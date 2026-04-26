হকিতে ইতিহাস, প্রথমবার এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের মেয়েরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ৪৭
প্রথমবারের মতো এশিয়ান গেমস হকিতে খেলা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশের নারী হকি দল। ফাইল ছবি

প্রথম আন্তর্জাতিক আসরে খেলতে এসেই ইতিহাস বাংলাদেশ নারী হকি দলের। বাছাইপর্বে আজ হংকংকে হারিয়ে প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে তো উঠেছেই, নিশ্চিতও করেছে এশিয়ান গেমসের মেয়েদের হকিতে খেলাটাও।

ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে বাংলাদেশ জিতেছে ২-১ গোলে। এই ম্যাচ না জিতলেও হতো, শুধু ড্র করলেই মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত হতো বাংলাদেশ নারী হকি দলের। তবে জয় নিয়েই লক্ষ্য পূরণ করেছেন বাংলাদেশের হকির নারীরা। তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সেরা হয়ে অপরাজিত থেকেই সেমিফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ।

ম্যাচের শুরুটা হয়েছিল দুঃস্বপ্নের মতো। শুরুর ১৫ সেকেন্ডের মধ্যেই এগিয়ে যায় হংকং। তবে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। দশম মিনিটে মিডফিল্ডার নাদিরা এমা ফিল্ড গোল করে সমতা ফেরান। এরপর তৃতীয় কোয়ার্টারের ৩৯ তম মিনিটে কণা আক্তারের গোলে ২–১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। এবং খেলা শেষ করে এই ব্যবধান ধরে রেখেই।

ম্যাচে ছয়টি পেনাল্টি কর্নার পেলেছিল বাংলাদেশ। এর একটিকেও কাজে লাগাতে পারেনি। তবে ওপেন প্লে থেকেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ গোল তুলে নিয়ে জয় নিশ্চিত করে জাহিদ হোসেনের শিষ্যরা। শেষ কোয়ার্টারে হংকং একাধিক আক্রমণ করলেও রক্ষণের দৃঢ়তায় সেগুলো ঠেকিয়ে দেয় বাংলাদেশ, জয় নিয়েই মাঠ ছাড়া নিশ্চিত হয়।

এর আগে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে চায়নিজ তাইপের সঙ্গে ৫–৫ গোলে ড্র করে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে ৩–২ গোলে হারায় উজবেকিস্তানকে, যা ছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দলের প্রথম জয়।

আট দলের এই বাছাইপর্ব থেকে শীর্ষ চার দল জায়গা করে নেবে এশিয়ান গেমসে। সেই সমীকরণ সহজেই মিলিয়েছে বাংলাদেশ নারী হকি দল। আগামী সেপ্টেম্বর–অক্টোবরে জাপানে হবে এশিয়ান গেমসের ২০তম আসর। প্রথমবারের মতো এই এশিয়াডে পুরুষ দলের পাশাপাশি অংশ নেবে বাংলাদেশ নারী হকি দলও।

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

