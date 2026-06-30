রোমাঞ্চকর জয়ে ডাচদের বিদায় করে শেষ ষোলোতে মরক্কো

থ্রিলার মুভির গল্পও যেন হার মানতে বাধ্য মরক্কো-নেদারল্যান্ডস ম্যাচের কাছে। মন্তেরেই স্টেডিয়ামে এই ম্যাচের পরতে পরতে লুকিয়ে ছিল রোমাঞ্চ। সব ছাপিয়ে শেষ হাসি হেসেছে মরক্কোই।
লস অ্যাঞ্জেলেসে গত পরশু রাতে দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশ পর্ব। যোগ করা সময়ে গোল করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কানাডাকে ১-০ গোলের জয় এনে দেন কানাডার মিডফিল্ডার স্টিফেন ইউস্তাকিও। আজ টুর্নামেন্টের আরেক আয়োজক মেক্সিকোর মন্তেরেই স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলের জয়ে মরক্কো উঠে গেল শেষ ষোলোতে।
নেদারল্যান্ডসের ১-০ গোলে জয় যখন সময়ের ব্যাপার মাত্র, তখনই মন্তেরেই স্টেডিয়ামে দেখা যায় শেষ মুহূর্তের জাদু। ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়ে মরক্কো ফরোয়ার্ড শেমসেদ্দিন তালবি লেফট ফ্ল্যাঙ্ক থেকে এগোতে থাকেন ডাচ লক্ষ্য বরাবর। তালবির পাস রিসিভ করে হেডে দারুণভাবে লক্ষ্যভেদ করেন মরক্কোর ডিফেন্ডার ইসা দিওপ। আফ্রিকার দলটির উচ্ছ্বাস আর ঠেকায় কে।
মরক্কোর সমতাসূচক গোলের পরও মনে হচ্ছিল ম্যাচ নির্ধারিত ৯০ মিনিটের মধ্যেই শেষ হবে। ডাচ ডিফেন্ডার ডেনজেল ডামফ্রিস মরক্কোর রক্ষণভাগে গেলেও তা আর গোলে পরিণত করতে পারেনি। মূল ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয় খেলা চলে যায় অতিরিক্ত সময়ে।
৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত সময়ে খেলা গড়ালে মরক্কো এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। ৯৮ মিনিটে তালবির পাস রিসিভ করে সাইবারি নেদারল্যান্ডসের রক্ষণদুর্গ ভেদ করে চলে গিয়েছিলেন। তবে ডাচ গোলরক্ষক বার্ট ভারব্রুখেন বাঁ পা দিয়ে ঠেকিয়ে দেন। এরপর নেদারল্যান্ডস-মরক্কো
ম্যাচের ১৯ মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত মরক্কো। আশরাফ হাকিমির কর্নার থেকে পাস রিসিভ করে নেইল এল আইনাউই হেড দিয়েছিলেন। তবে নেদারল্যান্ডস গোলরক্ষক বার্ট ভারব্রুখেন দক্ষতার সঙ্গে গোল প্রতিহত করেছেন। দুই মিনিট পর ফের ভারব্রুখেন বাঁচালেন ডাচ গোলপোস্ট।
প্রথমার্ধের শেষভাগে এসে নেদারল্যান্ডস-মরক্কো লড়তে থাকে সমান তালে। ৪৪ মিনিটে ডাচ ফরোয়ার্ড ক্রিসেনসিও সামারভিল পাস বাড়িয়ে দেন ডাচ ডিফেন্ডার মিকি ফন দে ফেনকে। মরক্কোর লক্ষ্য বরাবর ফন দে ফেন শট নিয়েছিলেন ঠিকই। তবে মরক্কোর গোলরক্ষক ইয়াসিন বুনু তা হতে দেননি।
৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৬ মিনিটে মরক্কো যেভাবে গোল হাতছাড়া করেছে, তা ইসমায়েল সাইবারির প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট। হাকিমির পাস রিসিভ করে ছয় গজ দূর থেকেও গোলের সুযোগ পেয়ে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন সাইবারি। গোল মিসের হতাশায় সাইবারি তৎক্ষণাৎ মাথায় হাত দিয়েছেন। প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে।
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