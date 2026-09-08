রিয়ালের হয়ে আজ সাবেকদের বিরুদ্ধে কি জিততে পারবেন মরিনিও

যে ক্লাবকে ১৬ বছর আগে ইউরোপের সেরা বানিয়ে রিয়াল মাদ্রিদে পা রেখেছিলেন, এবার সেই ইন্টার মিলানের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগ অভিযান শুরু করছেন জোসে মরিনিও। আজ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে মুখোমুখি হবে রিয়াল ও ইন্টার। ম্যাচটি তাই মরিনিওর জন্য একই সঙ্গে নতুন মিশনের শুরু ও সাবেক দলের সঙ্গে পুনর্মিলন।
২০০৯-১০ মৌসুমে ইন্টারকে অবিশ্বাস্য সাফল্য এনে দিয়েছিলেন পর্তুগিজ কোচ মরিনিও। সিরি ‘আ’ ও কোপা ইতালিয়ার পর বার্নাব্যুতেই চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে বায়ার্নকে ২-০ গোলে হারিয়ে ইউরোপসেরার মুকুট জেতে ইন্টার। ১৯৬৫ সালের পর প্রথমবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের পাশাপাশি ইতালির প্রথম ক্লাব হিসেবে ট্রেবলও জিতেছিল তারা। ফাইনালের পরদিনই মরিনিও জানান, ইন্টারের ডাগআউটে সেটি সম্ভবত তাঁর শেষ ম্যাচ। সপ্তাহখানেক পর রিয়ালে যোগ দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়।
এরপর অবশ্য সেই সাফল্যের উচ্চতায় আর ফিরতে পারেননি মরিনিও কিংবা ইন্টার। পরে আরও দুবার চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে ওঠে ইন্টার। কিন্তু দুবারই হেরেছে; ২০২৩ সালে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে এবং ২০২৫ সালে পিএসজির কাছে। আর রিয়ালের কোচ হিসেবে মরিনিও সর্বোচ্চ সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে পেরেছেন।
এবার দ্বিতীয় মেয়াদে বার্নাব্যুর দলটির দায়িত্ব নিয়ে তাঁর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ—রিয়ালকে আবার ইউরোপের সিংহাসনে ফেরানো। গত দুই মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি রিয়াল। ২০২৫ সালে কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনালের কাছে এবং গত মৌসুমে শেষ ষোলোয় বায়ার্নের কাছে হেরে বিদায় নেয় তারা। তবে এবার মরিনিওর হাত ধরেই ঘুরে দাঁড়ানোর আশা রিয়ালের।
চ্যাম্পিয়নস লিগে পোর্তোর হয়ে ২০০৪ এবং ইন্টারের হয়ে ২০১০ সালে শিরোপা জেতা মরিনিও জানেন, ইউরোপের শীর্ষে ওঠার পথটা কেমন। তাঁর প্রথম মেয়াদে রিয়ালকে স্পেনে বার্সেলোনার আধিপত্য ভাঙতে সাহায্য করলেও ইউরোপের দশম শিরোপা এনে দিতে পারেননি। পরে কার্লো আনচেলত্তি ও জিনেদিন জিদানের অধীনে রিয়াল ইউরোপসেরা হয়েছে আরও ছয়বার। ‘স্পেশাল ওয়ান’-এর হাত ধরে কি এবারও ইউরোপসেরা হতে পারবে রিয়াল?
.........................
আজকের খেলা
এইকে এথেন্স-লাস্ক লিঞ্জ
ক্লাব ব্রুগা-অ্যাস্টন ভিলা
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড-ভিয়ারিয়াল
পোর্তো-ম্যানচেস্টার সিটি
লিল-রিয়াল বেতিস
রিয়াল মাদ্রিদ-ইন্টার মিলান
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১১৪ রান করেও পরশু দুবাইয়ে প্রাণপণে লড়াই করে হেরে যায় বাংলাদেশ। হারের পর নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ পেল আরেক দুঃসংবাদ। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলকে শাস্তি দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।১ ঘণ্টা আগে
কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহি মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম ও সিলেট জেলা স্টেডিয়ামের ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) কাছে হস্তান্তর করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান ক্রিকেটে বিরাজ করছে অস্থির এক অবস্থা। লাগাতার ব্যর্থতায় বদলানো হচ্ছে কোচ। আসছেন নতুন অধিনায়কও। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। এবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) নির্বাচককে ধুয়ে দিলেন আজহার আলী।২ ঘণ্টা আগে
মাতৃভাষা বাংলা ও বর্ণমালাকে মূল উপজীব্য করে উন্মোচিত হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের নতুন জার্সি। আজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) ভবনের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন এই হোম ও অ্যাওয়ে কিট উন্মোচন করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।৩ ঘণ্টা আগে