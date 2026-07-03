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ফুটবল

বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় জার্মান কোচের পদত্যাগ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ জুলাই ২০২৬, ১২: ৫৩
বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় জার্মান কোচের পদত্যাগ
পদত্যাগ করেছেন জার্মান কোচ হুলিয়ান নাগলসমান। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশ থেকে জার্মানির বিদায়ের পরই কোচ হুলিয়ান নাগলসমানের চাকরি সুতোয় ঝুলছিল। শেষ পর্যন্ত জার্মানির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় নাগলসমান পদত্যাগ করেছেন বলে বিদেশি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর প্রচার হয়েছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মান ফুটবল ফেডারেশন (ডিএফবি) কিছু না জানালেও ‘বিল্ড’ এবং ‘স্কাই জার্মানি’ নাগলসমানের পদত্যাগের খবর প্রচার করেছে। সংবাদমাধ্যম দুটি জানিয়েছে, ডিএফবি যে তাঁকে পদত্যাগের জন্য অনুরোধ করেছিল, সেটা মেনে নিয়েছেন নাগলসমান। জার্মানির সঙ্গে তাঁর চুক্তি ছিল ২০২৮ পর্যন্ত।

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নাগলসমানের পদত্যাগের ফলে জার্মানির কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন ইয়ুর্গেন ক্লপ। ডিএফবির পছন্দের তালিকায় ক্লপ রয়েছেন বলে জানা গেছে। বর্তমানে তিনি অস্ট্রিয়ার ক্লাব রেড বুলের গ্লোবাল হেড অব ফুটবল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাঁর চুক্তিতে এমন একটি রিলিজ ক্লজ রয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি চাইলে জার্মানির কোচের দায়িত্ব নিতে পারেন।

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ক্লপ ২০১৫ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত লিভারপুলের কোচ ছিলেন। তাঁর অধীনে অলরেডরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপসহ আরও মেজর টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছিল। জার্মানির বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকেও বিভিন্ন টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন ক্লপ।

২০২৩ সালে জার্মানির কোচ হয়েছিলেন নাগলসমান। জার্মানি এবারের বিশ্বকাপে আরও অনেক দূর এগোলে তিনিও দীর্ঘ সময় জার্মানদের সঙ্গে থাকতে পারতেন। তবে বোস্টনে ২৯ জুন শেষ বত্রিশের ম্যাচে প্যারাগুয়ের কাছে হেরেই সর্বনাশ হয়ে যায় চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানির। মূল ম্যাচ ১-১ গোলে ড্রয়ের পর টাইব্রেকারে জার্মানদের ৪-৩ গোলে হারিয়ে দেয় প্যারাগুয়ে। শেষ ষোলোতে এখন তাই ফ্রান্স-জার্মানি নয়, মুখোমুখি হবে ফ্রান্স-প্যারাগুয়ে।

নাগলসমান যেমন জার্মানিকে কোনো শিরোপা এনে দিতে পারেননি, বিশ্ব ফুটবলেও জার্মানির অবস্থা সন্তোষজনক নয়। ২০১৪ বিশ্বকাপজয়ী জার্মানি ২০১৮, ২০২২ বিশ্বকাপে দুইবারই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে। এবার তো শেষ বত্রিশেই থেমে গেল জার্মানদের পথচলা।

বিষয়:

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