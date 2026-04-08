রিয়াল পারেনি, বার্সা কি পারবে

আজ রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে খেলতে নামবে বার্সেলোনা। ছবি: সংগৃহীত

চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে শুরু হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ। সুযোগ মিসের খেসারত দিয়ে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। আজও রয়েছে দুই হাইভোল্টেজ ম্যাচ। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে বার্সেলোনা-আতলেতিকো মাদ্রিদ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি টেন ২, ৩ ও ৪। ক্রিকেটে আইপিএল ও পিএসএলের ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

টিভিতে আজকের খেলা (৮ এপ্রিল, ২০২৬)
ম্যাচখেলবে কারাশুরুর সময়সরাসরি সম্প্রচার
চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগবার্সেলোনা-আতলেতিকো মাদ্রিদরাত ১টাসনি টেন ২, ৩ ও ৪
চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগপিএসজি-লিভারপুলরাত ১টাসনি টেন ১
পিএসএলহায়দরাবাদ-পেশোয়াররাত ৮টাটি স্পোর্টস
আইপিএলদিল্লি-গুজরাটরাত ৮টাস্টার স্পোর্টস ১ ও ৩

