নিউজিল্যান্ড আজ জিতলেই পাকিস্তানের সর্বনাশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
সুপার এইটে নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। ছবি: এএফপি

কলম্বোর প্রেমাদাসায় আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। এই ম্যাচে না থেকেও আছে পাকিস্তান। যদি আজ নিউজিল্যান্ড জিতে যায় তাহলে মাঠে নামার আগেই পাকিস্তানের বিদায়। তাতে নিউজিল্যান্ড ৫ ও ইংল্যান্ড ৪ পয়েন্ট নিয়ে উঠে যাবে সেমিফাইনালে। আগামীকাল শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচটা হয়ে যাবে কেবলই নিয়মরক্ষার। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

নারী ওয়ানডে

অস্ট্রেলিয়া-ভারত

সকাল ৯টা ৫০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

চ্যাম্পিয়নস লিগ: শেষ ষোলোর ড্র

বিকেল ৫টা

সরাসরি

সনি লিভ

