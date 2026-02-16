‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের চেয়ে এখন বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ বেশি জমে’

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে অনিশ্চয়তা তো কম ছিল না। বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না থাকায় তাদের সমর্থনে ভারতের বিপক্ষে বিশ্বকাপ-ম্যাচ বয়কটের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সব শঙ্কা ছাপিয়ে গতকাল কলম্বোর প্রেমাদাসায় হয়েছে ভারত-পাকিস্তান ও যথারীতি পাকিস্তান নাকানিচুবানি খেয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) হেড অব প্রোগ্রাম মিনহাজুল আবেদীন নান্নুর মতে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ এখন এর চেয়ে বেশি জমজমাট হয়।
রাজনৈতিক বৈরিতায় ১৩ বছর ধরে হচ্ছে না ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। দুই দলের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ মেলে এশিয়া কাপ ও আইসিসি ইভেন্টে। তবে ভক্ত-সমর্থকেরা যে ম্যাচ নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন, বেশির ভাগ ম্যাচই হয় একতরফা। কলম্বোতে গতকাল পাকিস্তানকে ৬১ রানে হারিয়েছে ভারত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাড়ে তিন বছর ধরে ভারতের বিপক্ষে অধরা জয়ের অপেক্ষা আরও একটু বাড়ল পাকিস্তানের।
সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে থাকত বাংলাদেশ। তবে বাংলাদেশ-ভারত শীতল রাজনৈতিক সম্পর্কের বলি হয়ে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের বিশ্বকাপে খেলা হলো না। নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেয়নি সরকার। বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না থাকার আফসোস কাজ করছে নান্নুরও। আজ সাংবাদিকদের বিসিবির হেড অব প্রোগ্রাম বলেন, ‘এখন তো মনে হয়, এই উপমহাদেশের বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ এর (ভারত-পাকিস্তান) চেয়ে বেশি প্রাণবন্ত হয়। সুতরাং আমারও এটা মনে হয় যে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের চেয়ে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের দিকে নজর থাকে বেশি। যা-ই হোক, এই বিশ্বকাপে এটা মিস হচ্ছে।’
২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে বগুড়া এবং রাজশাহীতে শুরু হতে যাচ্ছে ২০২৬ বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ (বিসিএল)। ৫০ ওভারের সংস্করণে হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে চার দল। উত্তরাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল—এরই মধ্যে এই চার দলের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিবি। ইতিমধ্যেই দলগুলোর স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিবি। তবে তাসকিন আহমেদ-মুশফিকুর রহিমের মতো দুই তারকা ক্রিকেটার খেলছেন না ২০২৬ বিপিএল।
তাসকিন-মুশফিক না খেললেও লিটন দাস, নাজমুল হোসেন শান্ত, তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, হাবিবুর রহমান সোহান, রিপন মন্ডলরা থাকছেন ২০২৬ বিসিএলে। নান্নুর মতে এই বিসিএল দিয়েই ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ভালোভাবে নেওয়া সম্ভব। সাংবাদিকদের বিসিবির হেড অব প্রোগ্রাম বলেন, ‘২০২৭ সালে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ আছে। প্রস্তুতিটা এখান (বিসিএল) থেকে শুরু হবে। বিসিএলে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে আমাদের জাতীয় দলের খেলোয়াড় ও পুলের যে ক্রিকেটার আছে, সবাইকে একসঙ্গে পাচ্ছি এবং এই টুর্নামেন্টটা অবশ্যই প্রাণবন্ত হবে আশা করছি। সবার সামর্থ্য আছে এখানে। নির্বাচকেরা চারটা দল তৈরি করে দিয়েছেন। আমার মনে হয় যে সেরা খেলাটুকুই পাব।’
ভারতের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ সবশেষ জিতেছে ২০২৩ সালে। কলম্বোর প্রেমাদাসায় ওয়ানডে সংস্করণের এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে ৬ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। পরবর্তীতে তিন সংস্করণ মিলিয়ে যে ১০ ম্যাচে তারা (বাংলাদেশ-ভারত) মুখোমুখি হয়েছে, প্রত্যেকটিতেই ভারত জিতেছে। ভারত সহজে জিতলেও কয়েকটা ম্যাচে বাংলাদেশ চাপে রেখেছিল ভারতকে। আর ২০২৫ সালে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সিরিজ হওয়ার কথা থাকলেও তা স্থগিত হয়ে গেছে। এ বছরও বাংলাদেশে এই সিরিজ হয় কি না, তা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা রয়েছে।
লেগস্পিন ঘূর্ণিতে ব্যাটারদের বোকা বানাতে ওস্তাদ রশিদ খান। পেস বোলারদের মতো গতির পাশাপাশি কুইক টার্ন, গুগলিতে ব্যাটাররা বুঝে উঠতে পারেন না যে তাঁকে (রশিদ খান) কীভাবে খেলবেন। আফগানিস্তানের তারকা লেগস্পিনার আজ স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৭০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
শুধু একমাত্র বৃষ্টিই গতকাল একসঙ্গে সুপার এইটে নিতে পারত ভারত-পাকিস্তানকে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে তুমুল বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের আশঙ্কা ছিল। মনে হচ্ছিল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ হয়তো ভাসিয়ে নেবে বৃষ্টি। কিন্তু কলম্বোর প্রেমাদাসায় বৃষ্টির ছিটেফোঁটাও ছিল না। হেসেখেলে পাকিস্তানকে হারিয়ে সুপার এইটের টিকিট২ ঘণ্টা আগে
১২ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালকে ১০ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিল ইতালি। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে এসে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ের দেখা পেল ইতালি। আজ তারা খেলতে নামবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ইংল্যান্ড-ইতালি ম্যাচ।৩ ঘণ্টা আগে
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন যেন নামে মাত্রই মহারণ। মাঠে নামার আগেই ভারতের জয় এক রকম নিশ্চিত। হারলেও হাতে গোনা কয়েক ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে পাকিস্তান। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে হারতে হারতে পাকিস্তানের ভক্ত-সমর্থকদেরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে।৪ ঘণ্টা আগে