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ফুটবল

না ফেরার দেশে ইতালির বিশ্বকাপজয়ী বারেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ জুলাই ২০২৬, ১২: ২৯
না ফেরার দেশে ইতালির বিশ্বকাপজয়ী বারেসি
চলে গেলেন ইতালির বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার ফ্রাঙ্কো বারেসি। ছবি: এএফপি

১৯৮২ সালে বিশ্বকাপ জিতেছেন ফ্রাঙ্কো বারেসি। ক্লাব ক্যারিয়ারে খেলেছেন শুধু এসি মিলানেই। আজ ৬৬ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেলেন বিশ্বকাপজয়ী ডিফেন্ডার। এসি মিলান সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তা নিশ্চিত করেছে।

বারেসি গত কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে এসি মিলান নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছে, ‘ফ্রাঙ্কো বারেসির মৃত্যুতে এসি মিলান আজ শোকে স্তব্ধ।তাঁর আদর্শ ও সততা চিরকাল ক্লাবের ডিএনএতে অম্লান হয়ে থাকবে। ঠিক তাঁর ৬ নম্বর জার্সির মতো। এই কঠিন সময়ে ফ্রাঙ্কো বারেসির পরিবারের প্রতি এসি মিলানের সমবেদনা জানাই। এই শোক প্রতিটি রোসোনেরি সমর্থকেরও। কারণ, তাঁরা এটাকে নিজেদেরই ক্ষতি মনে করছেন।’

বিষয়:

খেলাফুটবল বিশ্বকাপফুটবলইতালি
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