হাম প্রতিরোধের বার্তা দিলেন সাকিব-রিশাদরা

বাংলাদেশে হাম ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তা নিয়ে অভিভাবক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। হামের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে শিশুরা। বিষয়টি নিয়ে সচেতনতামূলক বার্তা দিচ্ছেন বিভিন্ন অঙ্গনের তারকারা। এবার হাম প্রতিরোধের বার্তা দিলেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররাও।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় হাম থেকে বেঁচে থাকার উপায় জানান তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, শরীফুল ইসলামরা। সাকিব বলেন, ‘আসসালামুআলাইকমু। আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। হাম একটি অত্যন্ত সংক্রামক রোগ, যা শিশুদের জন্য জীবনঘাতী হতে পারে। প্রতিরোধ চিকিৎসার চেয়ে উত্তম। তাই আসুন আমরা একসঙ্গে হাম প্রতিরোধ করি, হামমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি।’
হাম প্রতিরোধে সচেতন হওয়ার পরামর্শ বাঁ হাতি ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমনের। তিনি বলেন, ‘মাঠে নামার আগে আমরা যেমন প্যাড, হেলমেট পরে সুরক্ষা নিশ্চিত করি, তেমনি জীবনের প্রতিটি লড়াইয়েও সুরক্ষা প্রয়োজন। আমরা সবাই মিলে এই হাম মোকাবেলা করতে পারি। একটু সচেতন হলেই হাম মোকাবেলা করা সম্ভব।’
হামের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে টিকা দেওয়ার পরামর্শ শরীফুলের, ‘আজ আমাদের এই আলাপটা ২২ গজের বাইরের। এই মুহূর্তে বাংলাদেশ এক ভয়াবহ ব্যাধির মোকাবেলা করছে—হাম। দেরি না করে আজই আপনার ৬ মাস থেকে ৫ বছরের সন্তানকে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে হামের টিকা দিন।’
রিশাদ বলেন, ‘একটি টিকা আপনার শিশুকে বড় ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দিতে পারে।’
এরই মধ্যে দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৫৮ টিতেই হামের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। ১৫ই মার্চ ২০২৬ থেকে এপ্রিলের শেষ নাগাদ হাম ও এর উপসর্গ নিয়ে ২৫৯ জনেরও বেশি শিশু মারা গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লুএইচও) এই পরিস্থিতিকে ‘উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এখন পর্যন্ত মোট হাম রোগীর সংখ্যা ৩২ হাজার ছাড়িয়েছে—যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি।
