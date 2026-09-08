কাজাখস্তানকে হারিয়ে বিশ্বকাপের স্বপ্ন বাঁচাল বাংলাদেশ

টানা দুই হারের পর জয়ের দেখা পেল বাংলাদেশ। চীনের ইনার মঙ্গোলিয়ায় চলমান অনূর্ধ্ব-২০ জুনিয়র এশিয়া কাপ হকিতে কাজাখস্তানকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে যুবারা। এই জয়ে টুর্নামেন্টে প্রথম পয়েন্ট পাওয়ার পাশাপাশি বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনাও বেঁচে রইল।
আজ নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক হকি খেলেছে বাংলাদেশ। কাজাখস্তানকে চাপে রেখে চারটি গোল আদায় করে নেয় তারা। বাংলাদেশের হয়ে গোল করেছেন শিমুল ইসলাম, মেহেদী হাসান অভি, তৈয়ব আলী ও মুন্না ইসলাম।
এর আগে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক চীনের কাছে ৩-২ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে হেরেছিল ৪-২ গোলে। টানা দুই হারে চাপে পড়ে যাওয়া দলটি কাজাখস্তানের বিপক্ষে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।
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