রিয়াল পারেনি, বার্সা কি পারবে

চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে শুরু হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ। সুযোগ মিসের খেসারত দিয়ে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। আজও রয়েছে দুই হাইভোল্টেজ ম্যাচ। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে বার্সেলোনা-আতলেতিকো মাদ্রিদ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি টেন ২, ৩ ও ৪। ক্রিকেটে আইপিএল ও পিএসএলের ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|খেলবে কারা
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগ
|বার্সেলোনা-আতলেতিকো মাদ্রিদ
|রাত ১টা
|সনি টেন ২, ৩ ও ৪
|চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগ
|পিএসজি-লিভারপুল
|রাত ১টা
|সনি টেন ১
|পিএসএল
|হায়দরাবাদ-পেশোয়ার
|রাত ৮টা
|টি স্পোর্টস
|আইপিএল
|দিল্লি-গুজরাট
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
সুযোগ মিসের খেসারত দিয়ে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে গত রাতে ২-১ গোলে গেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। তা নিয়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। তবে রিয়ালের বাজে পারফরম্যান্সের ভিড়ে একটি বিতর্কিত ঘটনা অনেকেরই নজর এড়িয়ে গেছে বলে মনে করেন সাবেক জার্মান রেফারি লুটজ ওয়াগনার।৩১ মিনিট আগে
আইপিএল, রঞ্জি ট্রফির পাশাপাশি ভারতে টি-টোয়েন্টি, লিস্ট ‘এ’, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অসংখ্য টুর্নামেন্ট হয়ে থাকে। এসব টুর্নামেন্টে বিতর্কিত ঘটনা যে একেবারে ঘটে না, ব্যাপারটা তা নয়। তবে গতকাল ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপট্টনমে রানআউট বিতর্কে ঘটেছে আম্পায়ার খুনের ঘটনা। এই ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়১ ঘণ্টা আগে
২-১ স্কোরকার্ড দেখে মনে হতে পারে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদ হয়তো লড়াই করে হেরেছে। কিন্তু এখানে যে পুরোটা বোঝার উপায় নেই। যাঁরা খেলা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন রিয়াল কতটা বাজে খেলেছে। একের পর এক সুযোগ হাতছাড়া করেছে রিয়াল মাদ্রিদ।২ ঘণ্টা আগে
আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন কমিটি ভেঙে বিসিবিতে অ্যাডহক কমিটি দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। এই কমিটির প্রধান হিসেবে বিসিবি সভাপতি হয়েছেন তামিম ইকবাল। ১১ সদস্যের কমিটির তিনজন বিএনপির মন্ত্রীর ছেলে, আছেন এক প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রীও...১৩ ঘণ্টা আগে