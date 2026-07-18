Ajker Patrika
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ফ্রান্স নাকি ইংল্যান্ড, সান্ত্বনার জয় কে পাবে আজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
ফ্রান্স নাকি ইংল্যান্ড, সান্ত্বনার জয় কে পাবে আজ
তৃতীয় নির্ধারিত ম্যাচে আজ মুখোমুখি হবে ফ্রান্স-ইংল্যান্ড। ছবি: সংগৃহীত

সবার চোখ এখন বিশ্বকাপের ফাইনালে। আগামীকাল নিউজার্সিতে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-স্পেন। তবে তার আগে সান্ত্বনার তৃতীয় নির্ধারিত ম্যাচে খেলবে ফ্রান্স-ইংল্যান্ড। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৩টায় মায়ামিতে মাঠে গড়াবে এই ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিশ্বকাপ: স্থান নির্ধারণী

ফ্রান্স-ইংল্যান্ড

রাত ৩টা

সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

সেমিফাইনাল

আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড

সকাল ১০টা

পুনঃপ্রচার

স্পেন-ফ্রান্স

বেলা ১টা

পুনঃপ্রচার

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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