মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত, খেলা দেখবেন কোথায়

এশিয়ান লিজেন্ডস লিগে আজ অভিযান শুরু হবে বাংলাদেশ টাইগার্সের। দলটির প্রতিপক্ষ ইন্ডিয়ান রয়্যালস। লুসাকায় বাংলাদেশ সময় বেলা ৫টা ৩০ মিনিটে বাংলাদেশ-ভারত লিজেন্ডসদের ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি টেন ১। দ্য হান্ড্রেডে ছেলে ও মেয়েদের ম্যাচও রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়ান লিজেন্ডস লিগ
ইন্ডিয়ান রয়্যালস-বাংলাদেশ টাইগার্স
বেলা ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
দ্য হান্ড্রেড (নারী)
ম্যানচেস্টার-ট্রেন্ট
রাত ৮টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
দ্য হান্ড্রেড (পুরুষ)
ম্যানচেস্টার-ট্রেন্ট
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
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