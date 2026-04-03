Ajker Patrika
অন্য খেলা

টিভিতে না দেখালেও বাংলাদেশ-ভারত ফাইনাল দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
অনূর্ধ্ব-২০ সাফ ফাইনালে আজ মুখোমুখি বাংলাদেশ-ভারত। ছবি: বাফুফে

সবশেষ ২০২৪ অনূর্ধ্ব-২০ সাফে নেপালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। ঠিক তার পরের বছর (২০২৫ অনূর্ধ্ব-২০ সাফ) ভারতের কাছে হেরে শিরোপা হারানোর বেদনায় পুড়তে হয়েছে বাংলাদেশকে। আজ বাংলাদেশ নামবে প্রতিশোধের লড়াইয়ে। মালদ্বীপের মালে জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় শুরু হবে অনূর্ধ্ব-২০ সাফের বাংলাদেশ-ভারত ফাইনাল। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি টিভিতে সম্প্রচার না করা হলেও ফুটবলপ্রেমীদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ফাইনাল দেখা যাবে স্পোর্টসওয়ার্কজ ইউটিউব চ্যানেলে।

অনূর্ধ্ব-২০ সাফের ফাইনালের পাশাপাশি আইপিএল, পিএসএলেরও ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-২০ সাফ; ফাইনাল

বাংলাদেশ-ভারত

রাত ৯টা

সরাসরি

ইউটিউব @sportzworkz

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

পিএসএল

লাহোর-মুলতান

রাত ৮টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

আইপিএল

চেন্নাই-পাঞ্জাব

রাত ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

