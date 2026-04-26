পাকিস্তান সিরিজে বাংলাদেশের দুই চমক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ০২
তানজিদ হাসান তামিম ও অমিত হাসানকে নেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম দুই টেস্টের দলে। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দলে রয়েছে দুই চমক।

প্রথম টেস্টের দল

নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মাহমুদুল হাসান জয়, সাদমান ইসলাম, মুমিনুল হক সৌরভ, মুশফিকুর রহিম, লিটন কুমার দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ (সহ-অধিনায়ক), তাইজুল ইসলাম, নাঈম হাসান, এবাদত হোসেন চৌধুরী, শরিফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তানজিদ হাসান, অমিত হাসান

