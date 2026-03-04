Ajker Patrika
নিউজিল্যান্ড-জুজু কি আজ কাটাতে পারবে দক্ষিণ আফ্রিকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৪ মার্চ ২০২৬, ১৬: ০৭
নিউজিল্যান্ড-জুজু কি আজ কাটাতে পারবে দক্ষিণ আফ্রিকা
আজ প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা পাঁচ ম্যাচের পাঁচটিতেই জিতেছে। আইসিসির এই ইভেন্টে প্রোটিয়ারা এখানে শতভাগ সফল হলেও পিছিয়েছে আরেক জায়গায়। বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা এখনো কিউইদের হারাতে পারেনি। ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল, ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সেমিফাইনাল—এই তিন ম্যাচেই নিউজিল্যান্ড জিতেছে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে। আজ সেই জুজু কাটানোর সুযোগ প্রোটিয়াদের কাছে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সাত ম্যাচের সাতটিতে জিতে সেমিফাইনালে ওঠা দক্ষিণ আফ্রিকা খেলবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে শুরু হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনাল। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

প্রথম সেমিফাইনাল

দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ব্যাডমিন্টন খেলা সরাসরি

অল ইংল্যান্ড ওপেন

বিকেল ৪টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেট
