অভিষেকের সিংহাসন দখলের আরও কাছে পাকিস্তানি ক্রিকেটার

অভিষেকের সিংহাসন দখলের আরও কাছে পাকিস্তানি ক্রিকেটার
টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক শর্মার সিংহাসন দখলের আরও কাছে সাহিবজাদা ফারহান।

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অভিষেক শর্মা ও সাহিবজাদা ফারহান অবস্থান করছেন দুই ভিন্ন মেরুতে। একজন টুর্নামেন্টে রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়লেও দল বিদায় নিয়েছে সেমিফাইনালের আগেই। আরেকজন বাজে খেললেও দল খেলছে দুর্দান্ত। হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পরও টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে আছেন অভিষেক। যদিও সিংহাসনটা কত দিন ধরে রাখতে পারেন, সেটাই এখন দেখার।

গ্রুপ পর্ব শেষে আজ মাঠে গড়াচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নকআউট পর্ব। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে শুরু হচ্ছে নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম সেমিফাইনাল। এই ম্যাচের আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) সাপ্তাহিক র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করলে দেখা যায়, ৮৭৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে অভিষেক শর্মা। তাঁর ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছেন ফারহান। এক ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন দুইয়ে তিনি। পাকিস্তানি এই ব্যাটারের রেটিং পয়েন্ট ৮৪৮।

ফারহান দুইয়ে ওঠায় অবনতি হয়েছে ফিল সল্টের। এক ধাপ পিছিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনে নেমে যাওয়া সল্টের রেটিং পয়েন্ট ৮০৩। র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। ২৫ ধাপ এগিয়ে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন ৪০ নম্বরে তিনি। রোববার কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালে ৫০ বলে ৯৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুফল পেয়েছেন জিম্বাবুয়ের ব্রায়ান বেনেটও। ছয় ধাপ এগিয়ে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন ১১ নম্বরে তিনি। ১৪৬ গড় ও ১৩৪.৫৬ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ২৯২ রান। ছয় ইনিংসই ওপেনিংয়ে ব্যাটিং করেছেন। যার মধ্যে চারটিতেই অপরাজিত থেকেছেন। অলরাউন্ড নৈপুন্যে জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা তাঁর সিংহাসন ধরে রেখেছেন। ৩২৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে তিনি। ৫১.৫ গড় ও ১৬৪.৮০ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ২০৬ রান। বোলিংয়ে ৯ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫ উইকেট।

এক ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই নম্বরে উঠে এসেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ২৮৪। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ২৮.৬৭ গড় ও ১৫৬.৩৬ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ১৭২ রান। দুটি ফিফটি করেছেন। ৮.৬৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬ উইকেট। পান্ডিয়া এগোনোয় এক ধাপ পিছিয়েছেন সাইম আইয়ুব। ২৭৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের তিন নম্বর অলরাউন্ডার সাইম। বোলিংয়ে ৫ উইকেট পেলেও ব্যাটিংয়ে আশানুরূপ কিছু করতে পারেনি।

৭৭১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন বরুণ চক্রবর্তী। ৭.৬৬ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১২ উইকেট। ৭৫৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছেন রশিদ খান। অভিষেক এবারের বিশ্বকাপে ৮০ রান করলেও বরুণ-স্যামসন-পান্ডিয়াদের কারণেই মূলত ভারত সেমিফাইনালে উঠেছে। আগামীকাল মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-ইংল্যান্ড।

ফারহান ৩৮৩ রান করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এক আসরে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন। করেছেন দুই সেঞ্চুরি। তাতে পেছনে পড়ে গেছেন বিরাট কোহলি। ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোহলি করেছিলেন ৩২১ রান। সেবার ভারত হয়েছিল রানার্সআপ। আর এবার পাকিস্তান ছিটকে গেছে সুপার এইট পর্বেই। ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬৫ রানে জিতলেই সালমান আলী আগার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান উঠতে পারত সেমিফাইনালে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ায় স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান জমা করতে পারেনি পাকিস্তান। ৫ রানে জিতেও সেমিতে তাদের ওঠা হয়নি।

