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নকআউট পর্বে খেলতে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
নকআউট পর্বে খেলতে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়
আগামীকাল বাংলাদেশ সময় ভোরে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা-কেপ ভার্দে। ছবি: সংগৃহীত

গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের তিনটিতে জিতে আর্জেন্টিনা উঠেছে শেষ বত্রিশে। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর চারটায় শুরু হবে শেষ বত্রিশের আর্জেন্টিনা-কেপ ভার্দে ম্যাচ। লিওনেল মেসিদের নকআউট পর্বের ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। তার আগে আজ রাতে শেষ বত্রিশের ম্যাচে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া-মিসর। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া-মিসর

রাত ১২টা

সরাসরি

আর্জেন্টিনা-কেপ ভার্দে

আগামীকাল

ভোর ৪টা

সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাটিভিতে আজকের খেলাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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