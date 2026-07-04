Ajker Patrika
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ফ্রান্সকে কি চমকে দিতে পারবে প্যারাগুয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক    
ফ্রান্সকে কি চমকে দিতে পারবে প্যারাগুয়ে
উড়তে থাকা ফ্রান্স আজ শেষ ষোলোতে প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হবে। ছবি: সংগৃহীত

কলম্বিয়া-ঘানা ম্যাচ দিয়ে শেষ হয়েছে শেষ বত্রিশ পর্ব। শেষ ষোলোর লাইনআপও চূড়ান্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১১টায় কানাডা-মরক্কো ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে শেষ ষোলো। পরবর্তীতে রাত ৩টায় মুখোমুখি হচ্ছে ফ্রান্স-প্যারাগুয়ে। জার্মানিকে হারিয়ে চমকে দেওয়া প্যারাগুয়ে কি এবার ফ্রান্সেরও বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে—এই প্রশ্নের উত্তর জানতে অপেক্ষা করতে হবে ভোর পর্যন্ত। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

শেষ ষোলো

কানাডা-মরক্কো

রাত ১১টা

সরাসরি

ফ্রান্স-প্যারাগুয়ে

রাত ৩টা

সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

টেনিস খেলা সরাসরি

উইম্বলডন

বিকেল ৪টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাটিভিতে আজকের খেলাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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