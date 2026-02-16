বিশ্বকাপেই ৭০০ উইকেটের রেকর্ড রশিদ খানের

লেগস্পিন ঘূর্ণিতে ব্যাটারদের বোকা বানাতে ওস্তাদ রশিদ খান। পেস বোলারদের মতো গতির পাশাপাশি কুইক টার্ন, গুগলিতে ব্যাটাররা বুঝে উঠতে পারেন না যে তাঁকে (রশিদ খান) কীভাবে খেলবেন। আফগানিস্তানের তারকা লেগস্পিনার আজ স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৭০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন।
একের পর এক রেকর্ড গড়া রশিদের ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে উইকেট সংখ্যা ছিল ৬৯৬। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এক, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ উইকেট নিয়ে ৭০০ উইকেটের দরজায় কড়া নাড়তে থাকেন রশিদ। আজ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ছুঁয়ে ফেললেন সেই মাইলফলক। ইনিংসের ১৬তম ওভারের তৃতীয় বলে রশিদকে সুইপ করতে যান সংযুক্ত আরব আমিরাতের টেলএন্ডার ব্যাটার মোহাম্মদ আফরান। ভারসাম্য ধরে রাখতে না পেরে হিট উইকেট হয়ে যান আফরান। তাতেই স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে প্রথম বোলার হিসেবে ৭০০ উইকেটের ক্লাবে নাম উঠে গেল রশিদের।
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে অনিশ্চয়তা তো কম ছিল না। বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না থাকায় তাদের সমর্থনে ভারতের বিপক্ষে বিশ্বকাপ-ম্যাচ বয়কটের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সব শঙ্কা ছাপিয়ে গতকাল কলম্বোর প্রেমাদাসায় হয়েছে ভারত-পাকিস্তান ও যথারীতি পাকিস্তান নাকানিচুবানি খেয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) হেড অব১ ঘণ্টা আগে
শুধু একমাত্র বৃষ্টিই গতকাল একসঙ্গে সুপার এইটে নিতে পারত ভারত-পাকিস্তানকে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে তুমুল বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের আশঙ্কা ছিল। মনে হচ্ছিল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ হয়তো ভাসিয়ে নেবে বৃষ্টি। কিন্তু কলম্বোর প্রেমাদাসায় বৃষ্টির ছিটেফোঁটাও ছিল না। হেসেখেলে পাকিস্তানকে হারিয়ে সুপার এইটের টিকিট২ ঘণ্টা আগে
১২ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালকে ১০ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিল ইতালি। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে এসে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ের দেখা পেল ইতালি। আজ তারা খেলতে নামবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ইংল্যান্ড-ইতালি ম্যাচ।৩ ঘণ্টা আগে
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন যেন নামে মাত্রই মহারণ। মাঠে নামার আগেই ভারতের জয় এক রকম নিশ্চিত। হারলেও হাতে গোনা কয়েক ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে পাকিস্তান। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে হারতে হারতে পাকিস্তানের ভক্ত-সমর্থকদেরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে।৪ ঘণ্টা আগে