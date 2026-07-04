ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের ‘ভায়াগ্রা’ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার কারণ কী

এবারের বিশ্বকাপে মাঠের লড়াই তো রোমাঞ্চকর হচ্ছেই। বিশেষ করে নকআউট পর্বে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছে না। শুধু কি মাঠের পারফরম্যান্স! মাঠের বাইরের বিভিন্ন ঘটনা নিয়েও চলছে আলাপ-আলোচনা। যার মধ্যে ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের ভায়াগ্রা ব্যবহারের কাহিনি চমকে দেওয়ার মতোই।
মেক্সিকো সিটির আসতেকা স্টেডিয়ামে পরশু বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় শুরু হবে মেক্সিকো-ইংল্যান্ড শেষ ষোলোর ম্যাচ। নকআউট পর্বের ম্যাচ সামনে রেখে যখন দুটি দল প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম ‘দ্য সান’ একটি চমকপ্রদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গতকাল সংবাদমাধ্যমটির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, আজতেকায় হতে যাওয়া শেষ ষোলোর ম্যাচের আগে উচ্চতার প্রভাব মোকাবিলায় প্রয়োজনে ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের ভায়াগ্রা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
মেক্সিকোর রাজধানী শহর মেক্সিকো সিটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭৩৫০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এত উচ্চতায় বাতাসে অক্সিজেনের ঘনত্ব কম থাকায় শরীরে অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পায়। বিশেষ করে, যেসব দল এ ধরনের উচ্চতায় খেলার অভ্যস্ত নয়, তাদের উচ্চস্থানে খেলার ফলে সহ্য শক্তি, গতি এবং সব মিলিয়ে শরীরের ওপর প্রভাব পড়তে পারে।
ইংল্যান্ড দলের মেডিকেল স্টাফ উচ্চভূমির প্রভাব কমাতে বিভিন্ন পদ্ধতি বিবেচনা করেছেন। যার মধ্যে বিকল্প হিসেবে ভায়াগ্রা ব্যবহারের অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। এই ওষুধটি রক্তনালিকে প্রসারিত করে। তাতে করে রক্তসঞ্চালন বাড়তে পারে এবং উচ্চতায় কম অক্সিজেনজনিত শারীরবৃত্তীয় সমস্যার প্রভাব কমাতে সহায়তা করতে পারে।
মেক্সিকো, ইংল্যান্ড দুই দলই এখন পর্যন্ত অপরাজিত। যার মধ্যে ইংল্যান্ড গ্রুপ পর্বে ঘানার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে। শেষ বত্রিশে ডি আর কঙ্গোর বিপক্ষে ২-১ গোলে ইংল্যান্ড জিতলেও হ্যারি কেইন গোল দুটি করেছিলেন শেষ ভাগে এসে। এদিকে স্বাগতিক মেক্সিকো এখন পর্যন্ত ক্লিনশিট ধরে রেখেছে। ৪ ম্যাচে ৮ গোল দিলেও কোনো গোল হজম করেনি। এমনকি শেষ বত্রিশের ম্যাচটাও মেক্সিকো খেলেছে আসতেকাতেই। ১ জুলাই ইকুয়েডরকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল মেক্সিকো।
কলম্বিয়া-ঘানা ম্যাচ দিয়ে শেষ হয়েছে শেষ বত্রিশ পর্ব। শেষ ষোলোর লাইনআপও চূড়ান্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১১টায় কানাডা-মরক্কো ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে শেষ ষোলো। পরবর্তীতে রাত ৩টায় মুখোমুখি হচ্ছে ফ্রান্স-প্যারাগুয়ে। জার্মানিকে হারিয়ে চমকে দেওয়া প্যারাগুয়ে কি এবার ফ্রান্সেরও বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে—এই প৯ মিনিট আগে
আর্জেন্টিনা-কেপ ভার্দে ম্যাচটা হয়ে থাকল মেসিময়। রেকর্ড বই তছনছ করেছেন বলে নয়। মিক্সড জোনে এক নারী সাংবাদিককে তাঁর চুমুর ঘটনা ভাইরাল। এখানেই শেষ নয়। প্রতিপক্ষের ফুটবলারদের সঙ্গে ছবি তোলার সময় করেছেন মজাও।১ ঘণ্টা আগে
চার ম্যাচে ৯ গোল, একটিও গোল হজম নয়। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন স্পেন যেন ধীরে ধীরে নিজের ভয়ংকর রূপে ফিরছে। কেপ ভার্দের বিপক্ষে হতাশাজনক ড্র দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করা দলটি এখন টানা তিন ম্যাচে প্রতিপক্ষের দম কার্যত দম বন্ধ করে দিয়েছে। শেষ বত্রিশে অস্ট্রিয়াকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর তাই শিরোপাপ্রত্যাশীদের তালি২ ঘণ্টা আগে
শেষ বত্রিশ শেষ হতে না হতেই রাতে শুরু হচ্ছে শেষ ষোলো। সকালে কলম্বিয়া-ঘানা ম্যাচ শেষেই চূড়ান্ত হয়ে গেল শেষ ষোলোর সূচি। শেষ ষোলোতে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ মিসর। নকআউট পর্বের এই রাউন্ডে ব্রাজিল খেলবে নরওয়ের বিপক্ষে।২ ঘণ্টা আগে