জাতীয় দাবায় চ্যাম্পিয়ন ওয়াদিফা

জাতীয় দাবায় চ্যাম্পিয়ন ওয়াদিফা
শেষ রাউন্ডের জয় দিয়ে জাতীয় মহিলা দাবার শিরোপা নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মহিলা আন্তর্জাতিক মাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ। ৪৪তম জাতীয় মহিলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ১৩ খেলায় সাড়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তিনি। জাতীয় দাবায় এটি তাঁর প্রথম শিরোপা।
আজ বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের হলরুমে অনুষ্ঠিত শেষ রাউন্ডে কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন ওয়াদিফা। নিমজো-ইন্ডিয়ান ডিফেন্স পদ্ধতির খেলায় ৪২ চালে মানিকগঞ্জের নাজরানা খান ইভাকে হারিয়ে শিরোপা নিশ্চিত করেন তিনি।
তবে রানারআপ কে হবেন, সেটি এখনো নির্ধারিত হয়নি। ১৩ খেলায় সাড়ে ৮ পয়েন্ট করে পেয়েছেন পাঁচ দাবাড়ু—গতবারের চ্যাম্পিয়ন নোশিন আঞ্জুম, ওয়ারসিয়া খুশবু, ওয়ালিজা আহমেদ, নুশরাত জাহান আলো ও নীলাভা চৌধুরী। রানারআপ থেকে ষষ্ঠ স্থান নির্ধারণে আগামীকাল তাঁদের প্লে-অফ খেলতে হবে।