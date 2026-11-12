টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হয়েছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা। কিছুক্ষণ পর শুরু হবে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের সেমিফাইনাল। বাংলাদেশ খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে। আরেক সেমিতে ভারতের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। রাতে নেশনস লিগের ইতালি-ফ্রান্স ম্যাচসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ সেমিফাইনাল
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ১১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ৪র্থ দিন
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা নেশনস লিগ
তুরস্ক-বেলজিয়াম
রাত ১১টা
সরাসরি
ইতালি-ফ্রান্স
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
আর্মেনিয়া-সাইপ্রাস
রাত ১১টা
সরাসরি
ইংল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
চেক প্রজাতন্ত্র-স্পেন
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫