Ajker Patrika
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টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৬, ১০: ৫৩
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে আজ বাংলাদেশ খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে। ছবি: এসিসি

রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হয়েছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা। কিছুক্ষণ পর শুরু হবে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের সেমিফাইনাল। বাংলাদেশ খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে। আরেক সেমিতে ভারতের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। রাতে নেশনস লিগের ইতালি-ফ্রান্স ম্যাচসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ সেমিফাইনাল

বাংলাদেশ-পাকিস্তান

বেলা ১১টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ৪র্থ দিন

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

সকাল ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা নেশনস লিগ

তুরস্ক-বেলজিয়াম

রাত ১১টা

সরাসরি

ইতালি-ফ্রান্স

রাত ১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

আর্মেনিয়া-সাইপ্রাস

রাত ১১টা

সরাসরি

ইংল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া

রাত ১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

চেক প্রজাতন্ত্র-স্পেন

রাত ১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৫

বিষয়:

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