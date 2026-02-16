Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিশ্বকাপেই ৭০০ উইকেটের রেকর্ড রশিদ খানের

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপেই ৭০০ উইকেটের রেকর্ড রশিদ খানের
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে প্রথম বোলার হিসেবে ৭০০ উইকেট নিলেন রশিদ খান। ছবি: ক্রিকইনফো

লেগস্পিন ঘূর্ণিতে ব্যাটারদের বোকা বানাতে ওস্তাদ রশিদ খান। পেস বোলারদের মতো গতির পাশাপাশি কুইক টার্ন, গুগলিতে ব্যাটাররা বুঝে উঠতে পারেন না যে তাঁকে (রশিদ খান) কীভাবে খেলবেন। আফগানিস্তানের তারকা লেগস্পিনার আজ স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৭০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন।

একের পর এক রেকর্ড গড়া রশিদের ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে উইকেট সংখ্যা ছিল ৬৯৬। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এক, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ উইকেট নিয়ে ৭০০ উইকেটের দরজায় কড়া নাড়তে থাকেন রশিদ। আজ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ছুঁয়ে ফেললেন সেই মাইলফলক। ইনিংসের ১৬তম ওভারের তৃতীয় বলে রশিদকে সুইপ করতে যান সংযুক্ত আরব আমিরাতের টেলএন্ডার ব্যাটার মোহাম্মদ আফরান। ভারসাম্য ধরে রাখতে না পেরে হিট উইকেট হয়ে যান আফরান। তাতেই স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে প্রথম বোলার হিসেবে ৭০০ উইকেটের ক্লাবে নাম উঠে গেল রশিদের।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপরশিদ খানক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

মুখ খুললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাবে, হিসাব করে পাঙ্গা লড়তে আইসেন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

মুখ খুললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাবে, হিসাব করে পাঙ্গা লড়তে আইসেন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

খুলনায় আ.লীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা

খুলনায় আ.লীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা

দিল্লির প্রেস মিনিস্টার ফয়সালের নিয়োগ বাতিল

দিল্লির প্রেস মিনিস্টার ফয়সালের নিয়োগ বাতিল

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের দুই পক্ষের মারামারি, উপাচার্য-প্রক্টরসহ আহত ৭

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের দুই পক্ষের মারামারি, উপাচার্য-প্রক্টরসহ আহত ৭

সম্পর্কিত

বিশ্বকাপেই ৭০০ উইকেটের রেকর্ড রশিদ খানের

বিশ্বকাপেই ৭০০ উইকেটের রেকর্ড রশিদ খানের

‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের চেয়ে এখন বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ বেশি জমে’

‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের চেয়ে এখন বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ বেশি জমে’

পাকিস্তানের ভরাডুবিতে যুক্তরাষ্ট্র-নেদারল্যান্ডসের কী ‘উপকার’ হলো

পাকিস্তানের ভরাডুবিতে যুক্তরাষ্ট্র-নেদারল্যান্ডসের কী ‘উপকার’ হলো

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কি আজ অঘটন ঘটাতে পারবে ইতালি

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কি আজ অঘটন ঘটাতে পারবে ইতালি