ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কি আজ অঘটন ঘটাতে পারবে ইতালি

১২ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালকে ১০ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিল ইতালি। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে এসে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ের দেখা পেল ইতালি। আজ তারা খেলতে নামবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ইংল্যান্ড-ইতালি ম্যাচ। বিশ্বকাপের আরও দুটি ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
আফগানিস্তান-আরব আমিরাত
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ইংল্যান্ড-ইতালি
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি নাগরিক টিভি ও টি স্পোর্টস
শুধু একমাত্র বৃষ্টিই গতকাল একসঙ্গে সুপার এইটে নিতে পারত ভারত-পাকিস্তানকে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে তুমুল বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের আশঙ্কা ছিল। মনে হচ্ছিল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ হয়তো ভাসিয়ে নেবে বৃষ্টি। কিন্তু কলম্বোর প্রেমাদাসায় বৃষ্টির ছিটেফোঁটাও ছিল না। হেসেখেলে পাকিস্তানকে হারিয়ে সুপার এইটের টিকিট২৫ মিনিট আগে
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন যেন নামে মাত্রই মহারণ। মাঠে নামার আগেই ভারতের জয় এক রকম নিশ্চিত। হারলেও হাতে গোনা কয়েক ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে পাকিস্তান। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে হারতে হারতে পাকিস্তানের ভক্ত-সমর্থকদেরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
ইতিহাস নিজেই নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়—ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শেষে প্রত্যেকবারই বলতে হয় এই ক্লিশে কথা। মাঠে গড়ানোর আগেই ম্যাচের যা ফল অনুমান করা হয়, দিন শেষে সেটাই দেখা যায়। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যেন তা-ই বোঝাতে চাইলেন। গতকাল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ শেষে প্রতিবেশীদের খোঁচা দিয়েছেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
মাঠে যেমন গতির ঝড়ে ব্যাটারদের কাবু করতেন, বাস্তব জীবনেও শোয়েব আখতার অনেকটা একই রকম। একটু এদিক সেদিক হলেই তিনি তাঁর ক্ষোভ উগরে দেন। কোনো কিছুর তোয়াক্কা করেন না তিনি। কলম্বোর প্রেমাদাসায় গতকাল ভারতের কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে পাকিস্তানের বাজে হারের পর তোপ দেগেছেন শোয়েব আখতার।৩ ঘণ্টা আগে