সচিবালয়ের ৬ নম্বর ভবনে আগুন

প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৬ নম্বর ভবনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস। তবে ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা ৪২ মিনিটে ভবনটির দ্বিতীয় তলার বাথরুমের ওপরের সিলিংয়ে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। ফায়ার সার্ভিসের দায়িত্বরত কর্মকর্তা রোজিনা আক্তার এসব তথ্য জানান।
রোজিনা আক্তার জানান, আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়। তবে ইউনিটটি পৌঁছানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসীম আজকের পত্রিকাকে জানান, প্রাথমিকভাবে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সেখানে ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট যাওয়ার আগেই দায়িত্বরত লোকজনই নিভিয়ে ফেলেছেন।
পাখি আমদানির আড়ালে শত শত কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নতুন করে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয় থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যোগসাজশ খতিয়ে দেখবে সংস্থাটি...৭ মিনিট আগে
হামলায় আহত বাংলাদেশিদের চিকিৎসা ও সেবা দেওয়ায় সৌদি কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। একই সঙ্গে হামলার ঘটনায় সৌদি আরবের সরকার ও জনগণের প্রতি বাংলাদেশের সংহতি জানান এবং প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন তিনি।৯ মিনিট আগে
সৌদি আরবে সৃষ্ট সংকটে দেশটির বিমানবন্দরগুলোর কার্যক্রম সীমিত হওয়ায় ওই রুটে দেশের ফ্লাইট চলাচল এখনো স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফেরেনি। এ পর্যন্ত ৩২টি সরাসরি, ৫০টি ট্রানজিট ফ্লাইটসহ মোট ৮২টি ফ্লাইটের যাত্রাসূচি প্রভাবিত হয়েছে। ফলে ১৩ হাজার ৭১ জন যাত্রী ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।২০ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) বিমানবন্দরে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে হয়রানির ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। আজ মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে