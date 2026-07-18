ফ্রান্স নাকি ইংল্যান্ড, সান্ত্বনার জয় কে পাবে আজ

সবার চোখ এখন বিশ্বকাপের ফাইনালে। আগামীকাল নিউজার্সিতে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-স্পেন। তবে তার আগে সান্ত্বনার তৃতীয় নির্ধারিত ম্যাচে খেলবে ফ্রান্স-ইংল্যান্ড। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৩টায় মায়ামিতে মাঠে গড়াবে এই ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ: স্থান নির্ধারণী
ফ্রান্স-ইংল্যান্ড
রাত ৩টা
সরাসরি
বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস
সেমিফাইনাল
আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড
সকাল ১০টা
পুনঃপ্রচার
স্পেন-ফ্রান্স
বেলা ১টা
পুনঃপ্রচার
টি স্পোর্টস
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