Ajker Patrika
ক্রিকেট

হাম প্রতিরোধের বার্তা দিলেন সাকিব-রিশাদরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ৪৪
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজকে সামনে রেখে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের অনুশীলন। ছবি: বিসিবি

বাংলাদেশে হাম ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তা নিয়ে অভিভাবক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। হামের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে শিশুরা। বিষয়টি নিয়ে সচেতনতামূলক বার্তা দিচ্ছেন বিভিন্ন অঙ্গনের তারকারা। এবার হাম প্রতিরোধের বার্তা দিলেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররাও।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় হাম থেকে বেঁচে থাকার উপায় জানান তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, শরীফুল ইসলামরা। সাকিব বলেন, ‘আসসালামুআলাইকমু। আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। হাম একটি অত্যন্ত সংক্রামক রোগ, যা শিশুদের জন্য জীবনঘাতী হতে পারে। প্রতিরোধ চিকিৎসার চেয়ে উত্তম। তাই আসুন আমরা একসঙ্গে হাম প্রতিরোধ করি, হামমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি।’

শেষ ওয়ানডেতে রিশাদের না থাকার তাহলে এই কারণশেষ ওয়ানডেতে রিশাদের না থাকার তাহলে এই কারণ

হাম প্রতিরোধে সচেতন হওয়ার পরামর্শ বাঁ হাতি ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমনের। তিনি বলেন, ‘মাঠে নামার আগে আমরা যেমন প্যাড, হেলমেট পরে সুরক্ষা নিশ্চিত করি, তেমনি জীবনের প্রতিটি লড়াইয়েও সুরক্ষা প্রয়োজন। আমরা সবাই মিলে এই হাম মোকাবেলা করতে পারি। একটু সচেতন হলেই হাম মোকাবেলা করা সম্ভব।’

হামের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে টিকা দেওয়ার পরামর্শ শরীফুলের, ‘আজ আমাদের এই আলাপটা ২২ গজের বাইরের। এই মুহূর্তে বাংলাদেশ এক ভয়াবহ ব্যাধির মোকাবেলা করছে—হাম। দেরি না করে আজই আপনার ৬ মাস থেকে ৫ বছরের সন্তানকে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে হামের টিকা দিন।’

রিশাদ বলেন, ‘একটি টিকা আপনার শিশুকে বড় ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দিতে পারে।’

এরই মধ্যে দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৫৮ টিতেই হামের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। ১৫ই মার্চ ২০২৬ থেকে এপ্রিলের শেষ নাগাদ হাম ও এর উপসর্গ নিয়ে ২৫৯ জনেরও বেশি শিশু মারা গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লুএইচও) এই পরিস্থিতিকে ‘উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এখন পর্যন্ত মোট হাম রোগীর সংখ্যা ৩২ হাজার ছাড়িয়েছে—যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি।

ঢাবি ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার, শিক্ষক ও বন্ধু পুলিশ হেফাজতে

যুক্তরাষ্ট্রে ২ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার কে এই হিশাম আবুঘারবিয়েহ

হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন

ট্রাম্পের অনুষ্ঠানে গুলি: আটক যুবক সম্পর্কে যা জানা গেল

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

এলাকার খবর
Loading...

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

‘মোস্তাফিজ তো মোস্তাফিজই, তার অভাব পূরণ করা কঠিন’

টিম হোটেলে নারী ভক্তের কাণ্ডে বিরক্ত ভারতীয় ব্যাটার

বাংলাদেশ-আফগানদের কাছে হারলে এবার লঙ্কান ক্রিকেটারদের জরিমানা

