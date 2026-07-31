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মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত, খেলা দেখবেন কোথায়
আজ এশিয়ান লিজেন্ডস লিগে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। ছবি: সংগৃহীত

এশিয়ান লিজেন্ডস লিগে আজ অভিযান শুরু হবে বাংলাদেশ টাইগার্সের। দলটির প্রতিপক্ষ ইন্ডিয়ান রয়্যালস। লুসাকায় বাংলাদেশ সময় বেলা ৫টা ৩০ মিনিটে বাংলাদেশ-ভারত লিজেন্ডসদের ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি টেন ১। দ্য হান্ড্রেডে ছেলে ও মেয়েদের ম্যাচও রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়ান লিজেন্ডস লিগ

ইন্ডিয়ান রয়্যালস-বাংলাদেশ টাইগার্স

বেলা ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

দ্য হান্ড্রেড (নারী)

ম্যানচেস্টার-ট্রেন্ট

রাত ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

দ্য হান্ড্রেড (পুরুষ)

ম্যানচেস্টার-ট্রেন্ট

রাত ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

বিষয়:

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