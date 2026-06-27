তিনে তিন করার লক্ষ্যে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়

‘জে’ গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আর্জেন্টিনা আগেভাগেই নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে। আলজেরিয়া ও অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে টানা দুই জয়ে আলবিসেলেস্তেরা উঠে গেছে শেষ বত্রিশে। আর্জেন্টিনার পাঁচ গোলের পাঁচটিই করেছেন লিওনেল মেসি। এবার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা নামবে তিনে তিন করার লক্ষ্যে। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকাল ৮টায় ডালাসে শুরু হবে আর্জেন্টিনা-জর্ডান ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফুটবল বিশ্বকাপ
পানামা-ইংল্যান্ড
রাত ৩টা
সরাসরি
ক্রোয়েশিয়া-ঘানা
রাত ৩টা
সরাসরি
কলম্বিয়া-পর্তুগাল
আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ডিআর কঙ্গো-উজবেকিস্তান
আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
আর্জেন্টিনা-জর্ডান
আগামীকাল সকাল ৮টা
সরাসরি
আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়া
আগামীকাল সকাল ৮টা
সরাসরি
বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়
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