কেপ ভার্দের ফুটবলারদের সঙ্গে ছবি তোলার সময় মেসির রসিকতা

আর্জেন্টিনা-কেপ ভার্দে ম্যাচটা হয়ে থাকল মেসিময়। রেকর্ড বই তছনছ করেছেন বলে নয়। মিক্সড জোনে এক নারী সাংবাদিককে তাঁর চুমুর ঘটনা ভাইরাল। এখানেই শেষ নয়। প্রতিপক্ষের ফুটবলারদের সঙ্গে ছবি তোলার সময় করেছেন রসিকতাও।
মায়ামিতে আজ বাংলাদেশ সময় ভোরে অনুষ্ঠিত আর্জেন্টিনা-কেপ ভার্দে ম্যাচ রোমাঞ্চ ছড়িয়েছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। নবাগত কেপ ভার্দের বিপক্ষে ৩-২ গোলে জয়ের পর আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসি মিক্সড জোন দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আফ্রিকান দলটির কয়েক জন ফুটবলার তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মেসির সঙ্গে ছবি তোলার পাশাপাশি তাঁর কাছ থেকে স্মারক হিসেবে কিছু নিতে চেয়েছিলেন কেপ ভার্দের ফুটবলাররা। কেপ ভার্দের ফুটবলারদের সঙ্গে ছবি তোলার পর আর্জেন্টাইন অধিনায়ক মজার ছলে বলেন, ‘তারা আমার জার্সি চাইল, সবকিছুই চাইল। অথচ মাঠে তারাই আমাকে খুব জোরে ট্যাকল করে। হা হা।’
মেসি যখন ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসেন, তখন তাঁর ফোলা কপাল অনেকেরই নজরে এসেছে। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ যখন ১-১ সমতায়, তখন আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে পেনাল্টি বক্সের ঠিক বাইরে ফাউল করেন প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডার। তাঁর হাঁটুর সঙ্গে মাথায় আঘাত পাওয়াতে কপাল লাল হয়ে যায়। খেলা শেষে বের হয়ে যাওয়ার সময় প্রদাহনাশক (অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি) ওষুধ এবং বরফ ব্যবহার করেন তিনি।
মেসি মিক্সড জোন নিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সোফি মার্তিনেস নামের এক নারী সাংবাদিকের। দেখা হতেই সোফিকে চুমু দিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলার। আর্জেন্টাইনরা সাধারণত এভাবেই শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকেন। চুমু দেওয়ার পর রসিকতার সুরে মেসি বলেন, ‘তোমার দিকে যদি তাকাই, তা শুধু তোমার জন্যই। তোমাকে যদি শুভেচ্ছা জানাই, সেটা শুধু তোমার জন্যই।’
৩-২ গোলের রুদ্ধশ্বাস জয়ের দিনে মেসি একগাদা রেকর্ড গড়েছেন। দিয়েগো ম্যারাডোনাকে ছাপিয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৯ অ্যাসিস্টের রেকর্ডটাও মেসি করতে পারতেন। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ ম্যারাডোনার অ্যাসিস্ট ছিল আটটি। তবে আজ ১১১ মিনিটের সময় আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার ক্রিস্তিয়ান রোমেরোর নামে গোল লেখা হলেও পরে সেটা কেপ ভার্দের ডিফেন্ডার দিনেই বোর্জেসের আত্মঘাতী গোল ধরা হয়েছে। যার ফলে অ্যাসিস্ট আর মেসির নামে লেখা হয়নি। ৭ জুলাই আটলান্টায় শেষ ষোলোতে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-মিসর।
কলম্বিয়া-ঘানা ম্যাচ দিয়ে শেষ হয়েছে শেষ বত্রিশ পর্ব। শেষ ষোলোর লাইনআপও চূড়ান্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১১টায় কানাডা-মরক্কো ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে শেষ ষোলো। পরবর্তীতে রাত ৩টায় মুখোমুখি হচ্ছে ফ্রান্স-প্যারাগুয়ে। জার্মানিকে হারিয়ে চমকে দেওয়া প্যারাগুয়ে কি এবার ফ্রান্সেরও বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে—এই প৯ মিনিট আগে
এবারের বিশ্বকাপে মাঠের লড়াই তো রোমাঞ্চকর হচ্ছেই। বিশেষ করে নকআউট পর্বে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছে না। শুধু কি মাঠের পারফরম্যান্স! মাঠের বাইরের বিভিন্ন ঘটনা নিয়েও চলছে আলাপ-আলোচনা। যার মধ্যে ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের ভায়াগ্রা ব্যবহারের কাহিনি চমকে দেওয়ার মতোই।৩২ মিনিট আগে
চার ম্যাচে ৯ গোল, একটিও গোল হজম নয়। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন স্পেন যেন ধীরে ধীরে নিজের ভয়ংকর রূপে ফিরছে। কেপ ভার্দের বিপক্ষে হতাশাজনক ড্র দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করা দলটি এখন টানা তিন ম্যাচে প্রতিপক্ষের দম কার্যত দম বন্ধ করে দিয়েছে। শেষ বত্রিশে অস্ট্রিয়াকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর তাই শিরোপাপ্রত্যাশীদের তালি২ ঘণ্টা আগে
শেষ বত্রিশ শেষ হতে না হতেই রাতে শুরু হচ্ছে শেষ ষোলো। সকালে কলম্বিয়া-ঘানা ম্যাচ শেষেই চূড়ান্ত হয়ে গেল শেষ ষোলোর সূচি। শেষ ষোলোতে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ মিসর। নকআউট পর্বের এই রাউন্ডে ব্রাজিল খেলবে নরওয়ের বিপক্ষে।২ ঘণ্টা আগে