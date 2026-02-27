নিউজিল্যান্ড আজ জিতলেই পাকিস্তানের সর্বনাশ

কলম্বোর প্রেমাদাসায় আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। এই ম্যাচে না থেকেও আছে পাকিস্তান। যদি আজ নিউজিল্যান্ড জিতে যায় তাহলে মাঠে নামার আগেই পাকিস্তানের বিদায়। তাতে নিউজিল্যান্ড ৫ ও ইংল্যান্ড ৪ পয়েন্ট নিয়ে উঠে যাবে সেমিফাইনালে। আগামীকাল শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচটা হয়ে যাবে কেবলই নিয়মরক্ষার। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
নারী ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯টা ৫০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
চ্যাম্পিয়নস লিগ: শেষ ষোলোর ড্র
বিকেল ৫টা
সরাসরি
সনি লিভ
উইকেট নেওয়ার পর বাধভাঙা উদযাপন, দলের প্রয়োজনে ঝোড়ো ইনিংস খেলা—বছরের পর বছর ধরে জিম্বাবুয়েকে এভাবেই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সিকান্দার রাজা। ব্যাটে-বলে উজ্জ্বল রাজা যেন নিজেকেই নিজে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। এবার তিনি গড়েছেন এক বিরল রেকর্ড। যে রেকর্ডে তাঁর সঙ্গে আছেন মালয়েশিয়ার এক ক্রিকেটার।৭ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৭ বছর পার করে ফেলেছে আফগানিস্তান। মোহাম্মদ নবি, মুজিব উর রহমান, রশিদ খান, আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো তারকারা বিশ্ব ক্রিকেটে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। কিন্তু ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আফগানিস্তানে এখন পর্যন্ত কোনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হয়নি। তবে সদ্য নিয়োগ পাওয়া রিচার্ড পাইবাস যুদ্ধবিধ্বস্ত১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে বিরাট কোহলির অবসরের দেড় বছর পেরিয়ে গেছে। বার্বাডোজে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা উঁচিয়ে ধরার পর ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণকে বিদায় বলেছেন। অবসরের আগে করে গেছেন একের পর এক কীর্তি। যার মধ্যে এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটা এখনো কোহলির নামেই রয়েছে। এবার তাঁর এই২ ঘণ্টা আগে
অসুস্থ বাবাকে দেখতে বিশ্বকাপের মাঝে তড়িঘড়ি করে বাড়ি ফিরেছিলেন রিংকু সিং। অবশেষে জীবনযুদ্ধে হার মানলেন রিংকুর বাবা খানচাঁদ সিং। ক্যানসারে আক্রান্ত খানচাঁদ মারা গেছেন।৩ ঘণ্টা আগে