যায় ২-১ ব্যবধানে। এর আগে ক্যানবেরায় ২৯ অক্টোবর প্রথম টি-টোয়েন্টি ভেসে গিয়েছিল বৃষ্টিতেই। সেবার টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৯.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৯৭ রান করার পর আর খেলাই হয়নি।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় সিরিজ সমতায় শেষ করার সুযোগ তৈরি হয় দুই দলের সামনেই। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়া জেতে ৪ উইকেটে। সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ৫ উইকেটে জিতে সমতায় ফেরে ভারত। পরশু গোল্ড কোস্টে ৪৮ রানে জিতে সিরিজে এগিয়ে যায় সূর্যকুমারের ভারত। আজ পঞ্চম টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় এই সংস্করণে ভারত টানা চারটি সিরিজ জেতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। সবশেষ ২০১৯ সালে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। ভারতের মাঠে অনুষ্ঠিত সিরিজের দুটি ম্যাচের দুটিই জিতেছিল অজিরা।
গ্যাবায় আজ পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে শুবমান গিল ১৬ বলে ৬ চারে ২৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। অভিষেক শর্মা করেছেন ১৩ বলে ২৩ রান। ৫২৮ বলে ১০০০ রান করে বলের হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০০ রানের রেকর্ড গড়লেন অভিষেক। ভারতের জার্সিতে ২৯ টি-টোয়েন্টিতে ১৮৯.৫১ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ১০১২ রান। ২ সেঞ্চুরির পাশাপাশি করেছেন ৬ ফিফটি। দুইয়ে থাকা টিম ডেভিডের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০০ রান করতে খেলেছেন ৫৬৯ বল। ৫৭৩ বলে ১০০০ রান করে এই তালিকায় তিনে সূর্যকুমার যাদব। আর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১৬৩ রান করে সিরিজসেরা হয়েছেন অভিষেক।
